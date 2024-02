Vyzkoušeli jsme Bluesky pro Android. Vypadá jako mobilní Twitter před několika lety, pozvánka už není třeba

Bluesky začal jako interní projekt v Twitteru (dnes znám jako sociální síť X), který se později osamostatnil a žil vlastním životem. Od loňského února běžel v uzavřené betaverzi, a největší zájem o tuto mobilní sociální síť evidovali vývojáři v době, kdy ke kormidlu Twitteru přišel Elon Musk. Uživatelé tedy nesouhlasili se spoustou kontroverzních rozhodnutí, a Bluesky vypadal jako všelék na jejich problémy. A právě tato aplikace se dnešním dnem konečně zpřístupňuje i běžné veřejnosti.



Vlevo Bluesky, vpravo Twitter. Základní rozhraní aplikace je hodně podobné. A to až do té míry, že se obáváme, aby Elon Musk nepřizval právníky...

A zatímco dříve jste pro registraci Bluesky potřebovali zvací kód, ode dnešního dne tento zbytečný krok odpadá. Aplikace Bluesky je k dispozici k bezplatnému stažení na Google Play a App Storu. A protože za ní stojí původní zakladatel Twitteru, mnohé z vás ovane nostalgie. Protože nějak takto před lety vypadal (a ve své podstatě stále vypadá), a částečně i fungoval, mobilní Twitter. Jen je zatím bez reklam a s rozhraním v angličtině. Jak se sociální sítí Bluesky začít, třeba ve webovém rozhraní, pokrývají kolegové ze Živě v samostatném článku.

Prvním krokem v mobilní aplikaci je samozřejmě přihlášení popř. registrace, která po vás požaduje zadání e-mailu a telefonního čísla, na které dojde ověřovací kód. Posléze si zvolíte uživatelské jméno, nastavíte své zájmy, chování feedů, volitelně nastavíte sledování doporučovaných účtů a do detailů nastavíte soukromí. A máte hotovo.

Samotné rozhraní aplikace vychází z aplikací X a Threads, nově vytvářené příspěvky se nazývají „skeety“ a jsou řazeny chronologicky. Mezi horní karty si můžete přilepit různé tematické feedy, které v aplikace najdete, kupříkladu příspěvky českých autorů. Těch zatím na sociální síti není mnoho, protože se zatím bavíme jen o globální třímilionové uživatelské základně, která však přechodem na bezpozvánkový režim zřejmě rychle nabobtná.

Publikace příspěvků trvá dlouho

Hlavní navigace aplikace je umístěna ve spodní části displeje, a vypadá úplně stejně jako u mobilního Twitteru. Můžete přejít na domovskou stránku, vyhledat příspěvky podle zadaného textu, procházet mezi feedy podle tématu, projít si notifikace nebo přejít na svůj profil. V něm se doklikáte k příspěvkům, odpovědím, multimédiím, „lajkům“, feedům a seznamům. U profilů si upravíte, jak se má zobrazovat vaše jméno, popis svého profilu a také profilovou fotografii.



Při publikaci prvního příspěvku jsem čekal několik minut, než se objevil i v aplikaci.

U nových příspěvků ale musíte překousnout několikaminutovou prodlevu, než se zobrazí v Bluesky. Měl jsem to původně za chybu aplikace, a tak jsem příspěvek poslal znova. Za pět minut však v mém profilu svítily dva stejné příspěvky. Minimálně ze startu tak musíte počítat s dosti výraznou prodlevou.

Oproti betaverzi aplikace už navíc máte v mobilu k dispozici i notifikace, a tak už Bluesky nemá oproti konkurenci žádnou výraznou nevýhodu. Chce být decentralizovaná a otevřená, a její vývojáři do budoucna plánují třeba systém pro autonomní moderování příspěvků v samostatných skupinách. Nejdříve však musí Bluesky nabrat velké množství uživatelů, aby mohla vůbec pomýšlet na to, že by konkurovala zavedené konkurenci. Podaří se to?

Zdroj: Bluesky