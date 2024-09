Vyzkoušeli jsme si Nothing Phone (2a) Plus. Designově stále vyčnívá, největší změny se ale děly uvnitř

Po červencové premiéře jsme si mohli poprvé vyzkoušet Nothing Phone (2a) Plus. Na první pohled se jedná o hodně podobné zařízení, jakým byl Nothing Phone (2a). Telefon však dostal vyšší výkon, novou selfie a rychlejší nabíjení. Navíc má stále svůj osobitý design, vlastní grafickou nadstavbu a příslib aktualizací systému po dobu tří let a záplat systému ještě o jeden rok déle.



Nothing Phone (2a) Plus jsme si vyzkoušeli v šedé barevné variantě

V Česku se telefon začne prodávat už za pár dní, a to v paměťové konfiguraci 12 + 256 GB. Cena je stanovena na 11 399 Kč. Naše první dojmy z telefonu si můžete přečíst výše v komentované galerii.