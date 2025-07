Vzestup a pád gigantů. Proč zmizely značky Nokia, LG, BlackBerry, Palm a další, a co si z toho můžeme odnést

1 / 7



Pamatujete si na doby, kdy se v kapse každého druhého Čecha tísnila Nokia, kanadský BlackBerry byl vstupenkou do světa byznysu a inženýři LG zásobovali svět nápady, které vypadaly jako ze sci-fi filmů? Zdánlivě neporazitelné giganty spojuje stejný příběh – pohádkový vzestup, kdy si sami určovali svá vlastní pravidla a trendy, i překvapivě rychlý pád, který je poslal mezi legendy. Podíváme-li se zpět, nejde jen o nostalgii. Jde o drsné poučení toho, jak křehká může být pozice lídra v odvětví, které se mění rychleji než dubnové počasí. Tento článek nemá být smutečním proslovem nad památníkem dávno zmizelých značek, ale věcnou anatomií selhání a ztracených šancí. Zaměříme se na konkrétní chyby, které zlomily vaz Nokii, LG, BlackBerry, Palmu, ale i Siemensu, HTC nebo Ericssonu. Ukážeme, co se děje, když firma propadne vlastnímu úspěchu a přestane naslouchat tomu nejdůležitějšímu: – co opravdu chtějí samotní uživatelé. Nokia: vzestup a pád finského obra Finská Nokia byla na přelomu tisíciletí absolutním vládcem mobilního světa. Její jméno se v té době stalo doslova synonymem pro mobilní telefon a její ekonomická síla byla ohromující. Dnes to zní neuvěřitelně, ale v dobách největší slávy dosahoval její globální tržní podíl více než 40 % a obrat firmy v roce 2006 dokonce převyšoval státní rozpočet Finska. Slogan „Connecting People“ se stal univerzálním symbolem digitálního věku. Zákazníci Nokii milovali z mnoha dobrých důvodů. Její telefony byly proslulé na tu dobu špičkovým hardwarem, intuitivním ovládáním a především legendární odolností. Ikonický model 3310 se stal symbolem spolehlivosti. Navíc její operační systém Symbian byl ve své době na špici – umožňoval multitasking a instalaci aplikací, o čemž si konkurence mohla nechat jen zdát.

Logo firmy Nokia (používané od roku 2023) Nokia těžila z propracované logistiky a globální distribuční sítě, díky čemuž se mohla zaměřit jak na rozvojové trhy, tak na byznysovou klientelu v západních metropolích. Vedle toho investovala do inovací: v GSM technologiích byla často mezi prvními, ať už šlo o SMS, barevné displeje či integrované fotoaparáty. K oblibě přispěla i osobitá marketingová komunikace. Jenže pak přišel rok 2007 a s ním iPhone. Vedení Nokie, zaslepeno vlastními úspěchy, nedokázalo pochopit, že Apple neprodává jen hardware, ale celý softwarový ekosystém. Tuto změnu pravidel hry manažeři posuzovali zastaralými metrikami, jako byla výdrž baterie nebo kvalita hovoru. „Hardwarová slepota“ firmě zabránila vidět, že hodnota se přesunula k aplikacím a uživatelskému zážitku.

Nokia 3310 Fatální chybou bylo následné odmítnutí Androidu z obavy, že by se Nokia stala jen jedním z mnoha zaměnitelných výrobců. Místo toho vsadila vše na partnerství s Microsoftem a na jeho systém Windows Phone. Tato sázka se ukázala jako katastrofální rozhodnutí. Platforma nepřilákala vývojáře ani zákazníky, což vedlo k nevyhnutelnému pádu a prodeji mobilní divize právě Microsoftu v roce 2013. Příběh Nokie je nadčasovou lekcí o aroganci, která často doprovází úspěch. Ukazuje, že i ta nejsilnější pozice na trhu je pomíjivá, pokud firma nepochopí změnu a není ochotna včas upravit svůj úspěšný byznys. Je to varování, že v dnešním světě už nevítězí nejlepší hardware, ale nejpropracovanější a nejotevřenější softwarový ekosystém.

