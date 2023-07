Vyzkoušeli jsme Huawei Watch 4 Pro. Obří hodinky, se kterými si zavoláte i bez mobilu

Huawei nedávno poslal do prodeje na českém trhu novou generaci prémiových hodinek Huawei Watch 4 Pro. V portfoliu čínské značky stojí tyto hodinky téměř na samém vrcholu, vyšší model už je jenom potápěčský Watch Ultimate (ten jsme vyzkoušeli už dříve). A podle toho také vypadá cenovka. Edice Elite hodinek Watch 4 Pro, kterou jsme měli možnost otestovat, se prodává bratru za 15 tisíc korun. A to není zdaleka málo. Co tedy hodinky dokážou nabídnout?

Předně je to opravdu špičkové prémiové zpracování. Hodinky jsou robustní, pevné, nikde na nich nenajdeme ani kousek plastu. Pouzdro je titanové, stejně jako článkový titanový řemínek, dýnko (spodek) je keramické. Právě díky relativně lehkému titanu mohou samotné hodinky bez řemínku vážit „pouze“ 65 gramů, což není málo, ale například při použití oceli by hmotnost byla ještě vyšší.



Huawei Watch 4 Pro – edice Elite s titanovým tělem i článkovým řemínkem za 15 tisíc korun

Hodinky jsou totiž pořádně velké. I když to Huawei tak přímo nedělí, model Pro je zamýšlen jako pánský, v průměru měří skoro 48 mm a tloušťku má 13 mm. Nad profil zápěstí vystupují poměrně výrazně, na dámské ruce by mohly působit zbytečně mohutně. Masivnosti částečně přispívá i 1,5palcový LTPO AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 bodů, který je krytý netradičně vypouklým sférickým safírovým sklíčkem.





Na výběr je opět mnoho různých virtuálních ciferníků a k nim náležejících úspornějších Always On obrazovek

To na jedné straně přispívá lepší čitelnosti položek na displeji, hlavně v rolovacích seznamech, kde se vždy prostřední položka proti ostatním zvětší jako pod lupou, na druhou stranu se poměrně dost zvýraznila odrazivost u takového sklíčka. I když koukáte v místnosti bez přímého slunečního světla na ciferník, skoro pokaždé zavnímáte odraz vlastní hlavy a pak teprve, co zobrazuje displej. A co teprve venku, tam jsou hodinky jedno velké zrcátko. V tomto ohledu by hodinkám naopak prospělo klasické rovné sklíčko.



Čitelnost displeje ve venkovním prostředí není uspokojivá. Na vině je pravděpodobně vypouklé sklíčko, které má větší odrazivost než sklíčko klasické ploché

Pochválit výrobce ale musíme za to, že zapracoval na grafice svého prostředí Harmony OS 3.1. Ta už nepůsobí tak roztříštěným dojmem, i když samozřejmě občas narazíme na různé druhy fontu i jeho velikosti ve stejném seznamu, ale celkově jsou widgety, nabídka, roleta i oblast s notifikacemi mnohem lépe sladěny. Jen tomu hlavnímu menu s namačkanými ikonami, z jejichž piktogramů ne vždy poznám, o jakou aplikaci se jedná, jsem zatím na chuť nepřišel. Naštěstí se ale i tato obrazovka dá změnit na klasický rolovací seznam.



Známé prostředí Harmony OS bylo ve verzi 3.1 vylepšeno o některé widgety a také lepší grafiku nabídek a seznamů

Jednou z hlavních funkcí každých chytrých hodinek je zobrazování notifikací. U starších hodinek Huawei, resp. jejich platformy Harmony OS jsme kritizovali nemožnost na notifikace jakkoli reagovat, s výjimkou několika rigidních přednastavených hlášek. Watch 4 Pro už konečně dostaly virtuální pidi QWERTY klávesnici, takže na ní můžete (sice ne kdovíjak pohodlně, ale přece) sepsat odpověď a poslat ji rovnou z hodinek. Platí to jak pro klasické SMS, tak zprávy z nejrůznějších messengerů.

eSIM pouze s vlastním číslem

Hlavní výhodou těchto hodinek (ale vlastně celé řady Watch 4) je podpora konektivity přes eSIM. To znamená, že hodinky můžete používat nezávisle na smartphonu, který tak nemusíte mít neustále u sebe. S hodinkami lze telefonovat, mají vestavěný mikrofon i reproduktor. Přesto že lze hodinky spárovat i s bezdrátovými sluchátky a poslouchat do nich přímo v hodinkách uloženou hudbu, přinutit odbavit do sluchátek i hovor se mi nepodařilo – hlas volajícího se vždy ozýval z repráčku hodinek.



Nastavení eSIM je jednoduché, načtení QR kódu SIM provedete ve smartphonu v aplikaci Huawei Zdraví

Implementace eSIM do hodinek je pouze se samostatným telefonním číslem. Není možné si nechat naklonovat telefonní číslo z mobilu a to používat také v hodinkách, jak to čeští operátoři umí s LTE hodinkami Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. S Huawei tato spolupráce zatím nefunguje. Stejně tak nelze hodinkami platit, ačkoli NFC modul obsahují, ale zase v našem regionu není podpora ze strany karetních společností a bank – do hodinek a jejich aplikace Peněženka tak nelze virtualizovat platební kartu.



Novinkou prostředí je virtuální QWERTY klávesnice, díky které můžete odpovídat na zprávy přímo z notifikací na hodinkách a nejste odkázáni na „kožené“ přednastavené hlášky (Opravdu někdo používá odpověď „Brzy na viděnou.“?)

Bez restrikcí jsou naštěstí zdravotní a sportovní funkce, které všechny fungují i v českém prostředí. Vestavěné senzory umožní monitorovat srdeční tep, okysličení krve, kvalitu spánku, míru stresu, změřit teplotu kůže, změřit EKG včetně ztuhlosti tepen a je zde i nová funkce Dechové cvičení. Vestavěná GPS umožňuje používat hodinky ke trasování sportovních aktivit (včetně plavání a volného potápění do 30 metrů hloubky – hodinky splňují normu 5 ATM), kterých hodinky rozpoznají více než stovku, opět bez blízkosti spárovaného telefonu. Pozor na to, že často zapnutá GPS (ale třeba i režim Always On) hodně snižují výdrž baterie.

Výrobce v propagačních materiálech slibuje výdrž údajně až 12 dní, ale k tomu jsem se ani omylem nepřiblížil. Mnohem střízlivější je odhad 5 dní, ale samozřejmě v závislosti na intenzitě používání. Dalším velkým žroutem energie je zapnutá eSIM s aktivními datovými přenosy. I přes relativně úsporné používání jsem výrazně vyšší výdrže nedosáhl, vzhledem k velikosti hodinek jsem čekal víc.



Hodinky jsou docela tlusté a hodně vyčnívají nad zápěstí. Na boku najdeme ovládací mačkací korunku a druhé prosté mačkací tlačítko, které zároveň slouží jako ploška na prst (elektroda) při měření EKG

Pro úvodní nastavení hodinek, ale také jejich pozdější správu, synchronizaci naměřených dat a třeba i stahování nových ciferníků nebo aplikací pro hodinky, slouží známá aplikace Huawei Zdraví. Tu bohužel nestáhnete z Google Play, ale pouze z APK archivu, takže pokud hodinky nepoužíváte s telefonem Huawei, bude vás Android v mobilu „chránit“ před neprověřenou aplikací vyžadováním nejrůznějších souhlasů a povolení pro fungování na pozadí – takové nimrání v nastavení se dnes, kdy se u jiných platforem skoro vše nastaví samo, málokterému uživateli chce absolvovat.



Obsahem balení jsou krom samotných hodinek i doplňkové články do řemínku a bezdrátová dobíjecí kolébka

Celkově Huawei Watch 4 Pro vzhledem ke svojí cenovce působí trochu rozpačitým dojmem. Jsou opravdu vkusné i precizně vyrobené, ale pokus s vypouklým sklíčkem za mě nevyšel – nechci se pořád koukat do zrcátka. eSIM je fajn funkce, ale pouze se samostatným telefonním číslem trochu postrádá smysl, lepší by bylo klonování. Změny v prostředí Harmony OS 3.1 i jeho vyhlazenější grafiku musím pochválit, ale zamrzí nedostupnost některých funkcí v našem regionu, např. NFC platby. Také výdrž hodinek na jedno nabití mohla být vzhledem k jejich velikosti delší.

Huawei Watch 4 Pro na produktovém videu výrobce: