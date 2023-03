Vyzkoušeli jsme smartphone se speciálním displejem. Použití dává větší smysl než u tabletu

Čínské TCL na nedávném veletrhu mobilních technologií v Barceloně prezentovalo zajímavý prototyp smartphonu TCL Nxtpaper Phone. I když se nejedná o zařízení, které by v blízké budoucnosti zamířilo do prodeje, klidně by tomu tak být mohlo. Smartphone se speciálním displejem šetrnějším a příjemnějším pro oči má ve smartphonu jistě své místo.



TCL Nxtpaper Phone je prototyp smartphonu nižší třídy se speciálním displejem šetrnějším pro oči. Jednou z příjemných vlastností je, že jeho matný povrch účinněji maskuje otisky

TCL svůj displej Nxtpaper už delší dobu používá ve vybraných tabletech. Technologii aktuálně vylepšil do druhé generace, kde zapracoval na vyšší úrovni jasu, což dosud byla trochu bolest Nxtpaperu, a také ještě účinněji filtruje modrou složku světla nepříjemnou pro oči.

Právě parametr jasu je pro případné použití v mobilu klíčový. Zatímco tablety používáme obvykle doma nebo v interiéru, s mobilem je často nutné pracovat ve venkovních podmínkách a špatná čitelnost na slunečním světle by málo jasný Nxtpaper mohla diskvalifikovat. To je také možná jeden z důvodů, proč TCL s nasazením této technologie do mobilů stále vyčkává.

Nxtpaper Phone nemusí být drahý

Dočkat bychom se ale nakonec mohli. Ačkoli firma během veletrhu nepotvrdila nic konkrétního, nějaké plány s Nxtpaper Phonem zřejmě má. Vystavovaný telefon byl plně funkční, výrobce dokonce prozradil i některé jeho parametry – běží na čipsetu Dimensity 700 5G od MediaTeku a obsahuje 50Mpx hlavní fotoaparát. K tomu má zajímavou úpravu zadního krytu vyrobeného z recyklovaného plastu, jehož textura připomíná plátno a je odolná vůči nečistotám.



Nxtpaper displej (na první fotce vlevo, u dalších dvou vpravo) má proti běžnému LCD několik výhod – lepší podání barev, širší pozorovací úhly i menší odrazivost okolního světla

Také samotný panel odolává otiskům lépe než klasické LCD nebo lesklý OLED panel. Matná vrstva šmouhy poměrně účinně maskuje, ačkoli při vypnutém podsvícení šmouhy vidět jsou. Displej je velmi příjemný na koukání, má měkký obraz, který nedráždí oči, na překážku není ani trochu nižší kontrast.

Pokud se vyřeší otázka maximální úrovně podsvícení a displej bude dobře čitelný i na slunci, bude použití Nxtpaper displeje v mobilech dávat možná ještě větší smysl než u tabletů – přece jen s mobilem trávíme obvykle řádově víc času než s tabletem. Výhodou je také cenová dostupnost technologie – už dnes v jinak stejně vybavených tabletech je verze s Nxtpaperem proti běžnému LCD dražší zhruba jen o tisícovku. TCL by tak teoreticky mohlo nabídnout Nxtpaper Phone v rozumné cenové hladině pod 8 tisíc korun.