Pokračování 2 / 7 BlackBerry: vládce korporátního světa Kanadská firma Research In Motion (RIM) stvořila fenomén, který na vrcholu své slávy definoval pracovní mobilní komunikaci. Její telefony BlackBerry se staly nezbytným nástrojem pro manažery, politiky a právníky. Kdo na počátku tisíciletí neměl v kapse „ostružinu“ s typickou hardwarovou klávesnicí, jako by v korporátním světě ani neexistoval. Vrcholu dosáhla v roce 2009, kdy držela téměř 20 % globálního trhu a polovinu trhu v USA – a to už byl iPhone dávno v prodeji!

Logo BlackBerry Úspěch BlackBerry stál na několika zdánlivě neotřesitelných pilířích. Za prvé, revoluční technologie push e-mail, která doručovala zprávy okamžitě a spolehlivě. Za druhé, robustní šifrování a bezpečnost, díky níž se značka stala nepsaným standardem ve vládních a finančních institucích. Třetím pilířem byla téměř „dokonalá“ fyzická QWERTY klávesnice, která neměla konkurenci v rychlosti psaní. Když Apple v roce 2007 představil iPhone, vedení RIM jej nepovažovalo za vážnou hrozbu. Věřilo, že honba po spotřebitelských vychytávkách a dotykovém ovládání je jen módní vlna, zatímco firemní zákazník přece chce klávesnici a bezpečnost. Manažeři byli přesvědčeni, že jejich korporátní zákazníci nikdy neopustí bezpečnou platformu kvůli „hračce“ bez klávesnice. Tento pohled byl fatálně krátkozraký. Firma nepochopila, že se moc přesouvá z IT oddělení na samotné zaměstnance, kteří chtěli jedno zařízení pro práci i zábavu.

BlackBerry Storm Pokusy o adaptaci byly neohrabané a přišly příliš pozdě. První dotykový model BlackBerry Storm z roku 2008 byl naprostou katastrofou s nespolehlivým displejem SurePress, který byl spíš k vzteku než k užitku. Výrobce podcenil i význam mobilních aplikací, takže App World nikdy nenabídl ekosystém srovnatelný s App Storem či Google Play. Moderní systém BlackBerry 10, uvedený až v roce 2013, pak dorazil do světa, kde si trh s aplikacemi už dávno rozdělily Apple a Google. V tomto začarovaném kruhu neměl šanci uspět. Vývojáři opustili platformu, chyběly zásadní aplikace a zákazníci o tuto technologii neměli zájem. Pád BlackBerry ukazuje, jak nebezpečné je spoléhat se na jedinou výhodu a ignorovat posun v chování zákazníků. „Klávesnicová“ loajalita nestačí, když lidé místo e-mailů začnou čím dál víc fotit, surfovat a chatovat. Víc, než technologické selhání to byl příběh firemní slepoty a ztráty vize – a varování pro každého, kdo si myslí, že jeho pozice je nezpochybnitelná.

Pokračování 3 / 7 LG: věčný experimentátor Jihokorejská firma LG byla v mobilním světě vždy vnímána jako odvážný inovátor, který se nebojí riskovat a přicházet s nekonvenčními nápady. A ráda zkoušela neprošlapané cesty. V jednu chvíli, konkrétně v roce 2013, byla (především díky silné pozici na americkém trhu) dokonce třetím největším výrobcem smartphonů na světě. Její inženýři se nebáli bořit zavedené pořádky a přinášet na trh skutečně zajímavé a často i unikátní technologie.

Logo LG Zákazníci oceňovali ochotu experimentovat – například zakřivené telefony nebo modely s obnovitelným povrchem. LG přinášelo technické inovace, které se stávaly inspirací pro zbytek trhu. Vzpomeňme například na model LG Prada, který ještě před prvním iPhonem nabídl kapacitní dotykový displej. LG bylo mezi prvními, kteří do telefonů integroval širokoúhlé fotoaparáty, a nebálo se ani odvážných konceptů jako modulární LG G5 nebo telefonu s otočným displejem LG Wing. Problémem však bylo, že mnohé z těchto nápadů byly trhem vnímány spíše jako samoúčelné triky. Hlavní příčinou pádu LG byla chronická krize identity a naprosto nekonzistentní produktová strategie. Na rozdíl od Samsungu nebo Applu nikdy nedokázali vybudovat silnou vlajkovou loď, se kterou by si zákazníci značku spojili. Série G, V, K či Stylo působily zmateně a snižovaly důvěru spotřebitelů, kteří postrádali jasný vlajkový model. Každý rok jako by firma začínala znovu s jiným konceptem, což bránilo budování dlouhodobé loajality a zákazníky to spíše mátlo.

