Android slaví 15 let. Začínal jako nesmělá konkurence Symbianu, dnes je jasná mobilní jednička

Dnes je to přesně 15 let, co byl světu představen operační systém Android, přesněji jeho první veřejná beta verze. Psal se 5. listopad roku 2007 a Google svět informoval v tomto nenápadném příspěvku na svém blogu o tom, že se na svět chystá nová open-source platforma Android. Vše bylo zatím v rovině teorie, první telefon i ostrá verze systému se na trhu objevila až o rok později, konkrétně 23. září 2008. Také toto druhé datum bývá někdy označováno za „vznik Androidu“.

Je třeba zmínit, že Google systém Android nestvořil úplně od nuly. Koupil stejnojmennou firmu (Android, Inc.) a dotáhl její nápad do finální podoby. Ze startu se tak jednalo o kompletně open-source platformu postavenou na jádru Linuxu, o jehož směřování se staralo uskupení Open Handset Alliance, kde nechyběli velcí mobilní výrobci ani operátoři.

Už z našeho dobového článku bylo jasné, že systému nikdo pořádně nevěřil. Představení Androidu jsme brali spíše jako minoritní změnu na trhu, která by mohla tehdejší mainstreamové operační systémy (Symbian, Windows Mobile či Palm OS) donutit alespoň k drobným inovacím. Jenže tyto platformy Android jako možnou konkurenci nebraly vůbec v potaz. A zatímco později Android rostl a rostl, zmiňovaná trojice operačních systémů dříve či později upadla v zapomnění.

Na první telefon jsme čekali rok

První telefon s Androidem (konkrétně verzí 1.5) byl HTC Dream alias T-Mobile G1 z roku 2008. Google původně Android plánoval jako nedotykovou platformu, jenže po představení prvního iPhonu, tedy dotykového telefonu bez klávesnice a na tehdejší dobu velkým dotykovým displejem, v roce 2007 se plány hodně změnily. Displej G1 byl proto také dotykový, ovšem telefon měl nadále k dispozici QWERTY klávesnici. Ta ale u dalších modelů rychle zmizela, aby mohly Androidy využívat velký dotykový displej.

Už po pěti letech bylo jasno, že Android doslova převzal otěže mobilního trhu, tedy alespoň s ohledem na všechny operační systémy vyjma iOS. Ze začátku Google nabízel systém bez jakýchkoliv omezení všem a bez rozdílu. Jakmile se platforma dostatečně rozběhla, přišly „povinné“ záležitosti, které se týkají informace o Androidu na spouštěcí obrazovce či povinné certifikace Google služeb. Google mezitím začal z Androidu získávat nemalé finanční prostředky, a to díky vyhledávání a reklamám. Google však do Androidů musel pustit i další vyhledávací enginy a dát uživatelům při úvodním nastavování na výběr.

Milníky operačního systému Android 1. 7. 2005 - Google pod svá křídla převzal firmu Android, Inc.

- Google pod svá křídla převzal firmu Android, Inc. 12. 11. 2007 - Den, kdy byl představen operační systém Android

- Den, kdy byl představen operační systém Android 22. 10. 2008 - Prvním zařízením s Androidem 1.5 je T-Mobile G1 (HTC Dream)

- Prvním zařízením s Androidem 1.5 je T-Mobile G1 (HTC Dream) 15. 9. 2009 - Do světa se dostal vylepšený Android 1.6 Donut

- Do světa se dostal vylepšený Android 1.6 Donut 26. 10. 2009 - Motorola Droid přichází s Androidem 2.0 Eclair

- Motorola Droid přichází s Androidem 2.0 Eclair 24. 2. 2011 - Motorola Xoom je prvním tabletem s Androidem (verze 3.0)

- Motorola Xoom je prvním tabletem s Androidem (verze 3.0) 27. 6. 2012 - na světě je Android 4.1 Jelly Bean

- na světě je Android 4.1 Jelly Bean 11. 9. 2012 - Google registruje 500 milionů aktivovaných zařízení s Androidem

- Google registruje 500 milionů aktivovaných zařízení s Androidem 3. 9. 2013 - Miliarda aktivovaných Androidů po celém světě

- Miliarda aktivovaných Androidů po celém světě 31. 10. 2013 - Představen Android 4.4 KitKat

- Představen Android 4.4 KitKat 25. 6. 2014 - Android eviduje jednu miliardu aktivních uživatelů

