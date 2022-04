Vyzkoušeli jsme Nothing Launcher na Samsungu. Betaverze zatím dává přednost rychlosti před funkcemi

Společnost Nothing na březnové tiskové akci potvrdila chystaný smartphone Nothing Phone (1), ale jak už to tak vyplývá ze samotného názvu firmy, v reálu neukázala vůbec nic. Výrobce slíbil, že čekání na nový telefon, který vyjde v létě, zkrátí vlastní nadstavbou, a to se také před pár dny stalo. Na světě je betaverze Nothing Launcheru, kterou si můžete stáhnout z Google Play. Vyzkoušíte si jej však jen na několika podporovaných telefonech, mimo řad Pixel 5 a Pixel 6 jsou podporovány Samsungy Galaxy S21 a Galaxy S22.

Po stažení a stisku domovského tlačítka se, trochu nečekaně, nic neděje. A tak musíte launcher nastavit jako výchozí přes Nastavení - Aplikace - Výchozí aplikace. Po nastavení se přebarví tapeta a změní ikony, záhy však zjistíte, že se jedná o velmi jednoduchý launcher, který se opírá o rychlost a ne o širokou paletu možností.



Toto je Nothing launcher. Přesně tak bude vypadat domovská obrazovka budoucího telefonu Nothing Phone (1). Z nadstandardních úprav je zde jen zvětšení složky s aplikacemi, jinak opravdu nic...

Plocha je pouze jedna, z ní si ze spodní hrany vysunete hlavní nabídku. Animace jsou minimální, a tak má launcher velmi svižnou odezvu (je rychlejší, než One UI od Samsungu). Nastavení je velmi strohé, na plochu se vám mohou automaticky přidávat nainstalované aplikace, které mohou mít puntíky s oznámením. Na ploše máte jen jednu stránku, rychlý přístup k novinové službě od Googlu chybí. Největší vizuální novinkou je prakticky jen zvětšení aplikační složky na ploše. Přijdete k tomu ještě nastavení mřížky pro aplikace (4 × 5 nebo 5 × 5) a tři widgety s hodinami a počasím. A to je vše.

Od launcheru Nothing jsme nečekali zhola nic, a v tom nás výrobce nezklamal. Těšíme se však na to, jak značka pojme svůj první samostatný smartphone. Bude cílit na co největší svižnost nebo naopak nabídne co nejlepší hardware? Jasno by mělo být již v průběhu léta.

Zatím jediný teaser na připravovaný Nothing Phone (1):