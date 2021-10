Vyzkoušeli jsme Google Play Pass. Prakticky neomezené hraní bez reklam za měsíční paušál rozhodně stojí

Služba Google Play Pass sice již nedávno oslavila dva roky své existence, do Česka se však dostala teprve loni v říjnu. V rámci měsíčního bezplatného přístupu, který platí pro všechny nové uživatele, jsme si tak mohli hrát do sytosti. A to bez reklam či různých in-game měn a zdrojů, které mají za cíl hraní freemium her znechutit (v tom horším případě) nebo vás přinutit k placení.

Zlí jazykové tvrdí, že za měsíční předplatné se vám zpřístupní hry, které „nikdo nechce“. Kde však stojí pravda, resp. má Play Pass náruživým mobilním hráčům vlastně co nabídnout?

Téměř tisícovka her za paušál

Ke službě Play Pass se doklikáte velmi jednoduše, buď si všimnete banneru v Google Play nebo se doklikáte ke hře (či aplikaci), která je v Play Pass dostupná, např. tato. Ve fialovém rámečku se následně můžete dostat k detailům služby Play Pass a ve velmi krátkém čase se ke službě přihlásit. Předplatné stojí 139 Kč na měsíc, tedy o dvě dvacetikoruny méně, než YouTube Premium. A pokud máte doma děti (nebo hravou manželku), můžete toto předplatné sdílet až s pěti dalšími členy domácnosti.

První měsíc je zdarma. Pokud tedy neplánujete Play Pass dlouhodobě využívat, můžete jej brát jako režim, v němž si bezplatně vyzkoušíte téměř tisícovku her bez placení, a zjistíte, která vám sedla, a která zase ne. Pokud se vám zalíbí jen pár her, bude vhodnější je zakoupit přímo. Pokud si oblíbíte několik desítek titulů- teď se možná divíte, ale u předplatného zřejmě zůstanete. To se navíc nepojí jen s hrami, ale také s aplikacemi...

Představení předplatného Google Play Pass:

Po aktivaci Play Pass se vám ve spodní části mobilní aplikace objeví stejnojmenná položka, kde můžete vyhledávat jen mezi Play Pass obsahem. Pokud budete hledat mezi všemi aplikacemi, dívejte se pod názvem aplikace po ikonce Play Pass, která značí, že si hru můžete v rámci předplatného bezplatně stáhnout. Obsah je přehledně dělen do 14 kategorií, mimo nich máte na samostatné obrazovce herní novinky, obsah pro děti či žebříček nejlepších, u něhož se můžete inspirovat.

Žádný herní „odpad“

I když by služba mohla na první pohled připomínat řešení, jak Google „prodá“ Android hry a aplikace, o které na Google Play není žádný velký zájem, není to tak úplně pravda. Samozřejmě, spousta her je trochu zvláštních, možná byste jej mimo Play Pass (záměrně) přehlédli, ale takto je může alespoň vyzkoušet a třeba budete překvapeni.

Play Pass však nemá nouzi ani o „velká jména“, tedy o známé či velmi dobře hodnocené hry (4/5 a výše), které slibují hodně zábavy. A to, nejen v angličtině, ale také v češtině. Různorodost je tu opravdu veliká, a bude záležet na preferencích každého z vás, ale v našem jazyce si zahrajete např. „diablovku“ Titan Quest nebo chytlavý Game Dev Tycoon, v němž vyvíjíte „vlastní“ hry. Mezi highlighty můžeme dále zařadit legendární sérii výborně zpracovaných gamebooků Sorcery!, které jsou za plnou cenu dalších rozšíření (140 Kč) už dost drahé.

Tady je svět ještě v pořádku. Google Play Pass otevírá netušený svět Android her a aplikací bez reklam.

Do naší TOP 5 se dostal i špičkový fotbalový manažer FM21 Mobile (byť je pouze v angličtině a bez české ligy) nebo zajímavé ztvárnění kultovní Civilizace v podobě hry Battle of Polytopia. A jsou tu i různá další zajímavá jména např. z hudební branže (Perfect Piano či Walk Band), budovatelská hra Pocket City á-la Sim City, legendární Sonic, odpočinkové Mini Metro, povedené RPG na motivy Star Wars, a mnoho dalšího. Je prakticky jen na vás, jaké klenoty v Play Pass objevíte. Své případné tipy na zajímavé hry a aplikace nám můžete psát do diskuse pod tímto článkem.

Velmi podstatným aspektem je to, že u všech aplikací a her nejsou zobrazovány žádné reklamy. Chybí i jakékoliv in-game měny, a pokud aplikace nabízí in-app nákupy, stačí jen přejít k nákupu položky, kde se dozvíte, že vám ji odemkl Play Pass. V tomto ohledu máte skutečnou volnost, a hraní na Androidu bez reklam působí tak trochu jako z jiného světa.

Trojí smysl jedné služby

Až při hraní her z Google Play Pass si uvědomíte, jak otravné a vtíravé jsou současné bezplatné hry prošpikované reklamami a in-game obsahem. Nemusíte si hlídat žádnou energii, kanystry s benzínem, neshromažďujete žádné mince, prémiové kredity, není vám podsouvána prémiová měna za zobrazení reklam, prostě nic, co my mělo vazbu na moderní vývojářské „trendy“. Důležitým faktorem je i to, že se při hraní necítíte nijak omezování, nemáte pocit, že by vám kvůli chybějícímu prémiovému obsahu ve hře „ujížděl vlak“, takže můžete hrát s daleko větších klidem a rozvážností. Větší volnost = více casual.

Ano, Play Pass je skutečně navržen pro příležitostné hráče, kteří mohou mít oblíbený herní žánr, ale v rámci velkého archivu Play Pass se nemusí bát experimentovat. Pokud byl na služební cestě delší večer, našel jsem si v Play Pass několik her, nainstaloval, a minimálně u jedné jsem strávil delší čas. Play Pass je ta prakticky dost podobný Netflixu, jen si nevybíráte filmy a seriály, ale hry a aplikace.

V Play Pass si pustíte i ty hry, o které byste si jinak ani „neopřeli kolo“. A často vás příjemně překvapí...

Play Pass však plní i roli neexistujících demoverzí. Zvláště v prvním bezplatném měsíci můžete instalovat cokoliv, co se vám zlíbí. A to zcela zadarmo. Možná, že přijdete na to, že vás z Play Pass mnoho her nebaví, a že tento mód pro vás není. Ale třeba si oblíbíte pár her, které po měsíčním bezplatném předplatném samostatně zakoupíte. A to je druhá silná stránka Play Pass. A tou třetí je cena, ještě když k tomu připočtete sdílený účet s rodinou.

Za 139 Kč měsíčně máte zaručenou herní zábavu na mnoho měsíců dopředu. Za mě osobně je to částka, která se může velmi brzy zařadit po bok YouTube Premium. Tedy, pokud Google neusne na vavřínech, a bude do Play Pass pravidelně přidávat zajímavé hry a aplikace...

Dosud to fungovalo, bude to platit i nadále?