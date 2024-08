Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy Watch Ultra. Kruh ve čtverci osloví nejen sportovce

Hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra jsou tím nejlepším, co zatím Samsung ve světě chytrých hodinek nabídl. Už na první pohled však hodinkám nikdo neodpáře vizuální podobnost s hodinkami řady Apple Watch Ultra, která se řeší častěji, než to, co všechno vlastně hodinky umí. Na jednu stranu je srovnání zbytečné, protože každá Ultra se připojuje jen ke „své“ platformě, na stranu druhou si na to Samsung naběhl sám. Kdyby nenabízel hodinky s hranatým tělem a kulatým displejem v oranžovém podobně vypadajícím pásku, zřejmě by srovnání nikoho nenapadlo. Alespoň ne prvoplánově...



Hranaté tělo s kruhovým displejem už Samsung jednou použil. A to u hodinek Gear Sport z roku 2017

Na obranu Samsungu se dá uvést spousta věcí. Třeba to, že označení „Ultra“ použil (u telefonu) o dva roky dříve, než Apple (u hodinek). Dále třeba to, že Apple nemá „patent“ na oranžovou, a to ani na hranaté tělo. To můžeme ve spojitosti s kulatým displejem u Samsungu dohledat už u hodinek Gear Sport z roku 2017. Jenže s vroubkovaným řemínkem a oranžově zvýrazněným akčním tlačítkem to vizuálně může vypadat všechno trochu jinak...



Hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra jsme měli zapůjčené v barevné variantě Titanium Gray

Ale vraťme se zpět k hodinkám, které mají pro Samsung spoustu „poprvé“. Zatímco dříve jihokorejci měli u hodinek těla vždy kulatá (historie čtvercových hodinek od Samsungu je už hodně „vousatá“), tentokrát přešli na čtvercový design se zaoblenými rohy. Osobně se mi tento styl zamlouvá, v kombinaci s kruhovým displejem hodinky skutečně vyčnívají.

Jedním dechem však musím dodat, že právě u Ultry bych očekával návrat otočné lunety, na kterou Samsung tentokrát trestuhodně zapomněl. Luneta „digitální“ ji sice velmi dobře zastoupí, fyzické otočné kolečko by však přineslo větší jistotu v ovládání. Přesto má velmi příjemnou haptickou odezvu.