Vývojáři aplikací pro Android budou muset zpřístupnit mazání uživatelských účtů i „čištění“ získaných dat

Když se u mobilních aplikací zaregistrujete či přihlásíte k účtu, který aplikace ke svému fungování potřebuje, nevíte, jaká data aplikace akumuluje, a jak s nimi nakládá. Google sice v aplikačním obchodě Play již dříve zavedl sekci „Zabezpečení údajů“, ve které vidíte, jak aplikace nakládá s vašimi uživatelskými daty. Jenže letos v únoru se ukázalo, že si do této sekce mohou napsat vývojáři „co chtějí“. Díky laxní kontrole ze strany Google tak mohou tyto aplikace sbírat data vesele dál, a to i tehdy, když se dočtete, že „žádná data nejsou sdílena“.

Další bezpečností opatření se bude týkat aplikací, které umožňují tvorbu uživatelských účtů. V samostatném okně s názvem „Smazání dat“ v listingu na Google Play totiž musí aplikace umožnit automatizované smazání celého uživatelského účtu a také smazání nakumulovaných dat (např. historie, fotografií, videí, apod.) bez mazání účtu. Vývojáři, kteří potřebují zachování určitých dat kvůli legitimním účelům (např. kvůli bezpečnosti, možným podvodům nebo kvůli pravidlům regulátora), budou muset přesně uvést, k čemu budou tato data využita. V opačném případě aplikace na Google Play nebude dostupná ke stažení.



V Google Play se brzy objeví možnost smazání účtů nutných pro využití aplikací, či jejich „pročištění“ od všech naakumulovaných dat

Smazání dat a promazání účtu má být navázáno na webové stránky vývojářů, na které z listingu v Google Play povede přímý odkaz. Google po vývojářích požaduje, aby do konce prosince vyplnili tzv. Data Safety Form, podle něhož budou nová pravidla fungovat již začátkem příštího roku. Ve výjimečných případech umožní Google po schválení žádosti o odklad přejít aplikacím na nová pravidla týkajících se účtů až k 31. květnu příštího roku.

A co si o tom myslíme my? Každé vylepšení toho, jak aplikace zachází s uživatelskými daty, je určitě vítanou změnou. Jenže i toto nové pravidlo půjde lehce obejít. Stačí, když vývojáři z aplikací vymažou možnost tvorby nového účtu, ale před prvním použitím vás pro vytvoření uživatelského účtu přesměrují třeba na své webové stránky. A používání získaných dat v rámci vašeho uživatelského účtu bude i nadále netransparentní. Jenže očekáváme, že se takto budou chovat jen aplikace, které mají s vašimi údaji „zaječí úmysly“. Ty, které nemají co skrývat, si tvorbu uživatelského účtu zachovají.

Zdroj: Googleblog