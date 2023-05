Vyzkoušeli jsme Huawei Watch Ultimate. Jsou velké a prémiové, osloví muže dobrodruhy

Dosud nejvyšší model chytrých hodinek společnosti Huawei se dostal i na český trh. Prémiové hodinky Huawei Watch Ultimate mají nalákat na luxusní design, prémiové materiály a také některé speciální sportovní funkce pro potápěče nebo dobrodruhy. Zároveň jsou to také nejdražší hodinky v portfoliu výrobce, podle verze řemínku a provedení pouzdra stojí 18 nebo 22 tisíc korun.



Vyzkoušeli jsme si chytré hodinky Huawei Watch Ultimate

Do redakce dorazila vyšší edice Elite (někdy nesprávně u některých prodejců zalistovaná podle barvy jako Voyage Blue). Tělo hodinek je tvořeno pouzdrem z tekutého kovu na bázi zirkonia, keramickým rámečkem a dýnkem, displej je krytý safírem a řemínek je z lehkého, ale přitom odolného titanu. Málokteré chytré hodinky mají takový mix materiálů, z tohoto pohledu můžeme Watch Ultimate řadit mezi ty nejluxusnější.

​

Součástí balení edice Elite (jediná barevná varianta Voyage Blue) je i druhý hydrogelový pásek a jeho speciální delší verze pro potápení

Zároveň je nutné dodat, že i když je titan výrazně lehčí než například nerezová ocel, řemínek nestačí na celkový dojem masivních a těžkých hodinek určených takřka výhradně pro muže – na útlém dámském zápěstí zkrátka vypadají hodinky nepatřičně, proto je můžeme chápat jako ryze pánský model. Hodinky s hmotností 76 gramů (bez řemínku) patří skutečně mezi ty nejtěžší a také 13 mm tloušťky vystupující nad zápěstí už je na ruce poznat.



Hodinky jsou opravdu velké a vypadají robustně i na mužském zápěstí

Hodinky měří na šířku (i s vystupujícími tlačítky a korunkou) takřka 50 mm, což je opět takřka největší velikost u chytrých hodinek, větší už jsou pouze některé ryze sportovní Garminy. Huawei Watch Ultimate se ale snaží oslovit širší základnu uživatelů, proto se mohou z elegantních společenských hodinek s titanovým řemínkem proměnit ve sportovní model, a to výměnou za modrý pásek z hydrogelového polymeru (nitril), který je dodáván jako součást balení. Tento doplňkový řemínek je jednoznačně vhodnější pro plavání, potápění a další vodní sporty.

Velký displej a mnoho ciferníků

Hodinkám dominuje velký kruhový LTPO AMOLED displej s průměrem 1,5 palce a přepočteným rozlišením 466 × 466 bodů (tzn. včetně „odříznutých“ rohů pomyslného čtverce). Displej má velmi dobrou hodnotu maximálního jasu, který lze regulovat manuálně i automaticky, a zároveň podporuje režim Always On. Ciferník tak může po nastavené časové prodlevě buď úplně pohasnout nebo se změní na úspornější potemnělý Always On ciferník, který nespotřebovává tolik energie.



Senzor na monitorování srdečního tepu a okysličení krve leží v keramickém dýnku

Nastavit lze mnoho různých digitálních ciferníků, většina z nich má nějakou souvislost se sportem nebo zemí jako takovou (např. motivy pojmenované Vrchol, Horolezec, Země, Vesmírný čas, Hranice Země) a umožňuje nastavit i různé speciální widgety (nadmořská výška, povrchový interval, čas bez létání), ale jsou zde i widgety moderní a lifestylové. Další si uživatel může stáhnout pomocí aplikace Huawei Zdraví.

