Vyzkoušeli jsme povídání s Gemini Live. AI vidí do videí i fotek a upozorní na chybu v PDF dokumentu

U příležitosti oznámení modelové řady Galaxy S25 oznámil Google, že se do světa rozšíří podpora služby Gemini Live. To platí i pro Česko, kde je Gemini Live již k dispozici. Zkoušíme ji na Samsungu Galaxy S25 Ultra, který už teď (společně s poslední generací Pixelů) umí oproti jiným Androidům něco navíc. Společně se začátkem pultového prodeje novinek od Samsungu dostanou jeho telefony další důležitou aktualizaci Gemini Live.



Gemini Live se naučilo komunikovat o fotografiích, videích i dokumentech. Vyzkoušeli jsme to v praxi a zde jsou naše dojmy.

Pojďme se podívat na to, co se skrývá pod názvem Gemini Live a jak jej můžete využít při běžném používání telefonu.

Pozn. red.: Gemini Live zatím nefunguje stoprocentně. Občas se zobrazí chyba a musíte svůj dotaz zopakovat. Do článku jsme proto místo videa s relativně pomalým hlasovým projevem přidali snímky obrazovky, které ukazují konkrétní hlasové reakce Gemini Live v češtině.

Co je to Gemini Live

Gemini Live je nadstavbou chatbota Gemini, s nímž můžete komunikovat textově nebo hlasem. Jde vlastně o umělou inteligenci, která se snaží konverzovat jako skutečná osoba, a to kompletně v češtině. Je součástí aplikace Gemini (i v bezplatné verzi). Spouštěčem modulu Live je tlačítko se třemi čárkami a hvězdičkou, které najdete v pravé části řádku „Ptejte se Gemini" ve stejnojmenné aplikaci nebo ve zmenšeném aplikačním okně.

U telefonů, které nespouští malé okno Gemini Live bočním tlačítkem, musíte spustit Gemini a tlačítkem plus nahrát fotografii či dokument.

Až do těchto dní byly konverzace omezeny na všeobecná témata, která jste mohli s umělou inteligencí probrat. Mohli jste požádat o inspiraci, radu, oponenturu vašich myšlenek, pomoc s plánováním akce nebo výletu, případně detailně prozkoumat dané téma. Funguje to skutečně formou otázka – odpověď, což prakticky odpovídá konverzacím v reálném světě.

Povídání na tři různé způsoby

Mezi nejnovější funkce Gemini patří funkce „Popovídat si“, která je nově k dispozici u videí na YouTube, u stažených dokumentů v PDF nebo u fotografií. Začněme u videí na YouTube. Stačí si v mobilní aplikaci spustit přehrávání videa, podržet prst na bočním tlačítku, které otevírá překryvné okno Gemini, a následně na displeji zvolit položku Popovídat si o videu v režimu Live. Nezaměňujte to s funkcí „Zeptat se na video“, která využívá klasickou podobu Gemini k jeho prostému popisu.



Asistent Gemini Live se u videa kolegů z Živě.cz dost rozpovídal

Jakmile zapnete „povídací“ režim, začne Gemini Live vyprávět, o čem video vlastně je. Jako zdroj využívá jeho název, popisek i automatický přepis hlasu, který se používá například pro automatické překlady. Vyzkoušeli jsme jej na posledních videích kolegů z Živě a zeptali jsme se, co je na videu nejzajímavější. Gemini Live vybralo AR headset a na přímý dotaz nám dokázalo sdělit přesné časové rozpětí ve videu, kde se o něm hovoří. To se hodí zejména u videí, která neobsahují „záložky“ na časové ose.



Když nepoužijete Gemini Live, je povídání o video hodně „suché“

Zajímavá je i funkce Popovídat si o souboru PDF v režimu Live, která doplňuje základní funkci „Zeptat se na PDF“. Ta poskytuje jen jednostranné informace o obsahu dokumentu, zatímco povídání probíhá v interaktivní formě. Gemini Live vám sdělí, o čem dokument pojednává. Skvělé využití najdete třeba při „předžvýkání“ smluv. U testovací smlouvy mi Gemini Live popsal její předmět i smluvní strany.



Debatujeme s Gemini Live o smlouvě v PDF. AI odhalila nesoulad data vydání dokumentu a datum uskutečnění plnění

Když jsem se zeptal, zda vypadá vše v pořádku nebo je něco podezřelé, vypíchl zajímavou informaci. Smlouva byla podepsána v roce 2020, ale v textu se hovoří o realizaci v roce 2009. Na přímý dotaz asistent prozradí, na které stránce a ve kterém odstavci tuto informaci najdete. Překvapivě si Gemini Live poradil i se smlouvou v PDF, která neobsahovala text v elektronické podobě, ale šlo o naskenovaný dokument. Pokud však budete chtít diskutovat o dokumentu jiného typu (např. MS Word), nebude to bez převodu do PDF fungovat. K dispozici bude jen generický dotaz na screenshot. Gemini Live pořídí snímek obrazovky (typicky jen část textu) a ten analyzuje.

