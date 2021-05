Vyzkoušeli jsme službu Manemo. Ušila nám oblek na míru podle fotek z aplikace

Služba Manemo Online (aplikace je zdarma pro Android a iOS) je skutečně unikátní. Jen podle fotografií vám totiž ušije oblek na míru a doručí jej až domů. Nemusíte tak navštěvovat krejčího (konfekci už vůbec ne), stačí jen mít po ruce někoho, kdo vás vyfotí. Vyzkoušeli jsme ji na vlastní kůži.

Původní značka Menro se sloučila se značkou Manemo. Mají ji stejní majitelé a je zde i stejný realizační tým. Protože k přejmenování došlo během příprav článku, na doprovodných fotografiích můžete ještě vidět staré logo. Hlavní důvody ke sloučení samozřejmě byly uzavřené provozy z důvodu vládních opatření. Z praktických důvodů se tak majitelé rozhodli oba dva koncepty spojit pod jednu značku.

Nejdříve na web

V dnešní době už dokážou technologie téměř vše. Třeba vám vezmou i míru na ušití přesně padnoucího obleku či ležérního outfitu. Přesně to umí i Manemo. Navíc je celý postup jednoduchý a šetří čas i nutnost návštěvy krejčího. Vše začíná na webu kde si vyberete z širokého portfolia obleků, sak, kalhot, vest, košilí, ale třeba i motýlků nebo kravat. Poslední dvě možnosti jsou samozřejmě jen do počtu, protože zde o vaše míry moc nejde. Chcete-li ale být oděni opravdu kompletně, ta možnost tady je.

Širokou nabídkou vzorů a barev oděvu to ale nekončí. Můžete si totiž přesně definovat jednotlivé jejich prvky. Vezměte si třeba košili. V konfekci vám buď sedí, nebo ne, víc s tím nenaděláte. Zde si ale můžete definovat, jaký chcete límeček (klasický, prodloužený, krátký, velmi otevřený, kulatý atd.), ale třeba i manžety (skosená, počet knoflíků, francouzská, či jestli ji chcete na jedné roce rozšířit, aby se vám pod ní vešly hodinky). Třešničkou na dortu je samozřejmě možnost nechat si vyšít monogram.



Objednávka musí proběhnout na webu. Až poté je vám vygenerován kód, který načtete v aplikaci.

Specifické úpravy si ale můžete vybírat i na saku, kalhotách atd. Zde jde prostě o to, aby byl oděv maximálně přizpůsobený vašim potřebám. Každá varianta je navíc podrobně popsána – to kdybyste třeba nevěděli, co je to sámek (ozdobný prvek oděvu). I když si nekupujete oblek, může být váš ležérní oděv protknut podobnými prvky. Při našem výběru jsme tak zvolili stejný knoflík na kalhotách i saku, košile s ním má pak také vyšité monogramy.

10 minut na „měření“

Ta pravá sranda ale přichází po vložení produktů do košíku a jejich zaplacení, kdy vám přijde unikátní kód, který zadáte do aplikace (aplikace je zdarma pro Android a iOS). To, aby se fotografie, které v ní pořídíte, přiřadily k vaší objednávce. Následuje virtuální měření. A rozhodně k tomu nepotřebujete krejčovský metr. Stačí vám papír o formátu A4, kterému začerníte dva rohy, a někdo, kdo vás bude fotografovat a navádět, jak máte pózovat. Fotograf je přitom také patřičně instruován, co má dělat. Celé to trvá kolem 10 minut. U krejčího určitě strávíte času více.

Po zadání či naskenování kódu je nutné zadat výšku a váhu. Určuje se jednoduše posuvníkem. Pak začne zaškolení fotografa a ujištění, že fotografovaný má hodit ostych za hlavu. Ostatně je zde přítomný anonymizační prvek, který zakryje jeho tvář. Focení probíhá zepředu, z boku, zezadu a poté se soustředí na oblast ramen. Na celém focení rozhodně není těžké mačkat spoušť, ani se polohovat dle toho, jak navádí aplikace. Nejtěžší může být spíše jen najít vhodné pozadí, které by bylo co nejméně rušivé a před které se máte postavit.



Aplikace slouží výhradně k focení. Vede vás v něm pěkně krok po kroku.

Aplikace upozorní, pokud fotograf nedrží telefon kolmo, nabídne mu k odsouhlasení i výslednou fotografii. Po jejím potvrzení můžete překrýt obličej fotografovaného, pokud to vyžaduje. Pokud ne, je postup ještě o to rychlejší. Na konci focení si lze pořízené snímky dodatečně prohlédnout a popřípadě je nafotit znovu, pokud se něco nepovedlo. Před odesláním už jen potvrdíte nezbytné GDPR a je to. Do dvou dnů od odeslání snímků vám přijde vyjádření služby, jestli je vše v pořádku a může se začít připravovat zkušební oblek. V mém případě tomu tak bylo, žádné dodatečné fotografie tedy nebyly třeba.

První oblek není na parádu

Následovalo ale období čekání, které služba uvádí mezi 14 dny až třemi týdny. Během něho v Manemo šili zkušební oblek čili takový oblek, na kterém se vyzkouší, jestli se z fotografií všechny míry převedly korektně a popřípadě se odladí střihové úpravy. A že byly nutné. Období izolace/karantény/nouzového stavu má totiž vedlejší efekt ve větší žravosti, takže i v přibývání obvodu pasu. S tím je samozřejmě spojeno i druhé focení.

Po odění se do zkušebního obleku se začalo kalhotami. Ty se fotografovaly zepředu, v kroku a vsedě. Poté se ještě určovaly preference. Můžete si tedy dodatečně přát nechat si kalhoty prodloužit, či rozšířit nebo zúžit obvod pasu. Sako se zapíná na horní knoflík a focení se zajímá nejen o oblast límce, ale např. i o to, jak vypadá z boku a s rukama od těla. Lze si poté určit, zda chcete sako vypasovanější, nebo volnější. Po odeslání fotografií už jen čekáte na finální balíček s hotovým oblekem. Až vám jej kurýr přiveze, odevzdáte mu zkušební oblek, který jej vrátí do Manema k patřičné recyklaci.

Jde se do finále

Po dalších dvou až třech týdnech vám následně přijde finální balíček. Součástí dodávky není jen oděv jako takový, ale i praktické balení, tedy ochranný obal na oblek, patřičně obrandovaný, stejně jako ramínko a brožura s tím, co dělat při další objednávce, nebo při vrácení té stávající. Vše je zde doprovozeno QR kódy, které vás přesměrují na web. To nejdůležitější ale je, zda tedy hotový oděv vlastně sedí. A ano, sedí. A chtělo by se říci, že vlastně dokonale. Teď je doufat v postupné rozvolňování pandemické situace a jít si jej užít do společnosti.

Kompletního průvodce objednávkou, focením i doručením najdete v galerii článku.