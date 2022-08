Vzestup a pád BlackBerry. Mobilní legenda bude mít svůj vlastní film, natáčení je úspěšně u konce

Mobilní legenda, BlackBerry, bude mít svůj vlastní film, který zmapuje vzestup a pád této světoznámé značky. Scénář filmu, které se bude jednoduše nazývat BlackBerry, vychází z knihy Losing the Signal: The Spectacular Rise and Fall of BlackBerry, která vyšla v roce 2015. Kniha z pera novinářské dvojice se soustředí na nepravděpodobné partnerství mezi vizionářem Mikem Lazaridisem a studentem Hardvardu, Jimem Balsilliem. Právě to jsou zakladatelé značky Research in Motion (RIM), ze které vzniklo BlackBerry.

Film by měl následně mapovat postupný rozvoj značky, která ve své době stála za polovinou prodejů smartphonů v USA. Mnozí ji mají dodnes spjatou s legendárními smartphony s QWERTY klávesnicí, jenže nástup iPhonů a Androidů znamenal postupný úpadek značky. Pokusila se ji nejprve vzkřísit firma TCL, která na trh dostaly BlackBerry s Androidem, ale nakonec to nevyšlo podle představ. To platí i o firmě Onward Mobility, která v roce 2020 oznámila triumfální návrat 5G zařízení značky BlackBerry, jenže letos v únoru tato možnost padla.

BlackBerry vyplo servery, rozprodalo patenty a, de facto, svou existenci nadobro ukončilo. Film však bude skvělou možností, jak si na starší zařízení BlackBerry s určitou dávkou nostalgie zavzpomínat. A přestože je film z mobilní branže věcí neobvyklou, u dokumentů je to vcelku běžná záležitost. Např. třídílný dokument Nokia, The Rise and Fall, který se zabývá vzestupem a pádem mobilních telefonů značky Nokia. První díl je k dispozici ke shlédnutí zde.

Takto v roce 2020 vypadalo oznámení chystaného BlackBerry s 5G:

Via: Phonearena