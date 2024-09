Vzal poslední čtyři generace iPhonů Pro a natáčel identické záběry. Asi nepoznáte rozdíl

Hodně velký rozruch vzbudil na svém Instagramu japonský tvůrce videí yuta.tj23. Na držák umístil poslední čtyři generace iPhonů Pro, a natočil s nimi dvě stejné scény. Výsledek? Kvalita natáčení videí se i přes veškeré marketingové snahy Applu, který se výrazně zaměřuje právě na profesionální natáčení videí, nijak výrazně nezměnila. Ti, kteří videa komentují, dokonce více oceňují kvalitu nahrávek u čtyři roky starého iPhonu 13 Pro.



Výřezy z videí, které srovnávají kvalitu natáčení iPhonu 13 Pro, iPhonu 14 Pro, iPhonu 15 Pro a iPhonu 16 Pro

Zatímco běžně příspěvky tohoto japonského tvůrce posbírají do tisícovky lajků, tentokrát píchnul do vosího hnízda. Posbíral 166 tisíc reakcí a tři a půl tisíce komentářů. To vše u videa, ve kterém je relativně běžný noční záběr ulice s projíždějícími auty a s obchodním domem na pozadí. A posléze přidal i záběr na budovu za zamračeného dne v běhu.

U nočního videa komentující vychvalují zejména tři roky starý iPhone 13 Pro, který si nejlépe poradil s kontrastem a s osvětlenými reklamami na budovách. Kvalitativně je na tom záznam z iPhonu 16 asi nejlépe, ale, že by byl vepředu „o parník“, to se rozhodně říci nedá. Většina komentujících by klidně zvolila levnější iPhone 13 Pro. Nahrávka z iPhonu 15 Pro pak vypadá podobně, jako u iPhonu 14 Pro.

Došel vývoj mobilních foťáků na svůj konec?

Ze dvou nahrávek samozřejmě nejde udělat ukvapené záběry, to bychom potřebovali daleko více „studijního materiálu“. Jediný zdroj je navíc z Instagramu, který má obsah hodně komprimovaný. Na druhou stranu už to však může na první pohled znamenat i to, že se v mobilní fotografii a videografii nemáme už moc kam posouvat. Vývoj telefonů za poslední roky povážlivě pokročil, a s klidným svědomím můžeme říci, že mezigeneračně už změny mezi telefony nejsou tak výrazné, jako ještě třeba před pěti nebo deseti lety.

Často navíc záleží i na post-processingu, a ten se může mezi různými verzemi operačního systému (i u stejné značky) hodně lišit. V rámci této ukázky bohužel nevíme, zda měly všechny iPhony stejnou verzi iOS.

Apple abychom v tom Apple nenechali sami, bylo by určitě zajímavé srovnat natáčení videí u poslední čtyř generací topmodelů od Samsungu (Galaxy S21 Ultra až Galaxy S24 Ultra) nebo od Googlu (Pixel 6 Pro až Pixel 9 Pro). Možná že i zde by byla kvalita videozáznamů starších telefonů ve srovnání s těmi novějšími hodně podobná...