Vystouplé fotomoduly jsou u levnějších telefonů jen kvůli vzhledu. Pixely se designově vrátí několik let nazpět

Protože jsou smartphony z přední strany prakticky k nerozeznání jednoho od druhého, věnují se mobilní výrobci výrazné personalizaci zad, primárně „ostrůvků“ s fotoaparáty. Každý z výrobců má svou vlastní podobu, ať už je to zaoblený čtverec s foťáky do trojúhelníku (iPhone), vystupující pruh s fotoaparáty (Pixel) nebo třeba samostatně vystouplé objektivy pod sebou (Samsung). Tyto fotomoduly jsou u některých telefonů skutečně potřeba, ovšem existují telefony, které je vůbec nepotřebují, a výrobci zde hrají primárně na design.



Fotomoduly na zadních stranách se u tenkých topmodelů stále zvětšují. Je to logické, protože optika a fotočipy potřebují dostatek místa. Podobně výrazně fotomoduly v nižší a střední třídě však postrádají logiku. Mají jediný účel – design

Fotomodul na zadní straně je nutností zejména pro telefony vyšší třídy, které využívají větší obrazové snímače a kvalitnější optiku, která se do tenkého těla snadno neposkládá. Vystouplé fotoaparáty jsou tak u těchto telefonů prakticky nutností. Jenže právě takto vystouplé fotoaparáty se u telefonů začínají nadužívat, a to zejména u levnějších telefonů, které je z principu nepotřebují, protože obsahují menší snímače nebo jim chybí prostorově výraznější periskopické teleobjektivy. Takový 2Mpx „mazací“ objektiv rozhodně nepotřebuje, aby z těla telefonu vyčníval ven.

Obří fotomoduly jsou někdy zbytečné

Designéři smartphonů však přišli na to, že vystupující fotomoduly v očích uživatelů podprahově symbolizují větší fotografickou kvalitu. I když je často pravdou pravý opak. Přesto se do telefonů nižší a střední třídy pravidelně dostávají zcela zbytečné „ostrůvky“, díky nimž nejsou záda telefonů symetrická jako dříve. Je tu i praktický dopad. Fotomoduly můžete cítit v kapse, při používání telefonů mohou zaclánět a když chcete psát na telefonu, který leží na stole, kvůli jeho extrémnímu kolébání to často není možné.



Toto je první živá fotografie Pixelu 9a. Google jako jeden z mála pochopil a u Pixelu střední třídy zcela vymaže fotomodul. S ohledem na použitou optiku a fotografické možnosti totiž u telefonu nebude potřeba. Kdy si to uvědomí i ostatní výrobci?

U levnějších zařízení nejsou vyčnívající fotomoduly často vůbec potřeba, jsou zde čistě kvůli designu. A zdá se, že po letech si to začínají uvědomovat i výrobci. Jako příklad můžeme uvést uniklé fotografie připravovaného Pixelu 9a, který má po letech, jako jeden z mála telefonu na trhu, rovná záda. Fotoaparáty jsou zarovnané se zbytkem těla, jako před sedmi lety.

Bude to za vás vítaná změna, nebo jste si na výrazné fotomoduly zvykli natolik, že vám zadní strana chystaného Pixelu 9a přijde naprosto fádní a nezajímavá? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: Androidpolice