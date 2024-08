Vytváří vlastní designové návrhy budoucích iPhonů. Právníkům Applu se nelíbí, protože jsou až příliš realistické

O profesionálním designérovi Antoniu De Rosovi jste možná ještě nikdy neslyšeli, přesto se ze dne na den stal hodně známou osobou. De Rosa už více než 10 let vytváří designové návrhy očekávaných budoucích produktů od Applu, a několikrát za ně dokonce dostal různá ocenění. Apple se mu však před pár dny ozval prostřednictvím svých právníků, že jsou jeho návrhy až příliš realistické...



Profesionálnímu designérovi se ozvali právníci Applu. Nelíbí se jim, že jsou rendery příliš realistické. Je to pochvala dobré práce ale současně i varování, že jeho představy mohou mít hodně blízko k budoucí reálné podobě iPhonů

De Rosa je jeden z mnoha designérů, kteří si "pro radost" vytváří grafiku a rendery Apple produktů, protože je jejich vášnivým uživatelem. A jaká může být větší pochvala vaší práce, než to, že jsou podle vyjádření této značky vaše rendery příliš realistické?

Proč se Apple ozývá až teď?

Právníci Applu zatím De Rosovi zaslali vysvětlující e-mail s tím, že se Apple obává, že je jeho grafika „příliš reálná“, a že by jeho grafické výtvory mohly mást uživatele. Právníci však nepožadují stažení veškeré grafiky, což by samozřejmě přímo poukázalo na produkty, které byly designově velmi blízko realitě. Místo toho chtějí u hotových designů určité „úpravy“, po nichž by Apple se zveřejňovanou grafikou neměl už žádný problém. Nezávislý designér chce s právníky spolupracovat, zatím vak není jasné, co chce Apple konkrétně změnit.

Více než desetiletá práce designéra Applu zatím žádné vrásky nedělala. Podle zákulisních informací se může celý problém týkat posledního konceptu iPhone Air. Zdá se tak, že právě tento fanouškovský koncept může mít hodně blízko realitě. Je na něm vidět tenké skládací véčko bez konektorů, které má vnější displej i trojici fotoaparátů. Designér sice uvádí nerealistické specifikace, ale na tenké skládací tělo véčka se rozhodně pěkně kouká. A protože se moc často nestává, že by se právní tým Applu ozýval designérům, kteří si vytvářejí koncepty sami pro sebe a podle svých představ, můžeme předpokládat, že na něm může být i hodně pravdy...

Povedený designový koncept skládacího iPhonu:

Zdroj Antonio De Rosa via Notebookcheck