- Android eviduje jednu miliardu aktivních uživatelů 3. 11. 2014 - Nexus 6 a Nexus 9 běží na novém Androidu 5.0 Lollipop

- Nexus 6 a Nexus 9 běží na novém Androidu 5.0 Lollipop 29. 9. 2015 - Android měsíčně používá 1,4 miliardy lidí

- Android měsíčně používá 1,4 miliardy lidí 5. 10. 2015 - Debut Androidu 6.0 Marshmallow

- Debut Androidu 6.0 Marshmallow 22. 8. 2016 - Premiéra Androidu 7.0 Nougat

- Premiéra Androidu 7.0 Nougat 17. 5. 2017 - Android má měsíčně 2 miliardy aktivních uživatelů

- Android má měsíčně 2 miliardy aktivních uživatelů 21. 8. 2017 - Na světě je Android 8.0 Oreo

- Na světě je Android 8.0 Oreo 6. 8. 2018 - končí éra „cukrovinkového“ značení, posledním je Android 9 (Pie)

- končí éra „cukrovinkového“ značení, posledním je Android 9 (Pie) 8. 5. 2019 - Android po celém světě měsíčně používá 2,5 miliardy uživatelů

- Android po celém světě měsíčně používá 2,5 miliardy uživatelů 3. 9. 2019 - Byl oznámen systém Android 10, který dodnes používá Huawei

- Byl oznámen systém Android 10, který dodnes používá Huawei 8. 10. 2020 - Celosvětová premiéra Androidu 11

- Celosvětová premiéra Androidu 11 18. 5. 2021 - Na světě jsou tři miliardy aktivních uživatelů Androidu

- Na světě jsou tři miliardy aktivních uživatelů Androidu 4. 10. 2021 - Oznámení systému Androidu 12

- Oznámení systému Androidu 12 7. 3. 2022 - Google pro tablety a skládačky připravil speciální Android 12L

- Google pro tablety a skládačky připravil speciální Android 12L 15. 8. 2022 - Datum premiéry, zatím poslední verze, Androidu 13

Prakticky každý rok přišla na trh nová generace Androidu. V dávných dobách se meziročně nemuselo jednat o novou číselnou verzi, Google se doslova vyžíval ve verzování systému za desetinnou čárkou (resp. tečkou). Všechny generace operačního systému Android měly už od svého startu abecedně začínající značení týkající se světa cukrovinek. Na neveřejné verze Apple Pie a Banana Bread navázal první dostupný Android 1.5 (Cupcake). Po něm následoval Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo a Pie. Od Androidu 10 už Google analogie ze světa cukrovinek nepoužívá. Někteří zaměstnanci nicméně v pojmenovávání podle sladkostí pokračují interně, protože do konce abecedy ještě pár písmenek zbývá.

Čistý Android a ti další

V průběhu let Google vždy s uvedením nové generace Androidu oznámil nové funkce a možnosti systému i novou řadu zařízení Nexus, což byly první telefony či tablety s nejnovější verzí systému. Telefony pro Google vyrábělo LG, Samsung či HTC. Všechny prezentované funkce se dostaly i do zařízení jiných značek. Změna v myšlení přišla s přechodem na řadu Pixel, která má určité exkluzivní funkce, které se do ostatních Androidů nedostávají. Google na starší telefony myslí i s odstupem času a novinky do nich dostává v podobě tzv. Pixel Feature Dropu.

Už od počátku Androidu si mohli výrobci prostředí přeskinovat podle svého, a své nadstavby používají dodnes. Někteří výrobci sice zůstali věrní čistému Androidu, zbytek má o Androidu svou vlastní designovou představu. Samsung používá One UI (dříve TouchWiz), Huawei EMUI, Xiaomi MIUI, apod. Vývoj nadstaveb probíhá současně spolu s novou generací systému, který Google výrobcům poskytuje s předstihem.

V dnešních smartphonech je Android se systémem iOS naprostou stálicí, veškerá „chytrá“ konkurence dávno skončila. Aplikační obchod Google Play používá měsíčně přes 2,5 miliardy lidí ve 190 zemích světa, stahují z něj aplikace, hry a další digitální obsah. Ten do obchodu dodává více než 2 miliony vývojářů. Z Google Play si tak stáhnete to, co potřebujete, samozřejmostí jsou i další aplikace. V telefonu máte k dispozici např. Gmail, YouTube, Google Mapy, apod. Vše šlape jako na drátkách, a tak nás zajímá, kterým směrem se systém posune za dalších pět let. Možná budeme hodně překvapeni...