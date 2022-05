Vývoj AR her přenechá jiným. Niantic piluje platformu Lightship a navrch přidá sociální modul Campfire

Společnost Niantic si ve světě vydobyla své jméno zejména díky hře Pokémon Go, která se do mobilů dostala již v roce 2016. Ovšem už o dva roky později vznikla potřeba nabídnout univerzální platformu pro mapování fyzických objektů do rozšířené reality (tzv. VPS = Visual Positioning System) na vlastní platformě Lightship.

Právě tato platforma je určena pro vývojáře AR her, kteří tak přijdou prakticky k „hotovému“ prostředí, do nějž přidají jen svou herní nadstavbu. Betaverze bude k dispozici zdarma, v průběhu roku vývojáři přejdou na placenou variantu, u které bude záležet na počtu hráčů. Připravte se tedy na to, že špičkové AR hry „porostou“ jako houby po dešti. U Pokémonů to rozhodně nekončí, byť...



Takto vypadá sociální aplikace Campfire, která má sdružovat všechny hráče Pokémon Go, Ingressu a dalších aplikací, které vzniknou v budoucnu pod hlavičkou AR platformy Lightship

...Niantic mimo VPS představil i nový titul, resp. aplikační modul, Campfire, který zaplní chybějící sociální aspekt hry Pokémon Go. Jedná se prakticky o sociální síť v rozšířené realitě, která poslouží jako centrum, v němž se mohou hráči domlouvat na společném postupu, ladit setkání na raidech, apod. Jedná se tedy o něco, co hře od vydání hry citelně chybělo, a tak se této úlohy zhostily různé aplikace třetích stran, např. aplikace PokeRaid či Go Raid Party.

Niantic neznamená automatický úspěch Niantic ve světě pokémonů zabodoval, ovšem v jiných herních světech se mu až tak nedaří. Jednoduše, nestačí vzít grafiku a naočkovat ji na hotový systém bez nějakého převratného nápadu. Pokémoni se „prodávají“ sami zejména z nostalgie, ostatní hry to mají dost těžké. Třeba AR hra Catan: World Explorers ze světa deskové hry Osadníci z katanu vydržela v předběžném přístupu jen rok, než byla loni v září zrušena. Stejný osud podkal i hru Harry Potter: Wizards Unite, která stavěla na legendárním fantasy světě okolo brýlatého kouzelníka s jizvou na čele, jehož po celém světě znají miliardy lidí. Tato hra skončila k 31. lednu letošního roku, a to přesto, že měla za sebou známé značky jako Wizarding World a Warner Bros. A protože tyto dvě hry s obrovským potenciálem prakticky vyhořely, rozhodl se Niantic změnit strategii. Hry už nebude vyvíjet po svou hlavičkou, ale místo toho nabídne hotovou AR platformu ostatním, kteří chtějí se svou aplikací prorazit podobně, jako Pokémon Go v roce 2016.

Aplikace Campfire by měl sloužit i jako jakýsi rozcestník pro AR hry na platformě Lightship, navíc je tento modul již zakomponován do hry Ingress, a brzy by se měl dostat i do Pokémon Go. Právě s platformou Lightship a vytvořeným VPS záznamy by měly interagovat chystané brýle od Nianticu. Na světě existuje na 30 tisíc lokací, které jsou ve VPS zmapovány, drtivá většina spadá na světové megalopole New York, Seattle, Los Angeles, San Francisco, Londýn a Tokyo. Nám nejblíže je lokací v jižním Polsku, velmi blízko hranice s Moravskoslezským krajem.

Možnosti platformy Lightship VPS pro rozšířenou realitu:

Zdroj Nianticlabs