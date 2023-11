Vyzkoušeli jsme novou aplikaci Deník od Applu. Kreativní formou zachytí vaše osobní příběhy do iPhonu

Již na jaře Apple představil zcela novou vlastní aplikaci Journal (Deník), která měla být jednou z hlavních novinek iOS 17. Překvapivě se ale dočkala zpoždění a k uživatelům dorazí až se systémem iOS 17.2, který už dnes někteří uživatelé (včetně nás) mohou testovat v rámci veřejné bety. A tak jsme ji pro vás vyzkoušeli.



Aplikace Deník je díky svému úzkému zaměření velmi jednoduchá - její specialitou je zaznamenávat vaše životní příběhy a případně si je zvýraznit pro snadné budoucí přečtení.

Aplikace slouží přesně k tomu, co je jejím názvem - má být vaším osobním deníkem. Jen je navíc intuitivní a má přístup ke všemu z telefonu, co by se vám k zaznamenání příběhu mohlo hodit. Aktuálně vás bude motivovat k psaní příběhů i na základě pořízených fotek či videí z vaší galerie, ale také podle poslouchané hudby, polohy či nedávné sportovní aktivity. V případě využití návrhu vám dokonce aplikace z načtených dat jedním klikem vytvoří šablonu, do které můžete začít psát či nahrávat hlasové záznamy.

Zatím aplikace využívá jen spojení s aplikacemi od Applu, ale díky otevřenému API bude moci k doplnění příběhu v budoucnu využívat i návrhy aplikací třetích stran. Deník vás také bude motivovat k pravidelnosti zapisování a bude vám pravidelně připomínat, zde si nechcete něco zajímavého zaznamenat.

Dokonce vám nabídne návrhy na zajímavé tipy na témata, o kterých psát. Například, co jste v poslední době zažili, nebo jestli jste se o někom dozvěděli něco překvapivého. Pokud si do deníku poznačíte nějaký opravdu důležitý životní okamžik, můžete si ho záložkou připnout, abyste jej v aplikaci měli vždy po ruce.

Uzamknutí deníku přes Face ID

Deník je například vůči Poznámkám velmi přehledný a očekává se, že sem uživatelé budou psát své osobní, někdy možná i intimní příběhy. Je tedy kladen větší důraz na zabezpečení, a každý ze zápisů lze uzamknout přes Face ID. Dokonce lze nastavit i automatické uzamykání celé aplikace, což u Applu rozhodně není běžné. Díky tomu můžete odemknutý telefon třeba půjčit dětem na hraní a vaše citlivé příběhy zůstanou vždy v bezpečí.

Vytváření a zpracování návrhů pro tvorbu příběhů probíhá vždy na samotném zařízení a i vytvořený obsah je šifrovaný tak, aby k němu neměl přístup ani Apple. Samozřejmě se data ale šifrovaně ukládají i na iCloud, takže při výměně či obnovení iPhonu budete mít své příběhy nadále k dispozici.

Aplikaci jsme testovali ještě v betě, takže vývojáři aplikací třetích stran zatím neměli čas patřičně upravit své aplikace. Zatím nám tak telefon nabízel návrhy pro příběhy pouze z aplikací od Applu, ale až přibude podporovaných aplikací více, získá Deník daleko širší možnosti, a uživatelé budou mít ještě větší prostor pro kreativitu.

Představení aplikace Deník: