Vyvinuli mobilní sociální síť a prodali ji Snapchatu, teď to zkouší znovu. ID by Amo ukáže svět bez filtrů a dokonalostí

Na svět se dere nová ryze mobilní síť, která však sebe sama hodnotí spíše jako „sociální profil“. Aplikace od vývojářů Zenly, kterou si před šesti lety koupil Snapchat za 250 až 350 milionů dolarů, má jméno ID by Amo startuje s úplně jiným pojetím, než stávající sociální sítě. Život každého z nás nelze srovnat do úhledné řady příspěvků a fotek, život každého z nás je „překrásný a chaotický nepořádek“, a proto máte při tvoření své vlastní profilové nástěnky zcela volnou ruku.



U ID by amo neexistují žádné bariéry. Na sovu sociální „nástěnku“ si přidáte, co chcete, a jak přesně chcete. Stejně se může seberealizovat i na „profilech“ svých kamarádů. U detailu příspěvku uvidíte, kdo za ním stojí

Tento nový „sociální profil“ nemá žádné mechanismy pro sledování, žádné reakce na stories, a žádné zbytečné „nesmysly“, bez nichž se dá bez problémů existovat. Základem aplikace je vaše nepopsaná profilová stránka doplněná kreativními nástroji, kterými můžete vyjádřit sebe sama. Můžete si vytvořit profil, který reprezentuje vaše záliby, činnosti a zájmy ve vizuální podobě. Současně vidíte i profily dalších uživatelů, resp. svých kamarádů, k nimž můžete přidat i svůj vlastní obsah. Jinými slovy, váš profil formuje nejen to, co o sobě sami uvedete, ale také to, jak vás vidí druzí.

Na svou plochu můžete přidat nálepky, fotografie, napsat text nebo kreslit. Jakmile vyberete fotografii, automaticky se z ní vyřeže hlavní část, nálepky volíte z předpřipravené sady, text a kreslení je čistě na vás. Prvky mohou mít různou velikost, takže některé z nich můžete zmenšit natolik, že téměř zmizí. Ale jen do té doby, než svůj 3D profil patřičně přiblížíte. Čím větší přiblížení, tím jdete více do detailů, a současně si třeba do profilu „schováte“ informace, které jsou důležité jen pro určitou chvíli. Přecházení mezi jinými profily je intuitivní, hloubka „příspěvků“ je svým způsobem unikátní. Záhy přijdete na to, že ve všech profilech je velký nepořádek. Jenže, právě takový je život...

Máte přečteno, zavírám aplikaci

Volné ruce působností otevírají nové možnosti profilů. Někteří si v nich dělají virtuální „knihovničky“ či „fotoknihy“, druzí zase rovnou knihu návštěv, kam může každý napsat, co jej napadne. Důležité je i to, že se aplikace kompletně vymyká současnému pojetí sociálních sítí s lineárními příspěvky, kanály, skupinami, sledujícími, stories, apod. Navíc vypadá aplikace úplně jinak, a celý „sociální svět“ nepojímá až tak strojově a pasivně.

Novinky přátel se dozvíte otevřením aplikace a přejížděním po notifikačních kartách. Jakmile dojedete na poslední kartu s novinkami a chcete pokračovat dále, aplikace se sama zavře s oznámením „Jděte se nadýchat čerstvého vzduchu“. Dokážete si představit, že by se vám něco podobného stalo při prohlížení příspěvků na Facebooku nebo Instagramu?

Představení mobilní aplikace ID by amo:

ID by amo určitě také čeká budoucnost s prémiovým obsahem, zatím však startuje v ryze bezplatné verzi. Aplikaci si aktuálně stáhnete jen pro iPhony (při spuštění musíte pozvat alespoň jednu další osobu), aplikace pro Android zatím není k dispozici. Webové stránky aplikace zatím odkazují pouze na App Store, a výhledově by se zde měl objevit i odkaz na Google Play.