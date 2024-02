Vyzkoušeli jsme nejtenčí outdoorový smartphone na světě. Nechybí mu 5G a dokonce ani AMOLED

Pod pojmem „outdoorový“ telefon si většina z vás zřejmě představí tlustý a robustní vizuálně příliš neatraktivní telefon s obyčejným IPS displejem obehnaným tlustými rámečky. U nás poměrně málo známá značka IIIF150 však na veletrh v Barceloně přivezla ukázat novinku, která se pyšni označením „nejtenčí outdoorový telefon na světě“. A toto tvrzení podložila tloušťkou, která je u telefonu tohoto typu pouhých 8,55 mm. A to je o něco menší tloušťka, než třeba u Samsungu Galaxy S24 Ultra, tedy u telefonů, které nesplňují žádné nadstandardní normy odolnosti. A tloušťkou to jen začíná...

Ano, do rozměrů se nepočítá zadní dvojitý „oční“ fotomodul, v něhož jedné části sídli 108MPx hlavní snímač, a ve druhé pak 64Mpx foťák „Owl Image“ s nočním viděním. Jeho výřezy telefon vydává za přiblížené fotografie. Zmiňovaná Ultra splňuje normu IP68, novinka značky IIF150 však navíc podporuje odolnostní normy IP69K a MIL-STD810H. Podle výrobce vydrží až 6 metrů pod vodní hladinou, a to až po dobu 24 hodin, popř. přežije pád z 1,8 metru na zem.

AMOLED, 5G i bezdrátové dobíjení

Zobrazování, poměrně překvapivě, zajišťuje AMOLED displej s úhlopříčkou 6,8 palce a rozlišením Full HD+. Podle výrobce se jedná o „první flexibilní AMOLED“, což se nám tedy moc nezdá, nejde mu však upřít snaha o to, aby měl telefon co nejtenčí rámečky. Displej má jas až 2 400 nitů, průstřelová selfie má rozlišení 32 Mpx. Výkon má pod palcem Mediatek Dimensity 7050 5G doplněný 12GB RAM LPDDR5X (+ 12GB virtuální RAM) a 256GB pamětí UFS 3.1, kterou ještě rozšíříte microSD kartami. Baterii o kapacitě 5 000 mAh dobijete přes USB-C kabel až 65 Watty, a do výbavy se dostalo i bezdrátové nabíjení!

Celkově vzato je hardware, na odolný telefon velmi slušný. Po delší době jsme měli možnost vyzkoušet extrémně odolný telefon, který vypadá zajímavě už na první pohled. Má rychlé paměti, podporuje 5G a zobrazování zajišťuje AMOLED displej, což ve světě robustních telefonů stále poměrně velká rarita. Mimo černé bude telefon k dostání v šedé a atraktivní oranžové. stinnou stránkou je jen grafická nadstavba od výrobce postavená na poslední verzi Androidu 14, která na první pohled nevypadá dvakrát „použitelně“. Cenu novinky zatím neznáme, výhledově by však měla jít objednat přímo ze stránek výrobce.