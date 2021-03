Vysvobodí Apple Martina z airtagového prokletí? Potřebujeme 200W nabíjení? Nápověda: ne

Asus představil pátý (no dobře, čtvrtý) ROG Phone. Můžeme meditovat nad tím, co má navíc oproti konvenčním mobilům se stejným procesorem, ale především je to obrovská show. Jestli se považujete za hráče, nenajdete nic lepšího. A ani nemusíte platit za Pro nebo Ultimate, skvělá bude už základní verze!

Trošku jsme se zhádali o platební kartě se čtečkou otisků prstů. Má něco takového smysl, když „přece každý už platí mobilem“? Zlepší to zabezpečení ve srovnání s PINem? A bude to fungovat u starších lidí s hrubší a sušší kůží?

A pak je tu Apple. Na keynote má představit vylepšené iPady, sluchátka a prý už opravdu zajisté nesporně bezpochyby rozhodně na tuty konečně i šmírovací placičku AirTag, kterou nám Martin Miksa slibuje už rok a půl. Klapne to tentokrát? :-)

PS: I když to tak možná vypadá, nesedíme vedle sebe a dodržujeme rozestupy...