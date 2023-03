Vývojáři Applu varují, že AR brýle ještě nejsou dotaženy do konce. Tim Cook však nařídil jejich letošní premiéru

Tim Cook může být letos za hrdinu i za největšího smolaře roku. Podle všech indicií má Apple letos představit vlastní brýle „Reality Pro“ pro mixovanou realitu, které mají být zatím nejsložitějším produktem s logem nakousnutého jablka. Jenže, podle vývojářského týmu ještě brýle nejsou dotaženy do té úrovně, která by umožňovala jejich bezproblémové používání. Jenže pro Tima Cooka jsou v letošním roce brýle pro rozšířenou realitu prioritou číslo jedna.

Tým inženýrů chtěl high-end brýle dostat na trh až poté, co se na něm „ohřejí“ brýle jednodušší Apple Glass pro rozšířenou realitu. Jenže, ty byly podle všeho přesunuty až na rok 2025 či 2026. A Tim Cook už nechtěl na uvedení brýlí, které mají být jeho první „revoluční“ produkt, pod nímž bude podepsán, déle čekat. Vývojáři brýlí tak byli, a zřejmě stále jsou, pod obrovským tlakem, aby se letošní premiéra brýlí vůbec stihla.



Takto měla vypadat zjednodušená podoba AR brýlí od Applu. Tim Cook však místo toho v červnu představí daleko komplexnější produkt

Podle vývojového týmu měl Apple nejprve představit ořezaný model připomínající lyžařské brýle, které by měl sice omezené možnosti využití, na druhou stranu by u něj Apple otestoval reakce uživatelů. A zpětnou vazbu by mohl následně zakomponovat do brýlí Reality Pro. To se však zřejmě nestane. Apple vyvíjí své brýle už sedmým rokem, a možná proto je zde velký tlak na uvedení produktu, který by mohl začít svůj vývoj konečně postupně splácet. Reality Pro mají stát 3 000 dolarů, což dělá s daní rovných 80 tisíc korun!

Pro každé oko bude připraven 4K MicroLED displej, brýle budou mít celkem 12 kamer, digitální korunku a o jejich výkon se postará 5nm čipset Apple M2. Brýle od Applu by měly zažít svou premiéru na červnové konferenci WWDC.

Představení brýlí Xiaomi Wireless AR Glass:

