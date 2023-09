Vyzkoušeli jsme Xiaomi Mix Fold 3. Prémiový skládací model upoutá nízkou hmotností a foťáky Leica

Skládacích smartphonů, které nikdy nedorazí do Evropy, tím spíš ne do České republiky, je poměrně hodně. Drtivou většinu takových skládaček „knížkovitého typu“ vyrábějí čínské značky a mají strategii je prodávat právě výhradně na domácím trhu. Světlou výjimkou v tomto směru je nově Honor, jenž do Evropy koncem letošního roku přinese ohlášený model Magic V2. Jinak v Evropě koupíte výhradně skládačky od jihokorejského Samsungu.



Xiaomi Mix Fold 3 se krátce zastavil v České republice, prodávat se tady ale nebude

Podobně „zdrženlivý“ přístup razí zatím i Xiaomi, ačkoli na evropském trhu se mu daří dokonce více než Honoru, byť převážně s levnějšími modely. Možná to je ten důvod, že skládací telefon, který by nejspíš stál hodně přes 30 tisíc korun, se zatím do Evropy dovézt neodváží. Přitom už poněkolikáté vidíme, že pokročilé telefony s ohebným displejem vyrábět umí a nemusí se stydět za výbavu ani zpracování.



Telefon v černém provedení patří mezi skládačkami k těm nejtenčím a nejlehčím

To je i případ už třetí generace skládačky Xiaomi Mix Fold 3, kterou jsme měli možnost krátce vyzkoušet. Ihned na první pohled nás zaujalo elegantní provedení, které k pocitu prémiovosti dokonce nevyžaduje sklo, ani žádný jiný ušlechtilejší materiál. Záda jsou vyrobená z polymeru, který svým povrchem připomíná koženku, ale s mnohem jemnější texturou.



Xiaomi Mix Fold 3 je velmi fotogenický mobil

Telefon je na skládačku mimořádně lehký i tenký, ačkoli aktuální rekord Honoru a jeho Magicu V2, který v zavřeném stavu měří pod 10 mm, nepřekonává – má zhruba o milimetr navíc. Určitě je ale tenčí než například Foldy od Samsungu. Také Xiaomi nemá mezi oběma skládacími „křídly“ v zavřeném stavu žádnou mezeru. Vnější displej není přehnaně širokoúhlý a při práci na něm vlastně nepoznáte rozdíl proti běžným telefonům.



Ohyb vnitřního displeje je nepatrný, telefon je krásně tenký a mezera ve složeném stavu prakticky žádná

Toto kouzlo se dostaví až otevření a rozložení vnitřního displeje. Otevření je možné v úhlech od 45 do 135 °, smartphone v této poloze potom zůstane a nedovírá se ven nebo zpátky. Telefon je testovaný na půl milionu složení a rozložení. Vnitřní displej má 2K rozlišení a zaujal nás zejména maximální jas, který se může krátkodobě vyšplhat až na 2600 nitů, což je u nejen skládacích telefonů neobyčejná hodnota. Vnější i vnitřní panel mají obnovovací frekvenci 120 Hz.

Bezdrátové nabíjení a pokročilý fotoaparát

Tohle skládací Xiaomi je nekompromisní i po stránce výkonu, obsahuje čipset Snapdragon 8 Gen 2, bohatě stačí i hodnota paměti 12 + 256 GB. Telefon obsahuje baterii s kapacitou 4800 mAh s rychlým 67W kabelovým dobíjením, ale hlavně i 50W bezdrátovým dobíjením, které za ten přidaný milimetr v pase proti Honoru určitě stojí.



Vnější displej není zbytečně zúžený, vnitřní nabízí dostatek prostoru a poměr stran blízký 1 : 1. Telefon se nebude prodávat v Evropě, proto je instalovaná čínská verze prostředí

Vzhledem ke skládací konstrukci je působivá i sestava fotoaparátů, ačkoli vizuální provedení čtyř objektivů do tvaru „sporák“ vypadalo na prémiovou třídu tak před pěti lety. Na nastavení fotoaparátů spolupracovalo Xiaomi s Leicou a dohromady dali 50Mpx primární snímač s OIS, 13Mpx širokáč a dva 10Mpx teleobjektivy, z toho jeden periskopický. Díky této sestavě je možné fotografování celkem v pěti optických úrovních přiblížení: 0,6×, 1×, 2×, 3,2× a 5×. Snímky vynikají pěknou ostrostí, projevuje se známá tendence přesvětlování a o něco účinnější by mohlo být HDR. V rámci skládaček ale tento fotoaparát patří rozhodně mezi špičku.

Ukázkové snímky z fotoaparátu:



Ukázka pětikrokového přiblížení



Interiér a HDR



Noční snímky

Systém v telefonu MIUI 14 byl v čínské verzi (byť s částečně anglickým menu), takže většinu aplikací nemělo moc smysl zkoušet. I Xiaomi se snaží pracovat s větší plochou vnitřního displeje, ale nic zásadně odlišného, než je rozdělení okna napůl nebo plovoucí okno, zatím nevymyslelo. I tak je ale škoda, že konkurence skládacích smartphonů na evropském trhu nebude větší, což by mohlo časem vést i k postupnému zlevňování těchto zatím čtyřicetitisícových pokročilých zařízení.