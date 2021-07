Vysouvací Oppo X 2021. Skládačky, mějte se na pozoru. Rolovací displeje stojí za to

V Česku se doslova jen na pár chvil mihnul futuristický koncept Oppo X 2021, takže jsme si mohli vůbec poprvé vyzkoušet smartphone s rolovacím displejem. Dojmy jsou to veskrze pozitivní, překlad v displeji není tak výrazný jako u skládaček a dynamická transformace obrazu ze smartphonové do tabletové podoby je dost návyková. Navíc, displej si rychle vysunete až v případě potřeby, aktuálně nabízeným skládačkám tak roste zdatná konkurence.

Když byl telefon umístěn v prezentační krabičce, ani byste od něj nečekali nic speciálního. Vypadá prostě jako klasický smartphone se 6,7" displejem. Ta pravá „magie“ se však odehraje, jakmile přejedete po boční čtečce. V ten moment se aktivují elektromotorky, které vysunou část OLED displeje, která je jinak schovaná pod levou částí krytu. Při vysunutí si můžete všimnout, že má displej i jakýsi „překlad“, který je specifický i pro aktuální skládačky. Jenže tentokrát není nacpán do jednoho milimetru, ale spíše průměrně rozprostřen v celém rádiusu ohnutí, takže není až tak výrazný.

Naše první dojmy z rolovacího Oppo X 2021:

Panel tedy není úplně napnutý, na druhou stranu jej podpírá konstrukce Warp Track, která se stará o jeho integritu. Svrchní část panelu zřejmě kryje polyimidová fólie, byť k tomu oficiální potvrzení zatím schází. Při vysunutí a zasunutí, které trvá něco málo přes dvě vteřiny, dochází k plynulému, a dost efektnímu, překreslení prostředí. Ve videu můžete vidět překreslení uživatelského rozhraní, nabídky nastavení nebo třeba hry PUBG.



Pohled na přední a zadní stranu Oppo X 2021 v zasunuté podobě

Stabilita aplikací byla výborná, žádná z nich se při ukázkách neukončila ani nedělala žádné problémy. Samozřejmě, jedná se o prototyp, u kterého jde o demonstraci funkce, a do detailů se příliš nezachází. I na našem videu si však můžete všimnout, že se pod okraj displeje dostávaly nečistoty, které se „prozradily“ až při vysunutí displeje. V současné době byste tedy museli telefon dost často otírat hadříkem. Oppo navíc nemá vyřešen žádnou „záchrannou“ brzu. Věřte, že nechat prst v mechanismu při zasouvání telefonu byste rozhodně nechtěli...

Rolovací displeje přesto mají smysl

Zkušenosti s rolovacím prototypem Oppo X 2021 nám daly za pravdu. S rolovacími displeji je třeba počítat, protože se jistě stanou přímou konkurencí pro skládací hybridy od Samsungu, Huawei a Xiaomi. Oppo sice stále telefon vede jen jako prototyp, ovšem šušká se, že bychom se mohli již příští rok dočkat komerčního rolovacího smartphonu, u něhož by mohly být doladěny všechny vytýkané nedostatky.

Oficiální prezentační video k modelu Oppo X 2021:

Je rolovací displej lepší než skládací? Na první pohled to tak rozhodně vypadá, jenže pokud do toho započtete i to, že složený panel uvnitř „ukousne“ část místa pro baterii, která je, zvláště pro zařízení rozličných konstrukcí, naprosto klíčovým parametrem, je to zatím tak 50:50. A dokud nebudete na trhu komerční rolovací smartphone, nelze jej s aktuálními skládačkami věrohodně porovnat. Pokud však Oppo nastolí trend rolovacích panelů a brzy se k němu přidají další, vyroste skládačkám značná konkurence. A my doufáme, že se tak stane již velmi brzy.