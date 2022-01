Vyzkoušeli jsme router TP-Link s LTE. Pro dočasný internet na stavbu nebo chalupu takové připojení stačí

Mimo domácí internetové přípojky a internetu v mobilu můžete čas od času chtít krátkodobě využívat internet v odlehlejších lokacích. Jako příklad můžeme uvést víkendový pobyt na chalupě nebo třeba rozestavěný dům s kotlem, který chcete ovládat na dálku. V prvním případě byste si ještě mohli vystačit se sdílením internetu z telefonu, např. do vašeho notebooku, v případě druhém už bude třeba minimálně mobilní internetová přípojka. Právě k tomuto účelu slouží LTE routery, a jeden z nich, TP-Link TL-MR6400 jsme si vyzkoušeli v redakci.

LTE routery jsou specifickou kategorií Wi-Fi routerů, které běžně přijímají kabelové připojení k internetu, např. ze switche, modemu nebo přímo z antény. U LTE routerů je navíc slot pro SIM kartu, přičemž internet můžete z modemu rozvádět kabely přes LAN/WAN porty nebo bezdrátově. Většina LTE routerů je kombinovaných, primárně potřebují SIM, ale můžete je v administračním režimu přepnout na běžný Wi-Fi router.



V redakci jsme si vyzkoušeli LTE modem TP-Link TL-MR6400

Je také třeba brát v potaz i velikost SIM karty, protože v případě testovaného routeru se jedná o microSIM. Naštěstí v krabici často naleznete adaptéry, do nichž už můžete snadno zacvaknout běžně používanou nanoSIM. V našem případě jsme do LTE routeru vložili SIM z Datamánie s datovým objemem 100 GB na měsíc, který se automaticky obnovuje po dobití 300 Kč. To zaručí nerušenou práci, i kdybych se s notebookem přesunul do rozestavěného domu. V případě, že data potřebujete jen na monitoring s diagnostiku, jistě zvolíte datovou SIM s menšími měsíčními finančními nároky.

Potřebujete datovou SIM, mobil a zásuvku

Ke zprovoznění LTE routeru vám bude stačit telefon a zásuvka, do které router zapojíte. Typicky na spodní straně hledejte SSID sítě, ke které se připojíte třeba z mobilu, a PIN pro přístup k sítí. Následně zadejte domovskou stránku administrace, což může být např. IP adresa 127.0.0.1 nebo v našem případě tplinkmodem.net.



Dashboard a rychlé nastavení routeru

Při první instalaci je třeba zadat heslo pro administraci, následně vás router v rámci rychlého nastavení provede základními volbami. Prakticky jen odklikáte veškeré obrazovky, a poté voilá! Budete připojeni k internetu. Pokud však má vaše datová SIMka aktivní PIN kód, budete jej muset nejprve zadat. Přes samostatnou nabídku však můžete PIN na kartě přímo přes administraci vypnout, jen jej musíte zadat 2× po sobě správně. V opačném případě bude PIN vyžadován při každém zapnutí či restartu routeru.





Nastavení režimu, výběr konektivity (3G/4G), adresář na příchozí textovky a přehled vyčerpaných dat

V mém případě tento LTE router splnil svou funkci, v případě nepravidelného dojíždění na místa, kde chybí pevná přípojka, jsem si ušetřil zapínání hotspotu na mobilu. A co víc, na dálku je možné monitorovat třeba různá zařízení chytré domácnosti nebo třeba sledovat či upravit výkon topného systému. Jistě, k tomu samozřejmě 100GB FUP nepotřebujete, ale jsou samozřejmě datové potřeby pro každého uživatele zcela individuální. Po zapnutí routeru do zásuvky je funkční Wi-Fi síť k dispozici za zhruba 30 - 35 vteřin.



4G SIM karta z Datamánie a naměřený download a upload (Speedtest.net)

Musíte však počítat s tím, že anténa bývá u LTE modemů integrovaná. A to znamená, že je router v době dát spíše poblíž okna, nežli zavřít do sklepní místnosti. Anténky, které vidíte, jsou určeny pro nově vytvořenou Wi-Fi síť. Dosah Wi-Fi bych si dokázal představit trochu širší, i přes vysílací výkon na maximu, byla na okraji sítě (stále v místnosti, kterou je třeba pokrýt internetem) konektivita velmi nestabilní. Pokud si však dáte router do místnosti, kde pracujete, nebudete mít žádný problém. Stejně tak můžeme pochválit i stabilitu routeru v průběhu testování, i když už viditelně „leccos zažil“, fungoval bez problémů a výpadků.



Stavové ikony routeru - zapnuto, k dispozici internet, aktivní Wi-Fi síť a intenzita signálu (0 - 3 čárky)

Testovaný router od TP-Linku můžete v Česku pořídit za zhruba 2 400 Kč.