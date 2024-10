Vyzkoušeli jsme Apple iPad mini (2024). Výkon a kreativita uvězněná v malém těle

Hned v úvodu je nutné říci, že po designové stránce se nic nezměnilo a Apple ani neměl důvod nic nového vymýšlet. Zkrátka vzal předchozí model, zachoval design, rozměry i váhu, nechal vše jak je a jen se zaměřil na vnitřnosti. To nic ale nemění na přednostech zařízení - jeho kompaktnosti. Tablet je příjemně malý, že jej obejmete prsty jedné ruky nebo se vejde i do větší kapsy.

Jde také o jediný iPad u kterého Apple stále jako výchozí orientaci považuje tu na výšku, což potvrzuje i oficiální grafika. Zatímco všechny ostatní iPady už mají čelní kamerku na delší straně pro použití v landscape režimu, iPad mini jí má stále na kratší straně, abyste jej mohli držet primárně na výšku. Tomu odpovídají i tlačítka regulace hlasitosti, která jsou tedy na horní straně spolu se zapínacím tlačítkem s integrovaným Touch ID a dvojicí repráčků. Zbylé další dva se nachází na spodní straně, spolu s USB-C.



Designově se tablet nijak nezměnil, dokonce i rozměry zůstaly stejné což se bude hodit, pokud máte nakoupené starší příslušenství.

Pravý bok pak zůstal vyhrazen s magnetickou nabíjecí ploškou pro tužku Apple Pencil. Dokonce vůbec poprvé tablet podporuje vyšší model Pencil Pro, které tabletu dodávají nové možnosti pro kreativní tvorbu. Vzhledem k tomu, že jsme na test dostali Cellular verzi, tak bych pro úplnost bych z konstrukce zmínil i chybějící slot pro nanoSIM, nový iPad mini tak už spoléhá výhradně na eSIM.

Kreslení s Pencil Pro na malé ploše

Co Apple nechal naprosto při starém je 8,3“ IPS displej, který má tradiční rozlišení 2 266 × 1 488 pixelů a zachovává i pouze 60Hz obnovovací frekvenci. Jas dosahuje maxima 500 nitů, ale během testování jsem si ani jednou nemohl stěžovat na špatnou čitelnost. Nechybí navíc funkce jako TrueTone či věrné barvy díky pokrytí gamutu DCI-P3, což ocení hlavně grafici.



Srovnání velikostí 8,3" iPadu mini s největším 6,9" iPhonem 16 Pro Max a 13" iPadem Pro. Na snímku si všimněte i kontrastu v šířce rámečků. Proti iPadu Pro jsou jen nepatrně širší, ale v poměru s velikostí obrazovky vypadají široké.

A zde se dostávám do prvního rozporuplného místa. Apple k tabletu poprvé dovolil připojit Apple Pencil Pro, který přináší lepší možnosti při kreslení a úpravě grafiky jako je například rotace štětce, stlačení nebo podržení tužky nad displejem. Právě menší úhlopříčka je ale trochu omezující a osobně jsem tablet používal spíš jako skicák pro rychlé poznámky, než pro malování a tvorbu, ta je daleko pohodlnější na větší úhlopříčce. Každopádně možnost nyní máte, a to je sympatické.



Apple Pencil Pro už po připojení k iPadu mini zabírá skoro celou jeho boční stranu, na druhou stranu celkově působí jednotným dojmem. Z tabletu se tužka rovnou i dobíjí.

Drobné ústupky plynou také z výbavy. Apple zde použil výkonný procesor Apple A17 Pro, který známe například z iPhonů 15 Pro (Max). Ten přináší opravdu obrovský výkon, který bohatě stačí i pro ty nejnáročnější mobilní úkoly a díky 8 GB RAM si dokonce hravě poradí i s připravovanou Apple Intelligence, což byl zřejmě hlavní záměr, aby tablet byl relevantní i v příštích letech. Stále však jde o mobilní řadu procesoru, což je trochu škoda, jelikož nenabízí tolik možností a má i u některých aplikací omezenou kompatibilitu ve srovnání s tablety s procesory řady M.



Apple iPad mini v benchmarcích dosahuje skvělých výkonů, a to i včetně AI. Dobře si vede také v zátěžovém testu, kdy se zvládá poměrně dobře chladit a neztrácí tolik výkon.

Apple tak své tabletové portfolio nyní jasně rozdělil na řadu na ty vyspělejší dva modely Pro a Air, které díky čipům Apple Sillicon řady M mají blíže k počítačům a na druhé straně nový iPad mini s „áčkovým“ procesorem přiblížil spíše základnímu iPadu. Tento čip totiž nemá takové možnosti kompatibility a je částečným kompromisem i při připojení tabletu k monitoru či televizi. Přesto chválím USB-C 3.1 podporující rychlosti až 10GB/s.

Jako druhý minitablet pro děti

Na druhou stranu jak už bylo řečeno, výkonu má skutečně na rozdávání a pokud tablet budete mít na hraní her, ale třeba i stříhání videa, se vším si hravě v mžiku poradí. Pochválit také musí zvětšené úložiště, které povyrostlo a v základu začíná už na 128 GB. Nové je i maximum 512 GB.



Prostředí iPadOS 18 u nového iPadu Mini

Co se výdrže týče, Apple slibuje až 10 hodin výdrže při sledování videa či prohlížení webu, což potvrdila i moje měření. V některých případech se mi podařilo tuto hodnotu i trochu překonat. Nabíjení pak probíhá přes USB-C kabel v balení, adaptér ale nečekejte, Apple počítá s tím, že už máte nějaký doma.

Z hardwaru se asi sluší zmínit i fotoaparát, ale ten je zde spíše okrajovou záležitostí určenou pro pořizovaní rutinních snímků, případně se dá dobře použít jako skener dokumentů, než že byste s ním vyrazili fotit umělecké věci. Přesto zmíním, že má rozlišení 12 Mpx při cloně f/1.8 a pokud bude nouze, zvládne i natáčení Full HD videa. Chválím ale přítomnost blesku.



S Apple iPad mini můžete díky aplikacím jako Adobe Lightroom upravovat fotky, nebo na něj psát a kreslit s pomocí Apple Pencil (Pro).

Když to celé shrnu, působí na mne iPad mini jako zajímavé zařízení, které má ale velmi úzkou cílovou skupinu. Podle Applu jde o kapesní kreativní zařízení, které můžete mít všude s sebou a díky Apple Pencil s ní můžete kreslit, psát nebo jej využít i pro multimédia či Apple Intelligence. Hranice mu ale vytyčuje právě jeho velikost. Pro grafiky, co to myslí vážně, už bude docela malý. Naopak si myslím, že si jej ale zamilují hlavně děti nebo studenti. Zde ale je nutné zmínit cenu startující na ceně 15 490 Kč, což je o 50 % víc, než u základního iPadu, ač tedy i s výrazně vyšším výkonem. V naší testované 5G verzi by začínala dokonce na 19 990 Kč.

Osobně si tak iPad mini dokážu představit jako druhý iPad, který mám určený primárně na cesty na čtení a pro konzumaci obsahu s tím, že v případě nutnosti na něm můžu i tvořit a to podobně jako na větších modelech, dokonce i se stejnou Apple tužkou. Kapesní velikost je paradoxně také skvělá na čtení, které pro mne bylo komfortnější, než na zbytečně velkém iPadu Pro. Své zákazníky si tak tablet určitě najde.