Vyzkoušeli jsme nejlepší fotomobil. Prémiový design, skvělé snímky, ale také známé handicapy a vysoká cena

Huawei nedávno představil novou vlajkovou řadu smartphonů Pura 70. Jde vlastně o přejmenovanou P Series, proto i číslování logicky navazuje na poslední loňský model Huawei P60 Pro, který se prodával i v Česku. Celá řada vyniká zejména propracovaným designem a fotoaparáty a letos překvapivě pro evropské trhy zahrnuje rovnou tři modely. My jsme dostali možnost vyzkoušet ten úplně nejvyšší – Huawei Pura70 Ultra.



Huawei Pura70 Ultra a trojice prodávaných barevných variant na českém trhu

Na první pohled jde o prémiový telefon. Dokládá to už samotné balení, které není jen obyčejnou krabičkou od mobilu, ale spíše dárková kazeta s ozdobným přebalem. Veškerý obsah v ní je úhledně vyskládán. Se samotným telefonem jsme dostali rychlý 100W nabíjecí adaptér, USB-C kabel, špendlík na vyjmutí SIM karty a dokonce i ozdobný kryt, který velmi vkusně ladí k telefonu. Je ovšem možné, že kryt je pouze součástí novinářského testovacího balení a v běžném prodeji, který odstartuje v měsíci červnu, bude v případě zájmu nutné ho dokoupit zvlášť.



Luxusní balení telefonu v našem případě obsahovalo také barevně ladící zadní kryt

Designu telefonu dominuje velký vystouplý modul zadního fotoaparátu, čočky jsou v něm uspořádány do trojúhelníku. Modul kombinuje sklo a kovovou spodní vrstvu, do jejíhož schodového výběžku je vyleptáno logo XMAGE. To Huawei používá pro své vlajkové fotomobily od dob, co se rozešlo se značkou Leica. Mimochodem, na kvalitu fotografií ukončení této spolupráce nemělo žádný vliv, Huawei nadále patří mezi nejlepší fotomobily a neustále se zlepšuje, což dokazuje dosud nejvyšší skóre modelu Pura70 Ultra v uznávaném testu Dxomark.

​

Telefon v zelené variantě bez krytu a s nasazeným ozdobným krytem