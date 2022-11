Vystřízlivění z předplatného. Mimo her s reklamami je to největší zlo, které mohlo mobily potkat

Začátky programování aplikací her pro Android a iOS vypadaly z dnešního pohledu úsměvně. Většina aplikací byla zdarma, posléze do nich přibyly jednoduché a často velmi malé bannery, které zobrazovaly reklamy. A tím jste podporovali samotné vývojáře, kterým na účet občas přibylo několik haléřů za zobrazení či dokonce za proklik.

Po pár letech si začali vývojáři účtovat za plné verze aplikací pár dolarů (cca 20 - 85 Kč), současně ale nabízeli i Lite varianty, které sloužily k vyzkoušení základních funkcí před koupí plné verze. I to ukazuje, jak výrazně se doba do dnešních dní změnila. Mobilní vývojáři se v maximální možné míře upnuli na předplatné, které jim do jisté míry zajišťuje stabilní měsíční příjmy. Po celoobrazových reklamách, u nichž vývojáři schovávají křížek pro jejich zavření, se tak jedná o největší zlo, které mohlo smartphony kdy potkat.

Nic není zadarmo

Pokud se dnes podíváte na aplikační obchody Google Play a App Store, jsou doslova přeplněny „bezplatnými“ aplikacemi. Ale zdání klame. Stačí se jen podívat detailněji, a dozvíte se, že i jednoduchá aplikace má stovky položek k in-app nákupu, takže z vás bude chtít vývojář vytřískat maximum. A může se jednat třeba jen o skiny, nové filtry, odstranění vodoznaku nebo placení za možnost upravenou fotku v editoru vůbec uložit!

Spousta uživatelů je na in-app nákupy imunní, a spoustu z nich může podstrkování drobných nákupů, často podpořené i notifikací v horní liště, od používání aplikace rovnou odradit. A tak se mnozí spokojí s tím, že překousnou aplikace a hry s reklamami. Vždyť reklamy jsou dnes úplně všude, a „trocha“ reklamy ještě nikdy nikoho nezabila. Jenže, přibývá nekalých praktik, protože jsou reklamy cíleně zneužívány.



Jedny z nejagresivnějších reklam má hra Egg, Inc.

Zcela běžnou praxí ve hrách je dnes celoobrazová reklama, která vyskočí po stisknutí tlačítka. Třeba po kliknutí na „Start Game“ na vás vyskočí hlasitá reklama přes celý displej, a někde v rožku uvidíte časovač reklamy. Může mít pět vteřin, ale i třeba půlminuty, nebo dokonce déle. Instinktivně hledáte křížek na její uzavření, který je jakousi nepsanou povinností.

Stačí však vhodně zvolit pozadí reklamy, např. bílé, a na něj umístit křížek, čirou shodou náhod, také bílý. Vlk se nažral a koza zůstala celá, reklamu musíte zhlédnout celou. A to platí i u dalšího typu otravných reklam, které se přehrají po konci levelu, a dokud je nezhlédnete celé (nebo nenajdete titěrný a schovávaný křížek), nemůžete pokračovat dále. A nebo reklamy dokonce tlačí na psychologii (FOMO - „Fear of missing out“ alias „Strach z opomenutí“), za zhlédnutí videa dostanete kredity navíc, ale když video s reklamou nechcete otevřít, tak o ně přijdete. A do této „pasti“ se chytí spousta uživatelů.

Jak požádat o vrácení platby za aplikaci či hru Pokud jste si na Google Play koupili aplikaci, hru nebo in-app obsah, můžete zažádat o vrácení platby a anulování nákupu. A to do 48 hodin, popř. déle u jiných typů objednávek, např. u předplatného. Google k tomu má věnovanou sekci nápovědy, ale k Žádosti o vrácení platby se dostanete až po třech překliknutích mezi nápovědami (to, aby bylo vrácení co možná nejsložitější). Rychlý odkaz najdete zde. Vyberete účet, zakoupenou položku, důvod pro zrušení platby a popiště svůj „problém“. Následně musíte čekat na to, zda bude vrácení platby za předplatné schváleno. U iPhonů je třeba přejít na stránky reportaproblem.apple.com, kde je třeba se přihlásit Apple účtem včetně dvoufaktorové autorizace přes iPhone. Následně si ze seznamu vyberete položku či předplatné, za které jste na App Storu zaplatili, a zažádáte o vrácení. I tentokrát musíte uvést důvod vrácení položky. U některých položek vracení nemusí být k dispozici, Apple se k žádosti typicky vyjádří do 48 hodin.

Další možností je přímá koupě mobilní aplikace či hry za plnou cenu. Stojí to samozřejmě určitou finanční částku, ale zase máte jistotu, že o danou hru či aplikaci ani v budoucnu nepřijdete.



Ještě větší zlo je však systém předplatného, v němž se spoléhá na to, že na opakující se platby zapomenete...

