Praotec mobilů slaví 40 let. Legendární Motorola byla symbolem bohatství i technologického pokroku

Mobilní volání je z historického pohledu stále spíše mladší technologií, ačkoli několik desítek let už mu napočítat dokážeme. Dá se říct, že vývoj koncových zařízení v samotných začátcích předběhl infrastrukturu a že mnohem déle než „čím volat“ se řešilo „skrz co volat“.

Vývoj prvního mobilu sahá daleko na přelom 60. a 70. let, v roce 1973 byl s jeho prototypem proveden první mobilní hovor v historii. Nicméně komerčně dostupná verze telefonu byla představena až 21. září 1983. Právě dnes slaví legendární Motorola DynaTAC 8000X výročí 40 let.

Jaký byl telefon, který stál na počátku telekomunikační revoluce? Velký, těžký a jednoduchý. Vážil 794 gramů a měřil 254 milimetrů na výšku (bez antény). Jako předloha pro jeho konstrukci posloužily autotelefony, které bylo tehdy možné spatřit v luxusních limuzínách a holywoodských filmech. Jednořádkový displej pocházel z kalkulaček značky HP a zářil červeně. Vedle numerické klávesnice měl telefon dalších devět tlačítek:

Rcl (opakování volání)

Clr (vymazat)

Snd (odeslat)

Sto (uložit)

Fcn (funkce)

End (konec)

Pwr (zapnout/vypnout)

Lock (zamknout)

Vol (hlasitost)

Tato „cihla“ vydržela telefonovat půl hodiny, nabíjela se půl dne a stála 4000 dolarů, tedy asi 100 000 tehdejších korun československých. Za takové peníze se daly koupit dva automobily značky Škoda. V současných cenách by to bylo zhruba 11 tisíc dolarů nebo 250 tisíc korun. Auta už by za tuto sumu dnes určitě nebyla dvě...

Deset let na pultech

Motorola DynaTAC vyvolala jev v Americe nevídaný. V prvních dnech po začátku prodeje se na ni stály fronty a popularita tomuto telefonu vydržela. V době premiéry v podstatě už deset let starý mobil zůstal na pultech obchodů včetně drobných modifikací dalších jedenáct let.



Motorola DynaTAC 8000X je dnes vděčným sběratelským artiklem na aukčních portálech

Také tuto Motorolu proslavilo filmové plátno. Michael Douglas ve filmu Wall Street z roku 1983 poprvé použil mobilní telefon ve smyslu, v jakém jej známe dnes. Tedy telefon nezávislý na domácí základnové stanici, se kterým se můžete pohybovat volně v prostoru, aniž byste byli omezeni dosahovou vzdáleností od doku, do té doby vždy napevno připojeného do sítě.

DynaTAC se dočkal mnoha nástupnických modelů a vylepšených verzí, z nichž ty poslední šly do prodeje až v první polovině 90. let. Pak i v souvislosti s nově se prosazujícími technologiemi mobilních sítí přišlo na řadu výrazné fyzické zmenšování. Na to Motorola zareagovala uvedením řady MicroTAC. Podobně ikonický model, jako byl DynaTAC 8000X, z ní ale už nevzešel.