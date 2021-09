Vyzkoušeli jsme Kuki.tv. Boduje programovou skladbou, mobilní aplikace však není bez chyb

V segmentu televizních aplikací pro smartphony a tablety v Česku dominuje nejznámější O2 TV, jenže kvůli nedávnému ukončení spolupráce s kanálovou skupinou AMC ze služby zmizelo několik dětských a sportovních kanálů. Právě na tomto místě vstupuje do hry služba Kuki.tv, která je k dispozici pro telefony, tablety a chytré televize. Chybějící kanály JimJam či Sport 1 (od AMD) tak nemusíte hledat na satelitu, ale pustíte si je přímo v mobilu. Jak ale Kuki.tv dopadne, když v rámci testování zhodnotíme aplikaci a funkčnost jako takovou?

Představení Kuki.tv

Kuki.tv je IPTV, kterou si spustíte v televizi, tabletu, smartphonu nebo ve webovém prohlížeči. Služba nabízí více než 140 HD kanálů, u nichž podporuje až sedmidenní zpětné přehrání (u služby start jen 24 hodin), samotné kanály jsou zařazeny do čtyř programových nabídek. U základní Kuki start je omezen, jak počet kanálů, tak počet zařízení. U Kuki extra máte k dispozici 146 kanálů, které spustíte současně na třech fixních a až na pěti dalších mobilních zařízení. Od toho se samozřejmě odvíjí i cena tarifu. My jsme si v rámci testování vyzkoušeli právě nejvýše postavenou variantu Kuki extra.

Kuki start Kuki menší Kuki větší Kuki extra Programy 48 85 143 146 Počet zařízení 1 fixní 1 fixní + 3 mobilní 1 fixní + 5 mobilní 3 fixní + 5 mobilní Cena 100 Kč/měsíc 200 Kč/měsíc 400 Kč/měsíc 1 200 Kč/měsíc

Kuki.tv rozjedete na Set top boxu Arris 4302, u chytrých televizí od Samsungu (2015 a novější), na Android TV, u televizí od LG (4K modely s webOS 3.0 a novější), u Nvidia Shield TV, Chromecastu nebo ve webovém prohlížeči (Chrome a Firefox). Z mobilních zařízení je podporovány smartphony a tablety s iOS a Androidem.

Mobilní aplikace se vzhlédla ve fialové

Aplikaci Kuki.tv si můžete pro smartphony a tablety stáhnout na Google Play a App Storu. Po přihlášení svými přístupovými údaji se hned dostanete ke sledování televize. Na základní obrazovce se vám v prvním řádku zobrazí „trháky“ z posledního týdne, v dalším řádku pak rozkoukané porady, na které navazují vaše nahrávky (až 10 hodin uložených po dobu 14 dní) a také známé seriály nebo filmy, které si můžete za uvedenou cenu „zapůjčit“. Až poté následuje klasický EPG, v rámci něhož si můžete vybírat, co budete aktuálně sledovat. A tento náhled může být zprvu dosti matoucí.





Screenshoty mobilní aplikace Kuki.tv

Jedná se totiž o seznam s okýnky, které odpovídají minulým, aktuálním nebo budoucím pořadům. Tato okna jsou nejprve prázdná a až průběžně se zaplňují náhledovými obrázky, takže při načítání obrazových dat bývá aplikace pomalejší. Vybraný pořad si můžete přehrát od začátku, případně do něj vstoupit „živě“, pokud v televizi aktuálně běží, popř. si jej můžete nechat nahrát (zaplněné úložiště znázorňují procenta v pravém horním rohu).

Představení mobilní aplikace Kuki.tv:

Je však škoda, že stanice na začátku „nekonečného“ řádku nemají své logo, takže musíte hledat jen ručně podle textu, což není dvakrát pohodlné. Ano, v nastavení sice existuje i popsaný klasický vzhled, ovšem po přepnutí se nic nezmění. A bohužel nás nepřesvědčilo ani integrované vyhledávání, které často na prvních místech ukazuje zcela nerelevantní filmy a pořady, a přesná hledaná fráze se objeví třeba až na desáté pozici. A také hledání konkrétní stanice (Sport 1) může být trochu problém, protože pokud do vyhledávače zadáte „Sport1“, jako první vyskočí Nova Sport 1 HD a Sport 1 není v celém seznamu ani jednou. A to přesto, že mají obě stanice před jedničkou mezeru...



Vyhledávání pořadů, seriálů a filmů. Programový obsah je od fotbalu až po vaření...

Naštěstí si můžete kanály v Nastavení přeskupit dle libosti (škoda, že nefungují rychlé úpravy dle zaměření kanálů), a preferované tak umístit do předních pozic. Pokud máte aktivní přehrávání na pozadí, ukazuje se vám v notifikační liště na Androidu informace o tom, že Kuki přehrává. Aplikace však takto zůstává zdánlivě „viset“ na pozadí, i když je vypnutá. Design aplikace je sice moderní, ale praktičnost trochu dostala zásah. Určitě to bude chtít, minimálně na Androidu, výraznější softwarovou aktualizaci.

