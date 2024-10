Vyzkoušeli jsme Circle to Search. Vyhledá z fotky, přeloží text a pozná, jakou písničku pískáte

Je hlavní funkcí umělé inteligence od Googlu a najdeme jej také u Samsungů s Galaxy AI. Řeč je o Circle to Search, které se do češtiny překládá jako „Zakroužkuj a vyhledej“. Minimálně u českých uživatelů Samsungu se jedná o nejpoužívanější funkci umělé inteligence, která podstatně zrychlí vyhledávání. Prakticky čehokoliv, co máte zobrazené na displeji, nebo nově i toho, co telefon slyší okolo sebe.



Rozhraní Circle to Search po stisknutí domovského tlačítka

Aktivace Circtle to Search je jednoduchá. Stačí vám podržet domovské tlačítko nebo prostředek navigační lišty. V tu chvíli obsah na displeji zamrzne, a vy si na něm můžete vybrat objekty, o které máte zájem. Pokud chcete vybrat text, můžete jej přeškrtat nebo podtrhnout, a to prstem nebo třeba stylusem u podporovaných modelů od Samsungu. Při výběru obrázku vám jej opět stačí jen zakroužkovat. Nemusíte být ani nijak extra důslední.

Vyhledá obrázky, texty i hudbu

Vybraný objekt se následně vyhledá na Googlu, ať už je to fotografie jídla podle názvu z poledního menu nebo pletený svetr, který někdo ukazuje na Instagramu. Funkcí si pomáhám i k detekci míst na videu, která mají nějakou dominantu. A tu vám Circle to Search relativně snadno najde. Vyhledávat můžete z aktuálního obsahu displeje nebo třeba při procházení fotek.

Možnosti funkce Circle to Search:

Circle to Search dokáže i rychle překládat texty. Stačí zvolit po aktivaci této funkce tlačítko úplně vpravo, které automaticky přeloží texty, a to i ty, které jsou součástí fotek. Detekce jazyka je automatická, a pokud je vybraný špatný jazyk, můžete to ručně velmi rychle napravit. Rychlý překlad je ideální pro přeložení jídelního menu do češtiny. Pokud např. chcete přeložit menu turistovi, který zavítal do Česka, zvolíte jen jiný cílový jazyk. Přeložení trvá jen pár sekund.

Zatím poslední novinkou je detekce hudby. Circle to Search dokáže rozeznat skladbu, která zní, nejen z vašeho telefonu, ale hudbu znějící v jeho okolí. Na telefon můžete i rovnou zpívat anebo si broukat melodii, která vám prostě nejde z hlavy. Funkci si můžete představit jako přímou náhradu za Shazam.



Circle to Search zvládne rozpoznat i hudbu, která hraje okolo něj, přímo z telefonu, nebo tu, kterou poblíž telefonu zapískáte nebo zabroukáte

Stačí zvolit tlačítko s Notou a telefon spustí nahrávání. A to písně, která hraje poblíž vás, skladba, která se přehrává v telefonu (např. hudbu z filmu, který sledujete) nebo melodii, kterou zabroukáte nebo zapískáte. Za pár sekund vám ve vyhledávání vyskočí název skladby, kterou si můžete pustit na YouTube, dozvíte se album, ze kterého pochází, nebo rovnou i text písně. A také další výsledky z vyhledávání.

Vůbec se nedivíme tomu, že se jedná o jednu z nejpoužívanějších funkcí Galaxy AI. Sám za sebe ji používám prakticky každý den, a to nejčastěji v rámci vizuálního vyhledávání. Přístup k němu je daleko rychlejší, než ke Google Lens, Google navíc u stávající sady funkcí nekončí a už teď připravuje další vylepšení.

Připravované funkce:

počítání slovních úloh a matematických rovnic (pro kontrolu správnosti)