Vzácný prototyp od Sony v prodeji. Je sice hodně levný, ale žádná kapsa pro něj nebude dost velká

Prototypy smartphonů mají pro sběratele nedozírnou hodnotu. Ti, kteří tyto vzácné kousky nabízejí k prodeji, obvykle šroubují ceny do tisíců eur. Tentokrát však nastala zcela jiná situace. V prodeji se objevil šest let starý prototyp od Sony, který má překvapivě nízkou cenu. Za tím, že jej ještě nikdo nekoupil, stojí především jeho extrémně protáhlý design. Pokud nemáte rádi současné telefony protažené do výšky, počkejte, až uvidíte tento model.



AG-1 je prototyp od Sony, na němž značka v roce 2019 prezentovala nastupující technologie 5G. Právě teď se dá tento kus mobilní historie pořídit, a to za relativně nízkou částku

Konkrétně hovoříme o telefonu, který byl zaměstnancům japonské značky znám jako Sony AG-1. Tento přístroj, jehož komerční verze se do prodeje nikdy nedostala, Sony v roce 2019 ukázalo za sklem na barcelonském veletrhu MWC. Už tehdy telefon vypadal, jako by někdo vzal klasický smartphone a přidal k němu „ochranný“ rám obsahující všechny potřebné 5G komponenty a mmWave antény. Připomeňme, že právě před šesti lety pozvolna startovala éra 5G telefonů, tedy doba, kdy bylo označení „5G“ vidět všude. Dnes tuto roli zastává nadužívaná zkratka AI.

Levný prototyp pro sběratele

Právě tento prototyp se objevil v prodeji na Ukrajině, přičemž jeho cena po přepočtu činí pouze 230 eur, tedy necelých šest tisíc korun. Potenciální kupující odrazuje zejména délka telefonu, která vynikne zejména při pohledu na jeho zadní kryt. Na světě nebude mnoho kapes, do kterých by se tento dlouhán pohodlně vešel, a samozřejmě jej nelze umístit ani do běžného krytu. Designově prototyp ctí charakteristický styl značky Sony a použité komponenty mají blízko k modelu Xperia 1. A k dispozici máme i další hardwarové specifikace.



Naše fotografie výše prezentovaného prototypu od Sony, kterou jsme pořídili na barcelonském veletrhu MWC 2019

OLED displej nabízel poměr stran 21:9, o výkon telefonu se staral Snapdragon 855, který spolupracoval s 5G modemem Snapdragon X50. Prototyp byl vybaven 6GB operační paměti a 128GB úložištěm. Na zadní straně byly s tělem telefonu zarovnané dva 12Mpx fotoaparáty. Díky velkým rozměrům těla pojmul prototyp, v té době, nadstandardní 4 500mAh baterii, navíc už na první pohled vypadá jinak, než ostatní telefonu. Softwarově se však telefon zastavil v čase a rozhodně u něj nelze počítat ani se softwarovými aktualizacemi.

Prototyp nám navíc ukazuje, jak daleko jsme se už při vývoji 5G sítí dostali. Telefony už nepotřebují speciální rámy pro externí mmWave antény, vše potřebné je dnes běžnou součástí telefonů standardních rozměrů.

Via Reddit, OLX