Vysouvák, nebo raději skládačku? TCL Fold & Slide kombinuje obojí, ale je to zase jen koncept

Značka TCL chtěla nedávno proniknout na trh se svou vlastní skládačkou ve stylu véčka Galaxy Z Flip3, ovšem kvůli jeho existenci nakonec došlo ke změně plánu, a telefon byl odsunut na neurčito. Výrobce však v segmentu „nových“ konstrukcí nadále pokračuje ve vývoji, který nejlépe dokumentuje koncept „TCL Fold and Slide“, který byl prezentován na čínské konferenci DTC 2021. Prototyp v sobě kombinuje výhody rolovacího displeje se skládací konstrukcí a vypadá hodně zajímavě!

Na videu níže můžete vidět zařízení konstrukce podobné Galaxy Z Fold3, které lze rozevřít do podstatně větší podoby. Určitým vodítkem hybridního přístupu je vnější displej, který je sloučen s vnitřní displejovou částí. I díky tomu je možné v rozevřeném stavu displej vysunutím ještě zvětšit! Kombinace skládací a rolovací technologie je pro TCL jistě velmi náročnou technickou inovací, ještě když bylo vše integrováno do těla „běžné“ skládačky. Na druhou stranu příliš nesázíme na vyšší odolnost této konstrukce, která má opravdu hodně flexibilních částí.

Už dříve mělo TCL v plánu vyrobit protažený skládací displej, ovšem nebylo jasné, do jakého produktu by se měl dostat. Pokud tedy budeme důvěřovat předchozím specifikacím, měl by tento displej využívat v rozevřeném a plně nataženém stavu rozlišení 5 120 × 1 440 pix, a to na úhlopříčce 10 palců. Panel by měl mát maximální jas 1 000 nitů, pokrývat má až 95% barevného prostoru DCI-P3 a podporovat má obnovovací frekvence 48 - 240 Hz. O výrobu displeje se stará čínská firma CSOT.

Prototyp od TCL se skládacím a rolovacím displejem:

Na papíře to vypadá zajímavě, funkční koncept nás zaujal, přesto si nemyslíme, že se v dohledné době podobného zařízení dočkáme na trhu. Skládačky jsou s námi teprve několik let, a přesto do tohoto segmentu vstoupilo jen několik málo výrobců (Samsung, Huawei, Xiaomi a Motorola). Rolovací technologie je u konceptů pěkná, ale v praxi se zatím u žádného běžně dostupného telefonu dosud neobjevila. Máme se snad těšit na příští rok?

Via Devicespecifications, Twitter