Vyzkoušeli jsme Apple Intelligence na iPhonu. Funguje, jak má, ale bez češtiny je využití poloviční

Od podzimu je v USA a dalších zemích dostupná Apple Intelligence pro iPhone. Evropa tentokrát zůstala pozadu a musela si počkat. S verzí iOS 18.4 tato funkce konečně dorazí i k nám. Jelikož už je dostupná v beta verzi systému, funkci jsme za vás předem vyzkoušeli, ať víte, na co se můžete jako čeští uživatelé vlastně těšit.

Hned v úvodu je nutné si říci její omezení, kterým je zatím hlavně podpora jazyků. V pilotní verzi v prvních měsících vše záviselo jen na angličtině. Nyní se seznam podporovaných jazyků výrazně rozrůstá, ovšem podpora češtiny bohužel stále chybí, což bude při použití v praxi hlavním kamenem úrazu.

Samozřejmě není problém Apple Intelligence používat anglicky či v jiném z podporovaných jazyků. Problém však je, že je nutné také „anglicky žít“. Pokud v angličtině primárně nekomunikujete, nepíšete a nebo vám v něm nechodí třeba emaily, nebude AI v tomto jazyce dávat smysl.

Podporované jazyky (od iOS 18.4): angličtina

francouzština

španělština

němčina

italština

portugalština

japonština

korejština

čínština

Výhodou je, že spousta věcí umí fungovat přímo lokálně na vašem telefonu. Jen pro složitější úlohy si AI musí pomoct připojením k serverům. Druhou hlavní výhodou je integrace dalších AI. Již dnes je v rámci Apple Intelligence dostupné třeba ChatGPT, které pomůže v situacích, kde samotná AI od Applu nestačí.

Generované obrázky i emoji

Začneme tím, co bude mít u nás asi největší využití a tím je generování obrázků skrze novou aplikaci Image Playground. Jednoduše zadáte prompt toho, co chcete vygenerovat a počkáte na výsledek. Celé je to však hodně zjednodušené a aplikace vám dává i předpřipravené možnosti či zajímavé nápady, toho co by se vám mohlo líbit. Velkou výhodou je, že iOS již zná vás, tak i obličej vašich přátel z galerie, které jste si v minulosti pojmenovali. Není tak problém do generovaného obrázku vložit přímo vás či známou osobu z vaší galerie.



Obrázek si můžete vygenerovat zadáním promptu do textového pole, vybráním některých předvolených scénářů nebo jejich kombinací.