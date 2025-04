Vyzkoušeli jsme Xiaomi Watch S4. Příjemné univerzální chytré hodinky sází na designové proměny

Zhruba měsíc má Xiaomi v nabídce chytré hodinky Xiaomi Watch S4. Jde o nový model v druhé nejvyšší řadě výrobce, která se zaměřuje zejména na styl. Stejně jako u loňského modelu Watch S3 je hlavním poznávacím znamením široká možnost personalizace designu pomocí výměnných řemínků a kruhové lunety. Hodinky se prodávají v základu ve třech barevných provedeních (černá, stříbrná, černá s duhovými detaily) za necelé 4000 Kč.



Xiaomi Watch S4 s vyměnitelnou lunetou a řemínkem

Watch S4 se pyšní příjemným designem, který působí decentně a univerzálně. Na testování jsem dostal černou variantu s černým fluoroelastomerovým páskem, ale pro nošení jsem zvolil doplňkový originální tkaný nylonový pásek, který se ukázal jako výrazně příjemnější a prodyšnější alternativa. Zejména během horkých dnů či při sportovních aktivitách je tento materiál mnohem komfortnější pro dlouhodobé nošení.

Tělo hodinek je vyrobeno z hliníkové slitiny, která jim dodává lehkost i solidní dojem. Hodinky váží přibližně 45 gramů (bez řemínku), což je činí pohodlnými i pro celodenní nošení. Zajímavým prvkem je vyměnitelná luneta, která umožňuje měnit vzhled hodinek podle příležitosti. Jedná se o příjemnou drobnost, která potěší zejména uživatele dbající na sladění doplňků s outfitem, nicméně pro samotné fungování hodinek není nijak zásadní.



Hlavně díky nasazovací lunetě jsou hodinky z profilu poměrně tlustší

Z boku hodinek vyčnívá otočná korunka, která slouží k procházení vertikální nabídkou nebo widgety. Její přítomnost značně usnadňuje navigaci v menu hodinek, zejména pokud máte mokré nebo zpocené prsty. Stojí za zmínku, že vertikální orientace nabídek a gest v prostředí hodinek je zvolena právě s ohledem na kompatibilitu s otočnou korunkou, čímž se Watch S4 odlišují od modelů konkurenčních značek, které obvykle používají odlišnou logiku ovládání a preferují pravolevá tahová gesta.

Voděodolnost a vylepšený jas

Hodinky mají kruhový ciferník a disponují 1,43" AMOLED displejem s přepočteným rozlišením 466 × 466 pixelů a jemností 326 PPI. Během testování se jako klíčová vlastnost ukázal maximální bodový jas displeje 1500 nitů, který postačuje pro dobrou čitelnost i na přímém slunečním světle. Xiaomi také implementovalo algoritmus, který brání náhodným dotykům způsobeným kapkami vody, což oceníte při sportovních aktivitách nebo v deštivém počasí.



Po odmontování lunety hodinky zavibrují a ozvou se bezpečnostní hláškou

V Xiaomi Watch S4 běží systém nazývaný HyperOS 2, což samozřejmě není stejné prostředí nad Androidem jako v telefonech Xiaomi, jenom se v rámci „sjednocování platforem“ stejně jmenuje. Ve skutečnosti jde o uzavřenou platformu typu RTOS, do níž nejde uživatelsky doinstalovat žádné další aplikace, ale která nabízí graficky zdařilé a plynulé prostředí. Výběr ciferníků je velmi bohatý a umožňuje různé styly přizpůsobení. Některé ciferníky jsou navíc funkční – například ciferník „Clearheaded“ automaticky sleduje úroveň stresu pomocí emoji indikátorů.



Dýnko hodinek je ze skla a obsahuje senzory pro měření zdravotních funkcí

Jak už bylo řečeno výše, hodinky lze ovládat kombinací dotykových gest a otočné korunky. Za zmínku stojí nově implementovaná rychlá gesta, jako je například lusknutí prstem pro odmítnutí hovoru nebo zavření notifikace. Tato funkce sice působí zajímavě, ale její praktické využití je omezené vzhledem k tomu, že vyžaduje specifickou pozici předloktí a aktivní obrazovku.