S ohledem na stabilitu streamů máme spíše pozitivní zprávy, mobilní aplikace si občas vybrala slabší chvilku, ale stream se velmi brzy vrátil zpět. Na záseky či zamrznutí streamu, což je běžná bohužel záležitost při sledování fotbalových zápasů českých týmů na O2 TV Sport, jsme však nenarazili. Při sledování můžete z horní lišty vysunout nabídku, kde si upravíte zvukovou stopu a titulky, kliknutím do obrazu pak můžete přecházet na časové ose. Skoky jsou však spíše většího charakteru, zpětné dohledání gólové situace vám zřejmě chvilku zabere.

Televizní aplikace zobrazí QR kód

Na Android TV je k dispozici novější verze aplikace Kuki 2.0, my jsme však při testování využili starší verzi apky Kuki 1.0 dostupné na Smart TV od Samsungu. Párování probíhá netradičně přes QR kód, který máte zobrazený na televizi. Načtete jej telefonem, a máte hotovo. Vyhnete se tak otravnému zadávání uživatelského jména a hesla, které si mi u televizních aplikací snad nikdy napoprvé nepovedlo bez chyb. Alternativně můžete k párování využít webové Kuki Konto. Aplikace vás hned při najetí upozorní, že je Kuki připojena bezdrátově, a že je pro stabilitu přehrávání lepší kabelové spojení.



Aplikace Kuki 1.0 na Smart TV

Hlavní nabídka starší verze televizní aplikace se snaží vypadat „chytře“ jako na mobilu, ovšem pro samotné sledování televize musíte nejprve přejít tlačítkem doprava a následně potvrdit sledování televize. Zřejmě nejpalčivějším nedostatkem je to, že si televize nepamatuje poslední sledovaný kanál. Věci by byly daleko jednodušší, než kdybyste při každém spuštění nemuseli začínat u ČT1. Stabilita televizní aplikace na tom byla, při bezdrátovém spojení, o něco hůře, než u mobilu. Zhruba třikrát do týdne se televizní vysílání na pár vteřin zastavilo, a poté zase rozjelo. Nejednalo se tedy o nic zásadního, a mohla se pod to podepsat i samotná Wi-Fi síť.

Sledování na počítači a programová skladba

Další možností, jak sledovat Kuki.tv, jsou webové stránky play.kuki.cz. Po přihlášení ke svému účtu máte k dispozici stejný layout jako v telefonu nebo tabletu. V nastavení si můžete upravit skladbu programů, PIN pro přístup k omezenému obsahu, vytvářet nové profily, spravovat zařízení a další záležitosti. Není možný pouze vstup do obchodu, který je nadále omezen jen pro stránky Kuki konta, kde si stáhnete faktury, přidáte či upravíte služby či odeberete zařízení přidaná do služby.





Kuki.tv si pustíte i na počítači ve webovém prohlížeči

Drobné vizuální nedostatky a horší logiku ovládání však vyvažuje programová skladba. S ohledem na svůj zájem o fotbalové přenosy a zájem svých potomků o dětské kanály, zde dostává Kuki.tv velkou pochvalu. Sportovní kanály Sport 1, Sport 2 (kde běží přenosy českých týmů z Evropské ligy a Evropské konferenční ligy) a dětský Jim Jam (s chytlavými pohádkami pro děti v češtině) totiž začátkem prázdnin zmizely z nabídky O2 TV, u Kuki.tv však zůstávají. Musíte si však připlatit za větší tarif, protože ve dvou níže postavených tyto kanály nejsou k dispozici.



Nastavení ve webovém prohlížeči, nákupy je možné provádět jen přes stránky Kuki konta

Troufáme si však tvrdit, že programová skladba sedne každému, líbí se nám i možnost přikoupení jednotlivých kanálů za 35 Kč/měsíc (resp. 5 kanálů za 150 Kč), což však není možné u nejníže postaveného balíčku. Musíte sice vzít v potaz, že některé kanály musíte koupit i s ostatními z jedné programové skupiny, i tak je to však zajímavý bonus navíc. U služeb „menší“ a „větší“ je možné jednou za 30 dní změnit volitelné kanály. V ceníku služby jsou však u různé další balíčky, např. pro vstup do Kina na 50 filmů za měsíční paušál, na delší dobu nahrávek, balíček HBO nebo balíčky pro nahrávání seriálů.

Zbývá vyladit drobné nedostatky

Aplikace Kuki.tv poskytuje stabilní IPTV s minimálními výpadky, kterou dostanete do televize, notebooku, počítače i tabletu. Programovou skladbu patří k tomu lepšímu, co můžete v ČR dostat, softwarová část však bude chtít, zejména na Androidech, doladit. Aplikace se nepřepíná do přehlednějšího klasického režimu na pozadí visí notifikace o přehrávání na pozadí, i přesto, že jej máte deaktivované. To však není nic, co by nespravil adekvátní softwarový update. Líbí se nám i cenově odstupňované tarify, které si můžete doupravit dle svých preferencí.



Podporovaná zařízení služby Kuki.tv

Aplikaci Kuki.tv stahujte bezplatně na Google Play a App Storu. Nákup vybraného tarifu můžete provést na tomto webu, prvních 14 dní sledování televize je pro nová zájemce zdarma.