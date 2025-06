Vyzkoušeli jsme iOS 26. Skleněný vzhled nesedne každému, převažují rozpaky. Ale pořád je to beta

Apple letos na WWDC představil iOS 26. Koho mate číselné označení, tak rozhodně nezaspal 7 generací od předchozí verze iOS 18, ale jde pouze o sjednocené značení napříč systémy, které má odkazovat na rok 2026. Apple se každým rokem snaží v systému něco změnit, ale až nyní došlo k opravdu dramatické designové změně, která je zřejmě největší od iOS 7 před 12 lety. Nový design se jmenuje Liquid Glass a jak už název napovídá – je inspirován sklem.



Skleněné ikony umí měnit své barvy nebo se stát plně transparentními.

To je jednotícím prvkem napříč celým systémem a vidět jej můžete u ikon aplikací, notifikací, ovládacího a notifikačního centra, zamykací obrazovky, v menu a u prvků jednotlivých aplikací, zkrátka všude. Co musím pochválit, tak styl opravdu připomíná skutečné sklo, a to včetně změny úhlu odlesků po natočení telefonu. Bohužel, ale přináší i některá jeho negativa.

Až příliš průhledné sklo

Transparentní „skleněný“ design totiž propouští vše, co máte aktuálně na pozadí a ne vždy tak zcela nabízí ideální čitelnost. Zejména ve světlém režimu je obtížné přečíst vyobrazený obsah. To platí jak pro notifikační centrum, jehož obsah na světlejší tapetě (například přednastavené tyrkysovo-modré) budete louskat jen s obtížemi, a zejména v ovládacím centru, kde na pozadí zůstávají stále hodně viditelné ikony a widgety z plochy, které s prvky v centru leckdy i splývají nebo je zdvojují a vytvářejí tak dojem nikoli skleněného efektu, ale rozmazaných obrysů nebo netrefených obtisků.



Prvky systému skutečně připomínají sklo a jsou průhledné a odrážejí obsah za ním, což bohužel ne vždy napomáhá dobré čitelnosti. U zamykací obrazovky se odlesky mění podle natočení telefonu

Je potřeba zmínit, že jde o první betu systému, zdaleka ne určenou pro běžného uživatele, a Apple tak má možnost (právě i na základě přímé zpětné vazby) provést různé úpravy. Troufáme si tvrdit, že většímu „zatmavení skel“ na několika exponovaných místech v prostředí se nevyhne. Může také zvolit dynamickou korekci kontrastu na základě zvoleného pozadí, aby se úroveň přizpůsobila konkrétním barvám, ale zde je otázka, co by to udělalo s nároky na procesor a tudíž i baterii. V první betě jsme už zpozorovali větší zahřívání iPhonu než obvykle.



Transparentní design má občas tu nevýhodu, že za ním hodně prosvítá obsah v pozadí, což někdy působí rušivě, případně může dělat text nečitelným.

Co se vzhledu týče, u ikon můžete zachovat světlý nebo tmavý režim jako dřív, ale nově lze přepnout na zcela transparentní mód, kdy se veškeré ikony stanou průhlednými, což působí poněkud nudně, ale někomu se to může líbit. Barvu skla si ale můžete přizpůsobit a barva se mimo ikony propíše i například do nastavení telefonu.



Komu transparentní design vadí, je v sekci Zpřístupnění možnost snížit průhlednost, což problém částečně vyřeší. Pak už je obsah čitelný, ale výsledek rozhodně také není ideální.

Dojem „tekutého“ skla uvidíte nejvíce v jednotlivých aplikacích, ve spodní liště, kde se aktuální otevřená karta označuje kapkou, kterou můžete prstem „přelévat“ na další sekce a tím mezi nimi přepínat. I zde se díky tekutému dojmu samotná karta velmi zvláštně odráží a roztéká a text nemusí být vždy dobře čitelný.

