Vyzkoušeli jsme zbrusu novou skládačku od Honoru. Je štíhlá a lehká, něco ale musela obětovat

Ve středu ji Honor představil, dnes už ji můžeme vyzkoušet, ačkoli se v Česku zatím neprodává. To je nová skládačka Honor Magic Vs. Nová generace hybridu mezi smartphonem a tabletem je evolucí loňské generace, s níž jsme měli novinku možnost také přímo porovnat.

Bezpochyby se jedná o znatelné meziroční vylepšení. Proti modelu Honor Magic V došlo u letošního Vs k zeštíhlení těla, což je poznat hlavně při držení zavřeného telefonu. Tloušťka má velký vliv na to, jak telefon obejmete dlaní a zatímco loňský model do menší ruky mohl působit nepohodlně, Magic Vs je mnohem příjemnější. Rozeznatelný je také pokles hmotnosti, úbytek dvaceti gramů poznáte i v ruce.



Srovnání dvou generací – oranžový Honor Magic V a modrý Honor Magic Vs

Další rozdíl je v designu a teď nemáme na mysli, že Magic V je oranžový s koženkovými zády a novinku Magic Vs jsme měli k dispozici ve verzi s modrým matným sklem – i letošní model se vyrábí v kožence. Jde spíš o to, že byly změněny drobné detaily, například modul fotoaparátu získal elegantnější tvar lépe zapadající do celkových tvarů telefonu.

Rozevírání bez odporu

Honor se chlubí hlavně zásadním přepracováním pantu, který místo desítek součástek vystačí jen se čtyřmi, což má za následek jednak usnadnění (a nejspíš i zlevnění) výroby, ale také příjemnější pocit při rozevírání a zavírání telefonu. Zatímco u Magic V jsme měli pocit, jako by uvnitř pracovaly spousty mechanických převodů, Magic Vs se prostě hladce zavřel a otevřel jako po másle.



Honor Magic Vs je jeden z nejlehčích a nejtenčích skládacích telefonů. I když má oba displeje větší než Galaxy Z Fold4, v hmotnosti se liší jen o pár gramů

Zjednodušený typ konstrukce ale přináší i jednu menší nevýhodu. Telefon nedrží otevřený do libovolného úhlu rozevření, který zvolíte. Nabízí se zhruba jedna mezipoloha okolo 90 °, ale ani ta není pevně zaaretovaná, což znamená, že se nemůžete spolehnout například na pevnou polohu pro natáčení časosběrného videa při položeném rozevřeném telefonu. Pro sledování videa na polovině obrazovky částečně otevřeného telefonu menší pohyb křídla tolik nevadí.



Telefon drží pevně v rozevřeném stavu, pouze pokud jej postavíte na hranu

Honor se zaměřuje na to, aby bylo jeho zařízení co nejvíce symetrické. V zavřeném stavu není mezi oběma křídly žádný „průduch“, přimknutí je tak pevné, že telefon skoro můžete udržet na uvnitř skřípnutém listu papíru. I přesto, že si toto řešení žádá poměrně razantní ohnutí vnitřního displeje, není rýha uprostřed v rozevřeném stavu nijak zvlášť rušivá, i když viditelná i prstem nahmatatelná samozřejmě je.

Chybějící bezdrátové nabíjení hodně zamrzí

Samotné technologie a úhlopříčky obou displejů – vnitřního ohebného a vnějšího fixního – se nijak zásadně nezměnily. Stále jde o OLED, ten vnější má lepší parametry obnovovací frekvence i maximálního jasu. Zároveň Honor vyzdvihuje skutečnost, že jeho vnější displej (na rozdíl od Samsungu) není tak moc protáhlá nudle a dá se využívat úplně stejně jako na běžném neohebném smartphonu.



Vnější fixní 6,45" 120Hz OLED a vnitřní ohebný 7,9" 90Hz OLED displej

Hodně se vylepšil hlavní (zadní) fotoaparát. Místo loňského, trochu neúčelně využitého druhého 50Mpx senzoru pro noční snímky, je zde letos plnohodnotná sestava primárního, širokoúhlého a telezoomovacího objektivu. Jak telefon fotí, ale zatím zhodnotit nemůžeme, protože k dispozici jsme měli ranou softwarovou verzi. Překvapivě ke zhoršení parametrů došlo meziročně u selfie kamery – pokles rozlišení ze 42 na 16 Mpx, při světelnosti f2.5 místo loňských f2.4.



Telefon přichází v poměrně velké krabici. Běží na prostředí Magic OS 7 postaveném na Androidu 12

Honor Magic Vs je moc pěkné zařízení a mrzí nás na něm vlastně jen dvě věci. Neposkytuje žádný zvýšený stupeň voděodolnosti, přitom Samsung u svých Foldů umí dokonce IPx8. A za druhé nemá bezdrátové dobíjení. Můžete si sice říct, že to vynahradí velká baterie s kapacitou 5 000 mAh (největší kapacita u skládaček knížkovitého typu), ale pohodlnost nabíjení bez kabelů si zařízení, které bude stát pravděpodobně přes 30 tisíc korun, rozhodně zaslouží.