A zatímco dříve bylo přímé nakupování plné verze softwaru absolutně běžné, dnes je u vývojářů stále méně populární. Proč? Koupenou aplikaci totiž můžete v mobilních obchodech vcelku jednoduše vrátit. Jen je třeba vědět, kde hledat, a proklikat se všemi kroky. Vývojáři vás však potřebují udržet co možná nejdéle, a tak nastupuje systém předplatného.

Předplatné smysl má i nemá

„Doživotní jednorázové licence“ však u všech druhů aplikací neexistuje, a to jednoduše proto, že si vývojáři od vás mohou zajistit menší přísun peněz, zato však dlouhodobě. Ve finále tak za aplikaci po delší době zaplatíte více, než kdyby jste aplikaci koupili jednorázově za plnou cenu (pokud by zde byla i tato možnost).

Samozřejmě, předplatné má smysl u streamovaných služeb, které využíváte denně, stejně jako u aplikací denní potřeby, např. správce hesel. Ale u kalendáře nebo e-mailového klienta už předplatné logiku příliš nemá. Pokud se však bavíme o jednorázovém použití aplikace, editor fotek, který otevřete jednou za týden, asi není úplně cílovou aplikací pro předplatné. Největším zlem je však zkušební období, které vám umožňuje zcela bezplatně vyzkoušet, co aplikace umožňuje. (* jen je třeba vložit detaily platební karty a zavázat se k předplatnému, které zcela jistě ani nechcete)

Jak snadno zrušit předplatné? Pokud se zavážete ke zkušební verzi aplikace, pojí se s ní i časově omezené předplatné, které musíte aktivovat. Jakmile se tak stane, není nic jednoduššího, než předplatné preventivně deaktivovat. Obnovit jej můžete kdykoliv, a pokud skončí zkušební doba, můžete si kdykoliv znovu zažádat o předplatné. Není třeba mít předplacené něco, u čeho nevíte, zda to vůbec budete po zkušební době používat. Na Androidu se můžete v Google Play přes svůj portrét dostat do nabídky Předplatné, kde lze předplatná ukončit. Nebojte se jejich ukončení hned po aktivaci zkušebního období. I přesto, že stojí 0 Kč, musí doběhnout do stanoveného termínu, takže o funkce dané aplikace nepřijdete. Pro zrušení předplatného existuje ještě tento automatizovaný odkaz. Musíte uvést důvod a potvrdit obrazovku, která vás informuje o tom, že zrušením předplatného přijdete o všechno možné... V případě iOS máte taktéž dvě cesty, jak se k předplatným dostat. Buď skrze obchod V App Storu klikněte na ikonu účtu vpravo nahoře, popř. přes ikonu vašeho účtu v systémovém Nastavení. V další nabídce zvolte možnost Předplatná. V ní najdete přehled vypršených a aktivních předplatných, včetně data dalšího obnovení. Právě zde je možné předplatné zrušit, a i tentokrát musíte vysvětlit důvody a potvrdit, že zrušením předplatného přicházíte o všechny možné výhody.

Sami si vzpomeňte na to, jak jste občas pro nějakou aplikaci zapálení, a po pár měsících zjistíte, že vlastně v nabídce telefonu jen zaclání, a že jste ji spustili jen párkrát. Přesně na tuto liknavost spoléhají i vývojáři. Aplikace vás v bezplatném zkušebním období může přestat bavit a naplňovat, jenže aktivní předplatné se vám brzy vykouří z hlavy, a tak posíláte vývojářům každý měsíc peníze, a to zcela zbytečně. Tedy to té doby, než předplatné nepozastavíte či nezrušíte.

Korunka ke korunce...

Je to sice jen pár korun za aplikaci, ale zkuste si vybavit, kolik takovýchto odběrů máte aktivních. Možná z hlavy ani nevíte. A nemusí to být jen streamovací služby typu Spotify, YouTube Premium, Netflix, Disney+ či Voyo.

Předplatit si můžete třeba cloudové úložiště, vzdálený přístup, synchronizaci, streamované hry, přístup k vybraným hrám z app storů (Apple Arcade, Google Play Pass),... prostě co vás napadne. A tyto drobné měsíční poplatky mohou v součtu dělat slušný obnos peněz. Prakticky vše populární se přesouvá k předplatnému. Proč? Protože z toho jednoduše kouká více peněz, než z individuálních nákupů nebo z aplikací plných reklam.

Jedna aplikace jako druhá

Zatímco v mobilních začátcích byla každý aplikace originál, dnes už jsou si aplikace stejného zaměření dost podobné. Skutečně inovativní aplikace, aby člověk pohledal. A když už objevíte nějakou zajímavou aplikaci, hned váš první dojem zkazí vyskakovací reklamy, upozornění v horní liště nebo nekonečný počet drobných in-app nákupů.

Pro někoho mohlo být dříve vyhledávání a objevování aplikací svým způsobem určitý „zážitek“, který však do dnešních dní převálcovaly mikrotransakce a předplatné. A co hůř, situace lepší nebude. Zvykejte si na to, že čím dál tím více aplikací najede na model předplatného. A nikoho nebude zajímat, že aplikaci použijete jen jednou do týdne...