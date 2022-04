Vyzkoušeli jsme levnou autodiagnostiku s Androidem. Servisy ohrnou nos, řidičům bude stačit

Není dokonalá, úplně nenahradí profesionální autodiagnostiku, přesto stojí za to mít ji. Řeč je o autodiagnostice, kterou si spustíte na smartphonu s Androidem. Mimo telefonu budete potřebovat jen Bluetooth diagnostickou jednotku pro OBD-II (v našem případě Mobilly ELM 327), z Google Play si zdarma stáhnete počeštěnou aplikaci. Využít však můžete i alternativy, které mohou mít více možností. Co čekat od mobilní autodiagnostiky pro Android, která vás vyjde i s poštovným na tři stovky?

Předně je třeba předeslat, že tato autodiagnostika neslouží pro servisy, ale pro „autodiagnostiky amatéry“. Potřebujete vymazat servisní interval či načíst paměť závad s co nejmenší investicí? Pak jste na správné adrese. Ani my nejsme na autodiagnostiku odborníci, takže od nás můžete čekat spíše praktické rady týkající se využití, smyslu pořízení a možností, které jsou pro každé auto tak trochu individuální záležitostí.

Připojení je trochu pomalejší

Diagnostiku jsme si pořídili pro starší vůz značky VW, u něhož nás zajímaly možnosti připojení, kódování a další užitečné doplňky. Samotná diagnostická jednotka Mobilly ELM 327 nám dorazila v blisteru, přičemž návod ke zprovoznění dorazil v e-mailu. V praxi stačí jednotku zapojit do OBD-II konektoru v autě, přepnout do druhé polohy klíčku (první odemkne imobilizér, druhá nastartuje žhavení), takže se nám modul rozzáří červenou diodou. Tímto je myšleno připojení jednotky v režimu ECU. Pokud chcete diagnostiku i při vypnutém zapalování, potřebuje připojení v režimu ELM.



Diagnostická jednotka ELM 327 stojí pár stovek a komunikuje přes Bluetooth a standardní konektor OBD-II

V mobilu je následně třeba najít Bluetooth zařízení s názvem OBD-II a spárovat se s ním heslem „1234“. Pro samotnou komunikaci však bude třeba samostatný software, který je v rámci výše zmíněné jednotky dodáván „zdarma“. Nejedná se však o nic jiného, než o využití bezplatného softwaru Car Scanner (ano, tato aplikace má i placenou verzi), který je pro české uživatele minimálně částečně přeložen. Aplikaci si můžete stáhnout z Google Play.

První krokem po spuštění aplikace je volba správného režimu připojení. U každé z podporovaných značek platí, že zde existuje hned několik možných připojení. A to, buď univerzální profil, nebo specifický profil, který je určen pro určitou motorizaci, typ převodovky, platformu či generaci vozu. Může se stát, že u některých profilů budete mít k dispozici více voleb, jindy zase méně. Musíte tedy vykoumat metodou „pokus-omyl“, který z profilů je pro váš vůz ten nejlepší.

Rychlé načtení chyb

Hlavním účelem samotné aplikace je načtení chyb ze všech řídících jednotek. Můžete si buď ručně vybrat jednotky, které chcete proskenovat, nebo nechte zaškrtnuté všechny. Diagnostika projede všechny, ty, které v autě nejsou dostupné, jednoduše přeskočí. Musíte však počítat s tím, že rychlost odečítání není nijak závratná. Na načtení všech jednotek můžete čekat i několik minut. Zjištěné chyby lze v přiloženém manuálu dekódovat, takže zjistíte, v čem tkví problém. Paměť závad můžete také rovnou nechat vymazat. Pokud je chyba sporadická, v opětovně vytvořeném seznamu chyb se již neobjeví.



OBD-II konektor hledejte typicky pod volantem, někdy i ve velké blízkosti pedálů

Tím to však ale nekončí, protože v aplikaci máte spoustu možností, lze si zobrazit přístrojovou desku, za jízdy sledovat živá data, měřit výstupy senzorů v reálném čase či rovnou spustit nahrávání dat. Možností je celá spousta, jejich využití bychom nechali na profesionálech. To ostatní platí i o kódování (nejnovější funkce aplikace), což je možnost, jak si na autě „softwarově“ nastavit, co potřebujete. Jenže, tato funkce nemusí být dostupná pro všechny vozy, a rozhodně se doporučuje jen těm uživatelům, kteří ví, co dělají. Pokus o uvedení měněného EGR ventilu do úvodního nastavení se tedy nepoštěstil, protože kódování funguje až u, o pár let staršího, modelu.

Navíc v aplikaci fungují slušné importy a zálohy, a pokud je využíváte, můžete si případné nepovedené kódování rychle vrátit zpět. Navíc existují i specializovaná fóra, na kterých se můžete ohledně kódování radit s dalšími uživateli identických vozů. Pokud však u svého auta kódování nevidíte, je třeba nejprve v Nastavení zapnout Experimentální funkce.

V prémiové verzi zmizí reklamy, přibydou funkce a některá umělá omezení, např. skryté hodnoty nekontinuálních monitorů. Investice 120 korun pro celoživotní licenci rozhodně nevypadá na to, že byste peníze vyhodili z okna. Ještě když si aplikaci můžete vyzkoušet zdarma, a osahat si, co umí...

Výběr aplikací je nepřeberný

Pokud vás možnosti aplikace Car Scanner zrovna u vašeho auta příliš nenadchnou, máte možnost dalšího výběru. S OBD II jednotkou spolupracují i další mobilní aplikace, které mají opět své bezplatné a placené verze. A můžete narazit třeba na to, že kódování vašeho vozu zvládá úplně jiná aplikace, než Car Scanner. A chybějící češtinu u ní hravě překousnete.



K adaptéru za několik stokorun si můžete stáhnout bezplatnou aplikaci Car Scanner v češtině. Celoživotní licence prémiové verze aplikace stojí jen 120 Kč

Jako alternativa slouží aplikace Carista, která je možná vyladěnější, nabídne kódování i pro starší vozy, jenže pouze u premium verze. A ta vychází na 1 200 Kč na rok. Ale náš adaptér se s aplikací nedokázal propojit. V případě Caristy, která je náchylnější na kvalitu spojení, raději volte dražší adaptéry. Ale ani u ní nakonec nemusíte skončit, protože adaptér komunikuje i s dalšími aplikacemi, např. s OBD2 Torque, Olivia, apod. Mnohdy vám vhodnou aplikaci doporučí i sami uživatelé, kteří často v komentářích na Google Play či ve fórech potvrzují funkčnost s adaptéry či s modelovými roky aut.

Má smysl autodiagnostika pro Android za necelé tři stovky? Pro automechanika zřejmě ne, protože na trhu existují profesionálnější diagnostiky pro PC s daleko většími možnostmi a přehlednějším uživatelským rozhraním. Pokud však chcete u svého auta čas od času něco nakódovat, zjistit chyby, výstupy z čidel nebo promazat servisní interval, je zmíněný adaptér včetně aplikace Car Scanner s celoživotní licencí za 120 Kč investicí, kterou ani nepocítíte. A v případě trablů na cestách využijete krabičku třeba pro rychlou prvotní diagnostiku problému.