Na zprávu neodpovíte

Výrazným nedostatkem je práce s notifikacemi. U příchozích SMS zpráv, ani zpráv z messengerů není možné odpovědět z hodinek, a to ani pomocí přednastavených odpovědí. Lze je tedy pouze číst, což je v dnešní době interaktivních chytrých hodinek poměrně základní funkcionalita. Na druhou stranu hodinky obsahují mikrofon i reproduktor, takže umožňují přes Bluetooth přijmout a vyřídit hovor přicházející na spárovaný smartphone.



Informace o systému • ovládací centrum (vyvolá se netypicky stiskem bočního tlačítka) • notifikace o zmeškaném hovoru

Jednou z největších předností Xiaomi Watch S4 je výdrž baterie. Je to právě díky uzavřenosti, a tím pádem nízké náročnosti prostředí. Hodinky jsou vybaveny baterií o kapacitě 486 mAh, která má při běžném používání udržet hodinky při životě až 15 dní na jedno nabití. Tato hodnota je samozřejmě teoretická a v praxi závisí na mnoha faktorech, jako je frekvence používání, aktivované funkce (např. funkce displeje Always On sníží výdrž až o polovinu) nebo intenzita tréninků, ale na celých 10 dní (a ještě pár hodin k tomu) jsme se s hodinkami opravdu dostali. Škoda, že hodinky nemají bezdrátové nabíjení a vždycky je musíte dobíjet na přibalené kolébce se dvěma magnetickými piny. Univerzální nabíjení na libovolné Qi podložce by bylo rozhodně praktičtější.

Hlavní nabídka • jeden z přednastavených ciferníků

Xiaomi Watch S4 nabízí širokou škálu zdravotních a sportovních funkcí. Pro sledování zdravotního stavu využívají vlastní Xiaomi algoritmus, který monitoruje srdeční tep, hladinu kyslíku v krvi, úroveň stresu a spánkové vzorce. Zajímavou funkcí je One-Tap Health Insights, která během přibližně 60 sekund vygeneruje podrobnou zdravotní zprávu. Tato zpráva zahrnuje měření různých parametrů a je doplněna o doporučení a kurzy dechového tréninku.

Bez smartphonu umí platit i zaznamenat trasu

Celkově lze s hodinkami trackovat přes 150 různých sportovních a pohybových aktivit. Nechybí zde GPS (ani další lokační služby), takže není nutné s sebou vždycky tahat smartphone. Hodinky mají stupeň vodotěsnosti 5 ATM, lze je nosit při plavání v bazénu, při plavání u pobřeží nebo během jiných aktivit v mělké vodě. Nejsou však vhodné pro nošení v horké sprše, sauně nebo při potápění, a měly by být používány pouze ve sladké vodě.



Nabíjení bohužel není bezdrátové, je nutná přibalená kolébka se dvěma piny

Hodinky podporují Bluetooth 5.3 pro připojení k chytrým telefonům s operačním systémem Android 8.0 a vyšším nebo iOS 14.0 a vyšším. Ke správě hodinek a jejich nastavení slouží dostatečně přehledná aplikace Mi Fitness. Obsahují také NFC, takže je s nimi možné platit na bezkontaktních terminálech v prodejnách. Konkrétně v Česku tyto (ale i některé další hodinky a náramky Xiaomi) můžete používat s platební kartou MasterCard u ČSOB a mBank. Tyto platby jsou sdruženy pod hlavičkou služby Xiaomi Pay.



Ukázka některých vyměnitelných lunet a řemínků (dokupují se zvlášť jako volitelné příslušenství, v balení jsou vždy v páru)

Xiaomi Watch S4 představují zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají chytré hodinky s dlouhou výdrží baterie, kvalitním displejem a poměrně širokým spektrem funkcí pro sledování zdraví a sportovních aktivit. Jejich design je univerzální a díky vyměnitelným lunetám a řemínkům je lze přizpůsobit různým příležitostem. Mezi další přednosti patří přehledné prostředí a intuitivní ovládání pomocí otočné korunky. Hodinky nabízejí také pokročilé sledování zdravotních metrik a širokou škálu sportovních režimů.



Hodinky můžete nastavit pomocí aplikace ve smartphonu Mi Fitness

Na druhou stranu trpí některými nedostatky, jako je nemožnost odpovídat na textové notifikace nebo uzavřenost systému, kvůli které do hodinek nedostanete žádné další aplikace, a tím pádem ani funkce. Celkově jde spíše o lifestylové hodinky pro méně náročné uživatele. Díky rozumné ceně a možnosti přizpůsobit si design ale v současné nabídce chytrých hodinek určitě nezapadnou.