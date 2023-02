Vysílače pro mobilní síť Vodafonu v Česku bude částečně napájet solární energie

V roce 2020 vyčlenil Vodafone část své mobilní infrastruktury – konkrétně pasivní část základnových stanic, tedy antény a vysílače na budovách a stožárech – do samostatné společnosti Vantage Towers. V ní má Vodafone majetkový podíl a pronajímá si od ní prostor na vysílačích pro svoji mobilní síť.



Společnost Vantage Towers vznikla vydělením z Vodafonu. Operátorská skupina na konci roku 2022 polovinu svého 82% podílu prodala konsorciu investičních fondů GIP a KKR s arabským kapitálem

Právě Vantage Towers, jejíž sesterské firmy působí i v jiných zemích, kde je jedním z hlavních mobilních operátorů zástupce skupiny Vodafone Group, nyní oznamuje, že zhruba desetinu ze 4000 v Česku používaných vysílačů (někdy nazývaných „sajt“) bude napájet solární energie. Na projektu firma úzce spolupracuje s Vodafonem.

Panely, baterie a účinnější zdroje

Operátor, který je nadále největším zákazníkem vlastní společnosti Vantage Towers, se zavázal energii vyrobenou u stožárů rovnou spotřebovávat pro svou vysílací technologii a přebytky ukládat do baterií. Solární energie vzhledem k našemu podnebí samozřejmě nepokryje 100 % spotřeby vysílačů, ale znamená částečné snížení závislosti na klasických energetických zdrojích, což je v současné době nejen pro všechny operátory velmi aktuální téma.

„Společnost Vantage Towers se zavázala vybavit přibližně 400 lokalit řešením vyrábějícím solární energii s možností uložení přebytků vyrobené energie do záložních baterií. Tuto energii bude rovnou spotřebovávat aktivní vysílací technologie Vodafonu. Projekt jsme urychlili, aby už letos bylo možné využít slunečné letní měsíce,“ říká Jiří Švarc, ředitel české pobočky Vantage Towers.

Celkově bude v rámci společného projektu Vodafonu a Vantage Towers instalováno více než 2000 slunečních panelů. Každý panel nabídne 540 wattů výkonu v provozu ve špičce. Zároveň s instalací panelů pracuje firma na modernizaci technologií na jednotlivých „sajtech“, konkrétně vyměňuje napájecí zdroje. Účinnost zdrojů by měla vzrůst ze stávajících 87 až na 97 %. Soláry by na vybraných 400 vysílačů měly být instalovány do května, výměna zdrojů na všech základnových stanicích bude hotová do konce letošního roku.