Vystouplé foťáky, protáhlé displeje, sklo na zádech. Některé trendy na mobilech už by mohly skončit 

Se startem nového roku se tradičně těšíme na nové mobilní trendy, ovšem je třeba zmínit, že některé stávající už dávno nefungují tak jako dříve. Hned jako první nás napadá umělá inteligence. I letos je to sice u telefonů stěžejní trend, jenže je to právě mobilní AI, která omezila hardwarový vývoj telefonů. Mobilní výrobci vsází vše na umělou inteligenci, která však má v některých případech diskutabilní přínos. Navíc všeho moc škodí. Když se ke každé funkci přidá „AI", ve finále tak umělá inteligence ztratí jakýkoliv význam. A pokud výrobci skutečně chtějí posouvat umělou inteligenci dopředu, tak ať. Jen ať to nedělají na úkor výkonnějšího a vylepšeného mobilního hardwaru.



Pokud výrobci chtějí neustále vyvíjet diskutabilní mobilní umělou inteligenci, tak ať. Jen ať to není na úkor hardwarového vývoje telefonů

Mobilní výrobci dělají rok od roku displeje telefonů stále větší. Ano, trend velkých displejů je zřejmý, ale nemělo by se to přehánět. Mini varianta smartphonů se do telefonů už nikdy nevrátí, protože je to přání pouze menšiny. Mnohem důležitější je, aby topmodely zůstaly u běžné velikosti displeje (cca 6,3 až 6,7 palce), protože současný posun na 6,9 palce naznačuje, že v příštím roce bychom mohli překonat sedmipalcovou hranici. A na té před lety startovaly tablety. Opravdu nepotřebujeme, aby každá nová generace telefonu měla nutně ještě větší displej.

Sklo, displeje bez rámečků a vystouplé foťáky

Sklo na zádech telefonu sice vypadá velmi efektně, je však extrémně nepraktické. I odolná skla se snadno poškrábou nebo při nárazu prasknou, navíc telefonu zvyšují hmotnost. Hromadný návrat kovových krytů nepřichází v úvahu kvůli nemožnosti využití bezdrátového nabíjení, proč by však záda nemohla být opět plastová? Plast je pružnější, lépe působí v ruce a navíc může mít zajímavou svrchní vrstvu. Řada značek už dříve ukázala, že dokáže stylově skloubit kovový rám a plast na zádech, a z hlediska praktičnosti je to zřejmě nejlepší řešení, které však mnoho výrobců neuznává.



K čemu jsou vám čtyři zadní fotoaparáty, když má použitelné výstupy jen jeden z nich?

Doba, kdy výrobci na telefony přidávali co nejvíce objektivů, je dávno pryč. Přesto se fotoaparáty na zádech telefonů nadužívají. Je totiž rozdíl, zda mezi fotovýbavou najdete dva teleobjektivy nebo „mazací" snímač a nepoužitelné makro. Některé značky stále trvají na co největším počtu fotoaparátů místo toho, aby zohlednily kvalitu a použitelnost fotoaparátů na úkor kvantity. Čtyřnásobný fotoaparát není výjimkou ani ve střední třídě, jenže co z toho, když jsou všechny snímače průměrné? Naopak Apple a Google ukazují, že i s menším počtem fotoaparátů dostanete z telefonu na výstupu zajímavé fotografie.

A co už nechápeme vůbec, je současná honba za zcela bezrámečkovými telefony, kdy se výrobci předbíhají v nejtenčích rámečcích o setiny milimetru. Už teď vypadají telefony velmi dobře, zvláště telefony s OLED panely, a ztenčování rámečků vlastně postrádá smysl. Rámečky okolo displeje jsou proto, abyste prsty při držení telefonu nesáhli do displeje, a když se ještě zmenší, může to znamenat problém s běžným ovládáním telefonů.



Proč místo vystouplých fotoaparátů nezvětšit tělo celého telefonu, a zbytek vyplnit větší baterií?

Jako poslední nás napadá trend vystouplých objektivů. Výrobci vyrábějí tenké telefony, které však osadí výrazně vystouplými fotoaparáty. Jenže tloušťku neměří přes objektivy, ale v nejužším místě. Chápeme, že u některých fotoaparátů se díky optice nedá docílit toho, že budou zarovnány se zadním krytem, jenže třeba u levnějších telefonů je vidět, že místa je plno, a objektivy u nich vystupují proto, že přesně tak vypadají daleko dražší telefony. Kdyby místo toho výrobci objektivy zarovnali se zády telefonu a zbytek vyplnili větší baterií, udělali by daleko lépe.

Via: Make Use Of