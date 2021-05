Vyšší střední třída dostane nový 6nm čipset. Qualcomm uvedl Snapdragon 778G

Už i my se mezi čipsety od Qualcommu začínáme pomalu ztrácet, to však výrobci nebrání, aby na trh chrlil stále nové a nové čipsety. I když je vidět, že kreativita už Qualcommu pomalu dochází. Nově oznámený Snapdragon 778G vychází ze Snapdragonu 780G, který byl představen letos v březnu, je však postaven o něco níže. Na druhou stranu je výkonnější, než Snapdragon 768G z května loňského roku.

A zatímco Snapdragon 780G vyrábí Samsung svým 5nm procesem, ořezaný Snapdragon 778G vyrobí TSMC pomocí 6nm technologie. Střední třída se tak může těšit na nový tříclusterový čipset, jemuž dominuje 2,4GHz jádro Cortex-A78. Doplňují jej tři identická jádra taktovaná na 2,2 GHz a dále pak čtveřice 1,9GHz jader Cortex-A55 pro úspornější úlohy. Použitým grafickým adaptérem bude Adreno 642L.

Trojitý obrazový procesor Spectra 570L dokáže zpracovat fotografie až ze tří 22MPx foťáků najednou (popř. fotografii z až 192MPx foťáku), maximální rozlišení natáčených videí je 4K včetně HDR. Čipset podporuje maximálně Full HD+ displeje se 144Hz obnovovací frekvencí a LPDDR5 operační paměti o maximální kapacitě 16 GB. Konektivitu v 5G sítích obstarává modem X53 5G, dále je zajištěna podpora Bluetooth 5.2 či Wi-Fi 6E. Biometrické zabezpečení obstará podpora ultrazvukové čtečky otisků prstů, dobíjení zajistí standard Quick Charge 4+.

Qualcomm v tiskové zprávě uvádí, že se nový čipset dostane do telefonů vyšší střední třídy značek Honor, IQOO, Motorola, Oppo, Realme a Xiaomi, a to ještě v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku.

Update špičkového 5G modemu

Souběžně s novým čipsetem pro vyšší střední třídu oznámil Qualcomm i optimalizace a novinky týkající se jeho nejvýkonnějšího 5G modemu X65, který byl oznámen letos v únoru. A vůbec poprvé se do akce dostala možnost softwarového upgradu architektury, který modem naučil „nové kousky“.

Největší novinkou je rozšířená podpora širšího 200MHz pásma ve spektru milimetrových vln, což je na míru navržená optimalizace pro expanzi 5G sítí v Číně. Qualcomm dále vylepšil energetickou efektivitu modemu, aby mohli výrobci i nadále zaručit jednodenní výdrž telefonu s top čipsety řady Snapdragon na jedno nabití. To však není otázka aktuální, ale spíše výhled do budoucnosti. První smartphony se zabudovaným modemem X65 by měly být na trhu k dispozici až koncem letošního roku.

Představení 10Gbps modemu Snapdragon X65: