Vyzkoušeli jsme chytrý prsten Amazfit Helio Ring. Levnější alernativa pro Galaxy Ring, který v Česku zatím chybí

Chytré prsteny by měly být letošní „velkou věcí“ ve světe mobilních technologií. A co na tom, že jsou na trhu už řadu let? U prstenů až dosud chyběla velká značka, která by k nim přitáhla i běžné uživatele, nejen technologické nadšence. Medvědí službu odvedl Samsung se svým prstenem Galaxy Ring, jenže jihokorejci si nejsou v začátcích příliš jistí, a tak prsten nabízí v Evropě jen na třech velkých trzích. Ve zbytku Evropy tak zůstalo místo pro další značky, které se budou chtít prosadit, a jednou z nich je i Amazfit. V redakci jsme si tak mohli vyzkoušet první prsten značky – Amazfit Helio Ring.



Amazfit Helio Ring a detaily snímačů na vnitřní straně

Titanový prsten nám dorazil ve velikosti 10, a je nutné si říci, že Amazfit vám příliš nedá na výběr. Alternativně je prsten k dostání jen ve velikosti 12. U námi testované „desítky“ můžeme potvrdit, že má zhruba stejné vnitřní rozměry (jen s minimálními rozdíly) oproti velikosti 9 v sadě Ring Sizing Kit od Ultrahuman, která je na českém trhu běžně dostupná. I to je další důkaz toho, že univerzální sady na testování velikostí nemají žádný smysl. I když se vychází z univerzální americké stupnice, každý výrobce si rozměry řeší po svém. Konkrétně záleží zejména na tom, jak moc do prostoru vyčnívá elektronika na jeho vnitřní straně.

Pro koho je určený: Amazfit Helio Ring primárně celodenně sleduje vaše tělesné funkce a spánek a dává vám zpětnou vazbu. Prsten není přímo určený pro měření sportovních výkonů (při řadě sportů a činností jej navíc zřejmě sundáte z ruky), byť umí evidovat kroky nebo základní pohyb, a není určen ani k bezkontaktnímu placení. Používat jej můžete zcela samostatně nebo společně s hodinkami značky Amazfit. A to i bez předplatného.

Výběr velikosti a snadné párování

Primárně byste měli prsten umístit na ukazováček. Pokud se prsten lehce posune, nijak netlačí, aj a zaručený i co nejlepší kontakt se snímači. V mém případě jsem však u velikosti 10 neměl štěstí, možná bych jej na něj nasadil, ale poté už rozhodně nesundal. A to ani s rukou delší dobu nad hlavou či s mokrým či namydleným prstem, což jsou podle výrobce možnosti, jak sundat prsten, který zdánlivě „nejde“.



Prsten o velikosti 10 mi padl jen na prsteníček. Pokud bych jej nasadil na ukazováček, zřejmě bych jej už nikdy nesundal

Nakonec jsem zvolil prsteníček, alternativou je i prostředníček. Je ale nutné počítat s tím, že na prst s prstenem vyvíjí tlak sousední prsty, které nedáte úplně k sobě a prsten může tlačit. Amazfit vyloženě nedoporučuje používat prsten na palci, kde má potvrzeno, že nedochází k tak přesnému měření, jako u jiných prstů.



Helio Ring je aktuálně k dispozici ve velikostech 10 a 12, další velikosti se připravují. Podle oficiálních materiálů výrobce je nutné si dopředu změřit prst provázkem. Na druhou stranu si však můžete vybírat hned z několika prstů, nemusí to být nutně ukazováček

Prsten nám dorazil v kompaktní krabičce, která je o něco menší, než v případě chytrých hodinek. Uvnitř najdete, mimo prstenu, i základní papírovou uživatelskou příručku nebo bezdrátovou nabíječku.

Jak připojit prsten Helio Ring k telefonu:

Nečekejte žádné dobíjecí pouzdro s baterií jako u Galaxy Ringu, ale jen prostou bezdrátovou nabíječku, do které zapojíte vlastní USB-C kabel. Prsten musíte přesně položit na trn (aby lícovaly „čárky“ na prstu a nabíječce), z nuly na sto se prsten dobije zhruba za hodinu a půl. Naše „desítka“ má kapacitu 18,5 mAh, „dvanáctka“ dostala 20,5mAh akumulátor.



Takto vypadá nasazený prsten na prstu

Chválíme i rychlost propojení se smartphonem. Stačí prsten položit do nabíječky a už jej vidí mobilní aplikace Zepp. Tu si mimochodem stáhnete, jak pro Android, tak pro iPhone. Pak už stačí jen několik kliknutí, a máte prsten propojený s telefonem. Ještě předtím vás zřejmě pozastaví registrace účtu v aplikaci Zepp, a to v případě, že jste od Amazfitu ještě žádné nositelnosti nepoužívali. Důležité je zejména nastavení vašeho věku, pohlaví, výšky a váhy.

Příjemně lehký, při spánku nevadí

Samotný prsten je vyrobený z titanové slitiny, přesto se může i při běžných činnostech relativně snadno poškrábat. Při některých činností mi však na ruce vadil, a tak jsem jej sundal. Možná i proto mám prsten stále jako nový, zatímco zahraniční testeři na něm už po pár dnech pozorují škrábance. Barevně ladí do přírodního titanu, vnější část prstenu má povedenou „tečkovanou“ strukturu. Část prstenu, která musí směřovat směrem k dlani (vygravírovaná čárka) je poté bez zdobení. Odolnost 10 ATM zaručuje, že prsten můžete mít prakticky pořád na sobě. Podle výrobce byste jej však měli sundat v horké sprše nebo sauně. Běžné umýváním rukou nebo plavání samozřejmě nijak nevadí.



Detaily snímačů a logo výrobce na jeho vnitřní straně

Logo výrobce najdeme až na vnitřní straně prstenu, a to společně se všemi snímači, čidly a podpůrnou elektronikou. Nejaktivnější je bezesporu snímač srdečního tepu, který prst osvětluje zeleným světlem, a to s nastavenou pravidelností. Světlo mě v noci nebudilo, na druhou stranu stačilo prsten lehce naklonit, abych mohl v noci zkontrolovat z blízka spící děti, aniž bych si musel svítit smartphonem. Právě spánek je pro mě jednou z hlavních výhod používání chytrého prstenu. Má tloušťku 2,6 mm a váží necelé 4 gramy. S chytrými hodinkami se mi při testování detekce spánku usíná hodně špatně, s prstenem jsem neměl problém rychle „zabrat“.



Prsten můžete používat samostatně nebo jako doplněk k hodinkám od Amazfitu

Prsten však můžete používat, jak s hodinkami značky Amazfit, tak i samostatně. Na jedno nabití typicky vydrží 4 dny, v reálu to však bylo s aktivními „beta“ funkcemi a s častějším automatickým měřením spíše tři dny (včetně měření spánku) a pár hodin k tomu. Konkurence často nabízí delší výdrž, a to až po dobu sedm dní. Jakmile má prsten 10% kapacitu baterie, je třeba jej dát nabíjet, jinak vám spánek zaznamená jen přes polovinu noci. Chybí také výrazné varování na vybitou baterii. Dozvíte se, jen že je prsten třeba nabít a...pak už nic.



Základní krabička, prsten a přibalená bezdrátová nabíječka

Jakmile jsem souběžně nasadil hodinky od Amazfitu, bylo hned poznat, že se prsten vybíjí o něco pomaleji, a v součtu získal pár hodin výdrže k dobru.

Spánek, emoce, stres a regenerace

Prsten obsahuje tříosý snímač zrychlený a tříosý gyroskop. Na vnitřní straně se o měření stará snímač BioTracker PPG (Dual-color LED + 2PD), na něhož navazuje snímač teploty a EDA pro monitoring stresu. Při testování jsme však nebyli dojmu, že ne všechna měření už zdaleka fungují.



Úvodní obrazovka aplikace Zepp a detail připojeného prstenu

Po připojení prstenu k mobilní aplikaci hned vidíte jeho základní matriky přímo na úvodní obrazovce. Prsten primárně měří srdeční tep, okysličení krve a úroveň stresu. Tu dokáže s vaší pomocí adekvátně přiřadit i k různým emocím, které zrovna pociťujete. Jen musíte aplikaci pomoci s jejich rozeznáváním. Prsten eviduje i váš pohyb, z něhož vypočítává spálené kalorie. Dokáže rozeznat pomalou chůzi, lehkou aktivitu, rychlou chůzi a běh.



Detaily k měření spánku, stresu a emocí

Další silnou stránkou prstenu je monitoring spánku. Prsten změří jednotlivé fáze, čas usnutí, jeho pravidelnost, kvalitu dýchání a klidovou tepovou frekvenci (RHR) a její variabilitu (HRV). Ze všech změřených dat vzniká skóre připravenosti, v němž vidíte aktuální fyzické i psychické zotavení, změny teplot a další faktory, z nichž zjistíte, zda je v daný den vhodnější cvičit, nebo spíše odpočívat. Prsten by měl určovat i skóre PAI (indikátor osobní fyzické aktivity), bez hodinek to ale nezvládá. Poslední položkou nabídky je sledování menstruačního cyklu.



Srdeční tep, zóny a variabilita

Co se týká přesnosti měřených dat, u ušlých kroků podobná čísla reportovaly i hodinky Galaxy Watch5 Pro. Při detekci spánku jsem u obou zařízení našel výraznější rozdíly, ovšem tepová frekvence při spánku byla téměř identická. Rozdíly v naměřených hodnotách byly, oproti běžně používaným hodinkám, zanedbatelné. Samozřejmě je ale důležité, aby prsten na prstu držel „tak akorát“, a to je u každého uživatele individuální záležitost. Prsten nemá NFC, takže s ním nezaplatíte, ani GPS. Polohové informace přebírá z telefonu nebo z Amazfit hodinek.



Měření spánku. V horním řádku je výstup z prstenu, ve spodním spánek změřený hodinkami Samsung Galaxy Watch5 Pro. Hodinky byly citlivější na detekci pohybu a hlubokého spánku, resp. probuzení. Prsten zase rozeznal dílčí části REM spánku

Důležitým spojovacím prvkem je to, že prsten nepotřebuje předplatné. Veškeré funkce máte k dispozici, je třeba ale zmínit to, že předplatné je navázáno na funkce mobilní aplikace. Zepp Aura dokáže vytvořit spánkové přehledy po jednom, sedmi dnech a 15 dnech (nemusíte sledovat jen čísla), při spaní pustí relaxační hudbu na pozadí, aktivuje režim meditace (jako jediný není počeštěný, telefon na vás mluví anglicky) a nebo poradí, jak svůj spánek zlepšit. Rady jsou však hodně vágní. Zepp Fitness zase nabídne pravidelnou analýzu sportovních dat v týdenních a měsíčních zprávách. U obou je k dispozici bezplatné testovací období.



V mobilní aplikaci Zepp občas chybí obrázky nebo texty, Zepp Aura dokáže poradit ohledně spánku a vygeneruje vám spánkové reporty

Co do komplexnosti je aplikace Zepp hodně robustní. Nemám z ní však dobrý dojem, co do uspořádání funkcí. Často působí trochu nepřehledně, a byť vím, že „někde funkce určitě bude“, občas jsem se do hledání pouštět nechtěl. A zatímco konkurence vás zahltí notifikacemi, u Zepp to neplatí. Synchronizace dat probíhá až při aktivním otevření aplikace, nijak se nedozvíte, zda jste splnili vytyčené cíle nebo to, že prsten přidal do telefonu nahrávku nové aktivity.



Zepp Fitness zase poradí ohledně cvičení. AI dokáže reagovat i na to, co ji napíšete

Aplikace je počeštěná (někde lze vidět, že strojově), nabízí i různá doporučení, jenže v některé obrazovkách chybí kompletně text a nebo vás odkazy k tipům k prstenu vedou na neexistující stránku. Softwarově by to chtělo trochu zabrat.

A nebo si můžete data synchronizovat s aplikacemi třetích stran – Adidas Running, Strava, komoot, Relive, Google Fit nebo s Apple Health.

Cena a dostupnost

Bez ohledu na to, jakou velikost prstenu zvolíte, je jeho cena v Česku stanovena na 7 490 Kč. Aktuálně prsten seženete na webu českého Amazfitu, a to v námi testované velikosti 10. Velikost 12 a další alternativní velikosti dorazí na trh později. Abyste z prstenu dostali všechny informace, nepotřebujete žádné dodatečné předplatné.

Přímou konkurencí jsou jednoznačně prsteny Oura, které v EU obchodu startují na částce 8 400 Kč, ke které musíte ještě připočíst měsíční předplatné cca 140 Kč. Další přímou konkurencí je prsten Ultrahuman, který vychází na 9 500 Kč. A pak tu máme ještě Samsung Galaxy Ring za 11 500 Kč, který se však u nás zatím nenabízí. U posledních dvou modelů však, stejně jako u Amazfitu, nepotřebujete žádné předplatné.

Stojí prsten od Amazfitu za pořízení? Pokud vás láká segment prstenů, až dosud jste si nevybrali a nechcete čekat na Samsung... přesto ještě doporučíme chvíli počkat. Třeba už jen kvůli budoucímu většímu výběru velikostí. Je vidět, že Amazfit prsten ještě ladí za pochodu, byť to hlavní zvládá už teď. Jen v průběhu testování na něj přistály dvě aktualizace, a samotná mobilní aplikace evidentně ještě postrádá některé funkce, má místa s „placeholdery“, kde chybí popisky, a odkazy do nápovědy vedou neznámo kam. Oura má výhodu v tom, že je na trhu déle, a víte, co od ní čekat.

Klady:

Dobře se nosí, nevadí ani v noci při spaní

Povedený základní monitoring funkcí

Propojení s ekosystémem od Amazfitu

Atraktivnější cena oproti konkurenci

Pro běžné používání prstenu nepotřebujete předplatné

Zápory:

Měří jen čtyři fyzické aktivity, některé funkce zatím chybí

Poradci spánku a fitness za poplatek

Lehce nepřehledná mobilní aplikace, ve které občas chybí text i odkazy

Může vadit při cvičení i běžných činnostech, budete jej sundávat

Tři dny na jedno nabití, konkurence zvládá i dvojnásobek

Amazfit se ještě rozkoukává, a než bude vše umět stoprocentně, aby snesla srovnání s konkurencí, ještě to nějakou dobu potrvá.