Vylepšení v aplikacích

Samotný redesign je tak zásadní, že trochu zastiňuje spoustu novinek na pozadí. Bohužel nejvíce z nich se stále týká Apple Intelligence, která stále není v češtině, takže některé zajímavé funkce v systému vůbec neuvidíme. Jedná se o funkce spojené s jazykem jako je Call Screening či Hold Assist, které mají pomoct s nevyžádanými hovory nebo živé překlady.



V rámci Image Playground je nyní integrováno i ChatGPT. V aplikaci najdete nějaké vybrané styly obrázků, které je možné s ním generovat

Přesto se Apple Intelligence i v češtině dočkala nějakých vylepšení. Například do aplikace Image Playground bylo nově integrováno ChatGPT. Kromě textových výstupů tak s ChatGPT můžete v rámci aplikace od Applu nechat generovat obrázky dle zadaného promptu v českém jazyce, včetně některých předpřipravených stylů, jako je třeba Anime či olejomalba. Součástí Apple Intelligence má být i vylepšený nástroj Visual Intelligence, který umí vyčíst informace z pořízeného screenshotu a najít související údaje na webu, nebo přidat přečtený text do kalendáře, ale tato funkce zatím v první betě není dostupná.



Apple Games a Náhled jsou dvě nové aplikace přicházející s iOS 26. První agreguje váš herní obsah, Games Center a Apple Arcade, druhá aplikace přichází z macOS a slouží pro otevírání a edici PDF a dalších dokumentů

Apple v rámci iOS 26 představil také dvě nové aplikace. Jednou je aplikace Náhled, kterou roky znají uživatelé macOS a slouží k otevírání a úpravě PDF dokumentů, obrázků a dalších, nyní přichází i do iOS. Druhou novinkou je aplikace Games. Ta nyní sdružuje veškeré herní aktivity od knihovny her samotných, službu Arcade, ale i multiplayer sekce, kde najdete seznam svých přátel a her, které si spolu můžete zahrát. Nechybí ani ani různé odznáčky a úspěchy, které staví na dřívější službě Game Center, která je zde integrovaná.



Aplukace Fotky a Fotoaparát se dočkaly výrazného zjednodušení. V základu vidíte jen nejpoužívanější funkce a zbylé se vám zobrazí po rozkliknutí

Vylepšení se dočkala i spousta dalších aplikací. Například ve Zprávách iMessage jde nově přidat nebo nově vytvořit pozadí do konverzace (ano, opravdu to dosud iOS neuměl). A šikovnou novinkou je možnost vytvářet ankety ve skupinových konverzacích. Účastníci pak mohou snadno hlasovat pro uvedené volby.



Ke konverzacím konečně lze přidávat nebo vytvářet různá pozadí. Novinkou jsou pak ankety

Aplikace Hudba se dočkala funkce AutoMix, která ve správný moment umí smíchat dvě skladby v rámci přechodů mezi nimi. Co jsem měl možnost vyzkoušet, tak ne vždy mix při přechodu mezi skladbami působí zrovna povedeně, ale postupně se během poslechu zlepšil a věřím, že se ještě lépe vytrénuje.



Když zapnete novou funkci AutoMix v Apple Music zvolí AI na pozadí vhodný moment před koncem písně, a začne jí míchat se songem následujícím, čímž vznikne zajímavý hudební přechod. Novinkou je i možnost připnout oblíbené playlisty do horní části aplikace

Kdo by měl zájem si iOS 26 rovněž vyzkoušet, tak si může stáhnout vývojářskou betu. V každém případě ale nedoporučujeme systém instalovat na váš primární telefon a rozhodně předem mějte zařízení zálohované. Systém stále není finální a během testování jsme občas zaznamenali pády některých aplikací, zvýšené zahřívání a vybíjení telefonu. To ale právě patří k testovací betě, která slouží k tomu, aby se podobné chyby mohly odladit do finálního vydání v září.

Pokud máte zájem se přidat k beta programu iOS, zde najdete návod: