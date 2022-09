Vyzkoušeli jsme nové iPhony 14. Skvěle fotí a jejich Dynamic Island je chytrá pilulka na úspěch

Do redakce nám doputovaly dlouho očekávané novinky od Applu - iPhone 14, iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Letos se nejedná o žádný dramatický posun, ale o drobné sympatické inovace. Nejvíce jsou vidět hlavně na „pročkových” modelech.



Designově se telefony od loňské generace prakticky nezměnily. Liší se jen barvy, větší moduly fotoaparátu a v případě modelů Pro průstřelem v displeji

Vizuálně se telefony proti loňsku prakticky nezměnily. Stále mají skleněná záda a kovový rám. Základní model zůstal na první pohled dokonce úplně stejný, a to včetně výřezu v 6,1" OLED displeji. Zachována zde byla také 60Hz obnovovací frekvence obrazovky, která bude trnem v oku mnoha uživatelům.

Základní model zůstal i u loňského čipu Apple A15 Bionic, ač u jeho výkonnější verze z iPhonů 13 Pro s pětijádrovým GPU. Podědil od něj také vylepšené 12Mpx fotoaparáty, ač jsou zde stále jenom dva, rozmístěné diagonálně. Potěšit proti třináctkám alespoň může navýšení operační paměti, která letos činí 6 GB jako u modelů Pro. Tím ale změny víceméně končí a jedna se o opravdu velmi lehkou evoluci.

Daleko zajímavější jsou modely Pro. Zachovány u nich byly velikosti OLED displejů (6,1", resp. 6,7" u iPhonu 14 Pro Max), chybět nemůže ani 120Hz frekvence, kterou Apple označuje jako ProMotion. Displeje jsou tentokrát na první pohled výrazně jasnější při maximálním jasu, a to díky vyššímu maximálnímu jasu až 2000 nitů.

Dynamic Island jako návyková vychytávka

Příjemnou změnou konečně podpora funkce Always On, kterou si Apple udělal tak trošku po své. Jen ztlumí jas a sníží obnovovací frekvenci displeje na 1 Hz, a to je vše. Na první pohled je tak Always On displej na iPhonu jasnější, než u zhasnutých Androidů, ale s tím jde samozřejmě ruku v ruce i spotřeba energie.

Hlavní vizuální změnou je však pilulkovitý průstřel displeje, který značka přetavila ve výhodu. Apple jej nazývá Dynamic Island, jelikož se softwarově opticky rozšiřuje podle potřeby aplikací. Celý průstřel je aktivní a reaguje na dotyk díky pixelům okolo. To je možné i díky tomu, že ve skuetčnosti nejde o jeden průstřel, ale dva, které Apple vypnutím pixelů mezi nimi softwarově slil do jednoho. Někdy ale prostor mezi fyzickými otvory vyplní puntík signalizace aktivní kamery či mikrofonu.



Ukázka toho, jak se Dynamic Island přizpůsobuje různým aplikacím a dokonce je možné jej rozdělit na dva. Výhodou je, že od samého začátku Dynamic Island podporují i aplikace třetích stran jako třeba Spotify.

Kromě zobrazení stavových informací z něj lze spouštět i aplikace. Dokonce je možné jej rozdělit na dva, kdy ten malý muže sloužit k rychlému spouštění některých akci jako je třeba časovač. Výhodou je, že díky univerzálnímu API už jej od začátku podporuji i aplikace třetích stran. Celkově je celá funkce Dynamic Island velice elegantně zpracovaná a také velmi intuitivní.

Člověk si musí zvyknout jen na to, že klepnutím na „ostrůvek“ se daná aplikace aplikace otevře, zatímco dlouhým podržením na Islandu se, například při přehrávání hudby, pole „ostrůvku“ jen rozšíří. Příjemnější by to možná bylo obráceně, ale to je jen otázkou zvyku.

Vítaných 48 megapixelů

Co je zde úplně nové, je fotoaparát. Celý modul je ještě vystouplejší než loni, což poznáte, jak na pohled, tak hlavně po položení smartphonu na stůl, kdy je celý našikmo. Také se zvětšily snímače, navíc po dlouhých letech Apple zvýšil rozlišení hlavní kamerky na 48 Mpx. Díky spojování 4 pixelů do jednoho (tzv. quad pixel) jsou výstupy samozřejmě dále v rozlišení 12 Mpx.



NV nastavení fotoaparátu je nyní možné fotit v ProRAW s rozlišením 12 nebo 48 MPx. Klasické fotky jsou díky funkci quad-pixel vždy dvanáctimegapixelové

Vynutit však jde vynutit při zapnutí focení v ProRAW formátu. Vyšší rozlišení však dovolilo přidat do aplikace přepínač pro rychlé 2x přiblížení, které probíhá výřezem z vyššího rozlišení. Samozřejmě nechybí ani vylepšený 12 MPx teleobjektiv a širokáč. Fotky jsou skvěle ostré, mají věrné barvy a vynikající detaily. To je u iPhonu nepsané pravidlo, a potvrdilo se i tentokorát.

Stran výbavy máme u obou Proček nový čip Apple A16 Bionic, u něhož jsme naměřili zhruba 15 - 20% nárůst výkonu proti A15 Bionic. Operační paměť zůstala na 6 GB a překvapivě zůstala stejná i velikost úložiště která startuje na 128 GB, přičemž dostupný je až 1TB varianta.

Ukázkové fotky z Apple iPhonu 14 Pro Max

Co se týče všech nových iPhonů, tak paradoxně mají i některé hlavní novinky, které bohužel nemáme jak ukázat. Jednou z nich je automatická detekce autonehody, kdy vám telefon dokáže sám zavolat pomoc. Druhým je pak nouzová komunikace přes satelit, která zatím funguje pouze v USA a Kanadě.



Dle benchmarku Geekbench 5 je nový čip Apple A16 Bionic cca o 15 - 20 % výkonnější než čip A15 Bionic v základním iPhonu 14

Celkově jsou všechny tři telefony příjemnou evolucí. Škoda jen, že jsou u nás telefony meziročně výrazně dražší. Apple iPhone 14 startuje na ceně 26 490 Kč, u řady Pro startujeme na 33 490 Kč respektive 36 990 Kč u modelu Pro Max. To navíc mluvíme vždy jen o základní konfiguraci se 128GB úložištěm. Posun oproti loňsku zde samozřejmě je, ale upgrade se podle nás, zejména vzhledem k cenám, vyplatí spíše až u starších modelů.

Za zapůjčení nových Apple iPhonů 14, 14 Pro (Max) děkujeme obchodu iWant.

Apple iPhone 14 128GB katalog rozměry a hmotnost: 147 × 72 × 7,8 mm, 172 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 170 × 2 532, 457 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 3 279 mAh

procesor: Apple A15 Bionic (5-core GPU) (6× Avalanche, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Apple iOS 16

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost cena: 26 489 Kč

Apple iPhone 14 Pro 128GB katalog rozměry a hmotnost: 147 × 72 × 7,9 mm, 206 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 179 × 2 556, 461 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 3 200 mAh

procesor: Apple A16 Bionic (6× A16 Performance, 4 GHz, 4nm)

operační systém: Apple iOS 16

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost cena: 33 489 Kč až 33 492 Kč