Povídání o obrázku trochu jinak

Pokud si chcete povídat o fotografii, musíte postupovat trochu jinak (méně intuitivně). Do Gemini Live musíte fotografii buď přímo pořídit, nebo nahrát z galerie. Následně je nutné zvolit Popovídat si o tomto s Gemini Live. Asistent v tomto případě poznal například fotku mostu Golden Gate Bridge a uměl o něm sdělit bližší informace, třeba historii jeho stavby, detail barvy nebo různé nelichotivé statistiky.



Autobus Gemini Live považovalo za plakát, Galaxy Ring zase zaměnilo za Oura Ring. AI nevěděla, že se prsten už prodává, a začala (pozezřele) vyzvídat

Zkusil jsem nahrát i fotku prstenu Galaxy Ring na ruce, asistent jej však zaměnil za Oura Ring. Když jsem ho upozornil, že jde o Galaxy Ring, tvrdil, že se tento model ještě neprodává, přestože je v zahraničí dostupný už několik měsíců a v Česku od minulého týdne. V této chvíli Gemini Live změnil přístup a sám se začal aktivně vyptávat na to, jak se prsten používá a jak přesné je jeho měření srdečního tepu a spánku. Jinými slovy, skutečně to připomínalo konverzaci, kde protistrana nejen odpovídá, ale také se ptá. A to je příjemná změna.



Gemini Live poznal figurku Androidu a přihodil „pikantnosti“ z historie mostu Golden Gate Bridge

Celkově vzato se funkcí povídání o YouTube videích, fotografiích nebo dokumentech posouvá využitelnost Gemini Live, která je nyní opět o něco realističtější. A pokud bude vývoj pokračovat podobným tempem i nadále, má Google skvěle nakročeno.

Co se chystá?

Gemini (Live) však nemůžeme jen chválit, protože má celou řadu omezení. Existují témata, o kterých se s vámi nebude bavit (volby, politika apod.), a také mu zatím chybí propojení se schránkou, možnost vyhledávat informace na internetu či funkční propojení s aplikacemi. Právě to bude stěžejní součástí blížící se aktualizace Gemini, která se má do telefonů dostat zhruba ve stejné době, kdy začne volný prodej Samsungů řady Galaxy S25 (tj. okolo 7. února).

Volba jazyka a rychlosti mluvy Na svém telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci Gemini a nahoře klikněte na svůj profilový obrázek nebo iniciály Klikněte na Nastavení – Jazyky Vyberte češtinu Pokud je na vás Gemini Live příliš rychlý, řeknete mu, ať trochu zpomalí, a nebo jej naopak poproste, ať nezdržuje, a trochu zrychlí

Po aktualizaci bude možné v Gemini Live i v textové a hlasové podobě základního rozhraní Gemini pracovat s daty z aplikací Gmail, Dokumenty, Disk, Mapy, YouTube, Úkoly, Keep, Kalendář, Nástroje a Zprávy. U Samsungů budou potřebný plugin obsahovat i nativní aplikace jihokorejského výrobce, například Samsung Notes, Samsung Kalendář nebo Samsung Reminder. Gemini tedy konečně získá přístup k aplikacím. Poznávacím znakem blížící se nové verze Gemini je funkce, která je lidem (bohužel) vlastní – budete mu moci skočit do řeči. Pokud se Gemini Live rozpovídá o něčem, co pro vás není zajímavé, můžete ho v Česku nebo na Slovensku zastavit. Stačí to jen povolit přepínačem.



Dostupné pluginy pro komunikaci Gemini (Live) s aplikacemi v telefonu, ve slovenštině už funguje „skákání do řeči“

V Galaxy S25 Ultra sice už nyní vidíme aktivní rozšíření pro aplikace od Samsungu, bez aktualizace Gemini však nebudou fungovat. Gemini Live tvrdí, že s aplikacemi ještě neumí pracovat nebo nemůže vyhledávat informace z internetu. Když má ale zjistit počasí, samozřejmě využívá internet, a žádný problém to není. Dokonce se zdá, že některé z pokročilých funkcí nárazově fungují, když si je však chcete ověřit, Gemini Live předstírá, že je stále neumí. Tyto nedostatky by však měly brzy zmizet.

Aplikace Gemini je bezplatně k dispozici na aplikačních obchodech Google Play a App Store.