Hodinky běží na operačním systému Harmony OS 3.0 a ovládají se primárně na dotykovém displeji známými tahovými gesty. K přístupu do hlavní nabídky a také pro rolování v ní slouží pravé horní tlačítko ve formě otočné korunky. Pravé spodní tlačítko zobrazí nabídku sportovních a cvičebních režimů, kterých hodinky podporují přes stovku, a slouží také jako vodivá elektroda pro měření EKG. Speciální tlačítko na levé straně aktivuje GPS a s ním spojený režim Expedice, který slouží pro zaznamenávání trasy v terénu pomocí značek, k nimž pak hodinky na případné cestě zpět mohou navigovat.



Trojice tlačítek slouží k vyvolání menu a rychlému přístupu ke sportovním funkcím. Při potápění, kdy ve vodě dotykový displej hodinek nereaguje, probíhá veškeré ovládání potápěčského režimu pomocí těchto tlačítek

Hodinky obsahují velké množství senzorů, ať už jsou to ty zdravotní (snímač srdečního tepu, okysličení krve, teploty kůže, EKG, ztuhlosti tepen, měření laktátového prahu – efektivity cvičení) nebo sportovní pro monitorování aktivit (akcelerometr, gyroskop, barometr, kompas). Díky tomu jsou vhodné k náročným sportům, jako je horolezectví nebo potápění. S voděodolností 10 ATM podporují potápění s přístrojem nebo volné potápění do hloubky až 100 metrů, mají mezinárodně uznávaný certifikát EN 13319.

Harmony OS je stále spíše „polochytrý“ systém

Stále jde ale také o chytré hodinky, takže samozřejmostí je zobrazování příchozích notifikací z připojeného smartphonu, hodinky mají i vlastní mikrofon a reproduktor, takže pokud na nich zvednete příchozí hovor, vyřídíte ho přímo mluvením do hodinek. Jde ale samozřejmě o Bluetooth hovor, vlastní eSIM kartu hodinky nemají a tudíž zcela nezávislé na telefonu nejsou. V Evropě nejsou podporované ani NFC platby, ačkoli aplikaci k tomu hodinky mají, ale karta se nedá přidat.



Ukázka aplikace Huawei Zdraví, pomocí které lze nastavovat různé funkce v hodinkách. Odsud je přístup i do marketu Watch AppGallery nebo k dalším virtuálním ciferníkům. Vidíte výsledky sportovních cvičení i zdravotních měření. Aplikace je určena pro Android a iOS

Je škoda, že systém Harmony OS stále na hodinkách Huawei nevyužívá kompletně svého potenciálu a že například při příchozí zprávě neumožní plnou odpověď přímo z hodinek, ale jen jednu z přednastavených reakcí. U některých aplikací, např. e-mailu, není možná vůbec žádná reakce. Stejně tak nabídka aplikací třetích stran k doinstalaci z marketu Watch AppGallery je velmi chudá, obsahuje asi jen tři desítky velmi jednoduchých aplikací.





Prostředí Harmony OS 3 je stejné jako u ostatních hodinek Huawei. Na čtvrtém obrázku ukázka režimu Expedice

Velmi příjemným překvapením je výdrž hodinek na jedno nabití. Při běžném používání bez častého zapínání GPS, se dvěma krátkými hovory denně a s aktivním Always On displejem (AOD) vydržely 10 dní. Při vypnutém AOD můžete přidat další 3 dny. Při opravdu intenzivním používání včetně sportovních a trackovacích funkcí se určitě dostanete alespoň na týdenní výdrž. Samotné nabíjení je přitom velmi pohodlné a bezdrátové – buď s pomocí přibalené kolébky nebo pomocí jakékoli Qi podložky. Nabití do plné kapacity 530 mAh přitom trvá zhruba jen hodinu.

​

Dobíjení probíhá přes bezdrátovou magnetickou kolébku, můžete ale použít i jinou Qi podložku

Hlavní výhodou hodinek Huawei Watch Ultimate je jejich prémiový design, odolnost materiálů a široké schopnosti na monitorování sportovních a pohybových aktivit. Ocení je hlavně ti, kteří potřebují mít jedny univerzální hodinky pro sportování a zároveň pro běžné nošení. Vzhledem k velikosti a hmotnosti jsou hodinky vhodné spíš pro muže. Překážkou může být opravdu vysoká cena.