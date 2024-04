Vzali jsme do pouště Motorolu Edge 50 Pro. Písek ani voda jí nevadí, o to víc vynikla její krása

Motorola Edge 50 Pro je první ze tří čerstvě představených novinek amerického výrobce, která se už dostala fyzicky do prodeje. V Česku je dostupná v jediné paměťové variantě 12 + 512 GB, ale zato rovnou ve třech barvách: bílé, fialové a černé.

Zatímco poslední dvě jmenované mají na zádech koženkový povrch, bílá varianta je speciální a podle našeho názoru určitě nejzajímavější. Používá matný polymerový povrch, který je ručně vyráběn v Itálii, proto je také vzorkování na každém kusu unikátní. Pruhy jsou ale vždy vodorovné. Tento materiál je velmi příjemný do ruky, neklouže a dá se snadno omývat.

To je ale vlastnost všech barevných, potažmo materiálových variant Edge 50 Pro. Jsou odolné podle stupně krytí IP68, nevadí jim krátká vodní lázeň, pošplíchání a ani poletující prach. Proto jsme telefon s klidem mohli vzít i do africké pouště, kde mu neublížil ani místy zvířený písek.

Tato Motorola patří k současným nejelegantnějším telefonům, její design přitom není nijak okázalý, spíš minimalistický a decentní. Je to způsobeno zejména nerušivým začleněním objektivu zadního fotoaparátu do zbytku zad. Ačkoli modul díky obsažené optice samozřejmě částečně nad povrch vystupuje, zbytečně na sebe nepoutá pozornost. Je to příjemná změna proti současnému trendu, kdy někteří výrobci používají obří kruhový modul foťáku, který vypadá jako okno do ponorky.

Že Motorola nějak zvlášť nepodléhá současným trendům udávaným konkurencí, napovídá i použití k bokům zakřiveného P-OLED displeje. Tady se asi nedá univerzálně říct, zda je to dobře nebo špatně, i rovný, i zakřivený panel má něco do sebe. Jisté je, že k elegantnímu profilu se zakřivení hodí a pro držení užší mobil ocení zejména dámské ruce.

Samotný panel je optimálně velký, ačkoli možná až trochu příliš širokoúhlý a tedy protáhlý do výšky. Maximální jas je dostatečný, i na přímém pouštním slunci se dalo vše bez problémů přečíst. Pokud by se vám telefon zdál možná až příliš štíhlý v pase, můžete mu obléknout barevně sladěný skořepinový zadní kryt, který naleznete přímo v balení. Tloušťka se tím trochu zvýší, ale držení je jistější.

Výborná světelnost a dobré makro

Po stránce výbavy nelze telefonu nic zásadního vytknout – je to prostě poctivá vyšší třída. Všechny parametry nebudeme zbytečně opakovat, řekli jsme si je při představení všech tří telefonů řady Edge 50. Aby to mohla být skutečná vlajková loď (kterou je model Edge 50 Ultra), musela by mít o něco výkonnější procesor a možná ještě pokročilejší fotoaparát. Ale ne pro všechny uživatele jsou tyto parametry klíčové.

Edge 50 Pro fotí velmi dobře, a to mimo jiné i díky unikátně vysokému parametru světelnosti na primárním foťáku f1.4, který nemá ani vyšší Ultra (ta si ale k získání více světla zase vypomáhá většími body na senzoru). Rezervu vidíme spíš u širokáče a zoomu, ale například makro zvládá výborně, a to se zaostřením už od vzdálenosti 3 cm. Dobře fotí i selfie kamera, která nezapomíná ani na pro portréty poměrně klíčové automatické ostření. Několik ukázkových fotografií pořízených na Edge 50 Pro můžete posoudit v následující galerii.





0,5×, 1×, 2×, 3× přiblížení

I když se Motorola snaží mít u všech svých smartphonů baterii s kapacitou aspoň pět tisíc miliampérhodin, zde (a u Ultry) se to z konstrukčních důvodů při zachování požadované tloušťky nepodařilo. Akumulátor má kapacitu 4500 mAh. Není to ale žádná tragédie, protože přímo v balení dostanete adaptér i oboustranný USB-C kabel pro bleskově rychlé dobíjení 125 W a také bezdrátové nabíjení může být pořádně rychlé (až 50 W), pokud máte tu správnou podložku. Tu už si ale budete muset dokoupit zvlášť.



V balení najdete kromě samotného telefonu i ochranné pouzdro, špendlík, USB-C kabel a 125W adaptér do zásuvky. Krabička je opět decentně parfémovnaná

Sečteno a podtrženo, Motorola Edge 50 Pro je velmi nadějný smartphone vyšší třídy, který vás osloví zejména designem, ale také neošizenou výbavou a praktickými funkcemi, jako je třeba rychlé nabíjení nebo pořizování pěkných makrosnímků. Pouze u softwarové podpory by se Motorola mohla trochu víc zasnažit. Dnes už je standard pětiletá podpora, Američané ale slibují pouze tři velké updaty Androidu, to znamená z aktuálního Androidu 14 na verzi 17.