LG G Flex 2 K marketingové bezradnosti se přidaly i vážné technické problémy, které poškodily pověst značky. Některé z jejich vlajkových modelů, zejména LG G4, trpěly nechvalně známým „bootloopem“ – fatální hardwarovou chybou, která telefon zcela znefunkčnila. To vedlo ke ztrátě důvěry, hromadným žalobám a obrovským finančním ztrátám mobilní divize. Vývoj, marketing i servis spolkly enormní náklady, zatímco marže i podíl na trhu setrvale klesaly. S přibývající silou čínských rivalů a neústupným Samsungem se LG Mobile dostalo do začarovaného kruhu. Definitivní tečkou byl duben 2021, kdy LG Electronics oznámilo ukončení vývoje i výroby mobilních telefonů. Ponaučení z příběhu LG je až překvapivě aktuální: samotná odvaha inovovat nestačí, pokud není provázena jasnou a srozumitelnou vizí, a marketingem, který dokáže přetavit technickou originalitu v emoce a zájem ze strany zákazníků. Roztříštěná strategie, špatná komunikace a opakované selhání v kvalitě jsou fatální i pro firmy, které jsou technicky o krok napřed. A v neposlední řadě: v rychlém byznysu, jakým je svět chytrých telefonů, se klopýtnutí neodpouští.

Pokračování 4 / 7 Palm: génius, který se narodil příliš brzy Ještě předtím, než se světem prohnala smartphonová revoluce, existovala americká firma Palm, která prakticky vytvořila kategorii kapesních počítačů. Její osobní digitální asistenti (PDA) PalmPilot se v 90. letech stali nepostradatelným nástrojem pro organizaci času a kontaktů a byli symbolem osobní produktivity. Právě díky tomu byl Palm považován za zhmotněnou vizi budoucnosti: mít celý svůj život v dlani. Jeho tvůrci byli skuteční vizionáři, jejichž dílo vyvrcholilo v roce 2009 s příchodem revolučního operačního systému webOS.

Logo Palm Tato firma nebyla jen dalším výrobcem gadgetů, ale určovala trendy. Hlavní inovací byla jednoduchost použití a návyková synchronizace s PC, díky čemuž si Palm rychle získal širokou základnu věrných uživatelů. Ve své nejsilnější éře byl synonymem pro mobilní efektivitu a jeho systém PalmOS inspiroval celé odvětví ještě před nástupem smartphonů. Uživatelská gesta, která dnes považujeme za samozřejmá, nabídl jako první právě Palm. Osudová chyba však přišla s příchodem éry chytrých telefonů – Palm přišel s revolučním webOS na modelu Palm Pre, který uměl brilantní multitasking s „kartami“, intuitivní gesta nebo sjednocení zpráv a kontaktů napříč účty. Problémem však bylo, že tento brilantní software byl uvězněn v podprůměrném hardwaru. Telefon Palm Pre působil ve srovnání s iPhonem lacině a křehce. K tomu se přidala fatální strategická chyba v podobě exkluzivní smlouvy s operátorem Sprint, který měl v USA výrazně menší dosah než jeho konkurenti. To dramaticky omezilo prodeje a znemožnilo masové rozšíření platformy.

Palm Pre Polibkem smrti se pro Palm bylo jeho odkoupení společností Hewlett-Packard (HP) v roce 2010 s tím, že webOS měl běžet na tabletech i tiskárnách. Vedení HP, které nemělo pro mobilní byznys žádnou vizi, po neuspokojivém startu prodejů tabletu HP TouchPad vedení zpanikařilo. Pouhých 49 dní po jeho uvedení na trh oznámilo okamžité ukončení veškerého hardwaru s webOS. Tím byl zlikvidován nejen Palm, ale i důvěra vývojářů a komunity. webOS skončil v televizorech LG, značka Palm byla postupně zcela pohřbena. Tragický osud Palmu a jeho systému webOS je nejlepším důkazem toho, že nejlepší technologie automaticky nevyhrává. Je to lekce o tom, jak je důležité správné načasování. I ten nejlepší nápad může selhat, pokud je zabalen do podprůměrného hardwaru nebo pokud se dostane do rukou vlastníka bez jasné a dlouhodobé strategické vize.

