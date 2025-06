Vyzkoušeli jsme hodinky OnePlus Watch 3. Funkčně se řadí ke špičce a jejich výdrži neuvěříte

U chytrých hodinek s operačním systémem Wear OS je největší bolístkou jejich výdrž. Stačí se podívat na Garminy nebo na polochytré hodinky, u nichž jejich uživatelé ani neví, kdy je naposledy nabíjeli. Lídrem Wear OS hodinek je Samsung, jeho modely však často na jedno nabití vydrží stěží dva dny. V minulosti jsme sice mohli registrovat snahy o úsporu energie v hodinkách nasazením druhého displeje, v praxi se však ukázal daleko lepší přístup se dvěma procesory v námi vyzkoušených hodinkách OnePlus Watch 3. Už jen kvůli finální výdrži na jedno nabití, která je u Wear OS až neuvěřitelná.



Krabička, ve které dorazily hodinky OnyPlus Watch 3. Najdete v ní, jak dock pro nabíjení, tak i datový kabel

Hodinky nám do redakce dorazily v zelené barevné variantě, a to už v nové verzi, která na zádech nemá úsměvnou hlášku „Meda in China“, ale „Made in China“. Už na první dojem se jedná o bytelné a dobře zpracované hodinky vyrobené v kombinaci nerezové oceli a titanu, přičemž jejich displej kryje safírové sklíčko.



Pohled na přední a zadní stranu hodinek. AMOLED displej kryje safírové sklíčko, na zádech je umístěna elektroda pro EKG, měřič tepu a okysličení krve a také zde najdeme piny pro nabíjení

Jedná se o velké a relativně těžké hodinky (81 gramů s gumovým řemínkem a ještě více to bude s kovovým páskem), a to částečně i díky obří integrované baterii o kapacitě 631 mAh. Tělo podporuje zvýšenou odolnost IP68, 5 ATM a americký armádní standard MIL-STD810.

Dost dlouho jsem si zvykal na boční ovladače. Spodní tlačítko pro mě míří zcela nevhodným směrem, ovládání korunkou rozhodně nepatří mezi mé oblíbené činnosti. Třeba si vás ale získá

Hodinky jsou na zápěstí relativně těžké a velké, tělo má rozměry 47 × 48 × 11 mm, takže zvláště na menších zápěstích mohou vypadat jako příliš velké. Ale jen na papíře, díky vedená pásků padnou hodinky velmi dobře i na útlé pánské zápěstí, pro dámy ale tyto hodinky určitě nebudou. Přesto jsem při jejich používání objevil paradox, a to takový, že mi hodinky nevadily při spaní. Zatímco s Galaxy Watch7 či s Galaxy Watch Ultra jsem na zápěstí nemohl usnout, k hodinkám od OnePlus můžu ještě na stejnou ruku přidat chytrý prsten, a spím jako mimino.