Pokračování 5 / 7 HTC: průkopník Androidu, který se ztratil v davu Tchajwanská firma HTC vznikla v roce 1997 jako výrobce notebooků, ale rychle přešla na mobilní zařízení. Stala se jedním z hlavních průkopníků chytrých telefonů a sehrála v počátcích Androidu naprosto klíčovou roli. Dá se říci, že byla jeho porodní bábou, protože v roce 2008 vyrobila úplně první komerčně dostupný telefon s tímto systémem, legendární T-Mobile G1 (HTC Dream). V následujících letech se stala jedním z nejrespektovanějších a nejinovativnějších výrobců na trhu a pro mnohé byla synonymem pro prémiový Android.

Logo HTC Na vrcholu své slávy byla oceňována za kvalitní kovový design (HTC One M7), telefony HTC byly, nejen zajímavé na pohled, ale i skvěle vybavené. Obrovskou devizou byla také populární softwarová nadstavba HTC Sense, která byla často přívětivější než čistý Android. Lidé chválili design, uživatelskou přívětivost i odvážné kroky – například spolupráci s Googlem na řadě Nexus nebo specializované telefony s 3D displejem. V roce 2011 tento vzestup kulminoval, když se HTC stalo největším prodejcem smartphonů v USA s podílem 24 % – více než měl Apple nebo Samsung. Pád HTC byl však stejně rychlý jako jeho vzestup, a to především kvůli slabému marketingu. Navzdory skvělým produktům nedokázala firma vybudovat silnou globální značku srovnatelnou s Applem či Samsungem. Její vlastní marketingový slogan „Quietly Brilliant“ (Tiše skvělý) se stal ironickým popisem neschopnosti se hlasitě a agresivně prosadit na přeplněném trhu.

HTC One M7 Po obrovském úspěchu vlajkové lodě HTC One M7 navíc následovaly modely, které nenaplnily očekávání a přinesly jen minimální vylepšení. Firma se tak ocitla v kleštích. Na jedné straně nedokázala čelit masivním rozpočtům konkurence v prémiovém segmentu, na druhé straně ji z levnějších pozic vytlačovaly agresivní čínské značky jako Huawei a Xiaomi. Nákladné kampaně s celebritami (např. Robert Downey Jr. za 12 milionů dolarů) i pokusy o vytváření „cool“ image selhaly kvůli nejasným sdělením a nevýrazné značce. Firma sice přežila díky přesunu pozornosti k virtuální realitě, ale v hlavním proudu mobilů už zůstala jen stínem toho, čím kdysi byla. Příběh HTC je klasickou lekcí o tom, že i technologicky špičkový produkt může selhat, pokud mu chybí jasná identita a silná marketingová strategie. Být „tiše skvělý“ v dnešním hlučném prostě světě nestačí. Je to varování, že sebelepší inženýrské dílo zapadne, pokud k němu firma nedokáže vytvořit poutavý příběh, který by rezonoval se zákazníky po celém světě.

Pokračování 6 / 7 Siemens: inovátor, který zaspal dobu Německý technologický konglomerát Siemens byl jedním z prvních a nejdůležitějších inovátorů na mobilním trhu. Jako gigant s pověstí precizního strojírenství vstoupil do tohoto odvětví s velkými ambicemi a technologickým náskokem. Koncem devadesátých let patřil mezi trojici největších výrobců mobilů na světě, kteří definovali, jak bude v budoucnu vypadat mobilní telefon, a jeho přístroje byly synonymem pro pověstnou německou kvalitu.

Logo Siemens Ve své době představil několik skutečně přelomových modelů. Už v roce 1997 uvedl na trh Siemens S10, první mobilní telefon s barevným displejem na světě. O pár let později přišel s elegantním modelem SL45, který jako jeden z prvních integroval MP3 přehrávač a podporu paměťových karet, čímž o několik let předběhl myšlenku multimediálního smartphonu. Za vrchol lze považovat období kolem roku 2003 – tehdy firma držela zhruba 8,5 % tržního podílu a dokázala konkurovat jak Nokii, tak Motorole. Uživatelé oceňovali kombinaci promyšleného inženýrství s kvalitou zpracování a německým důrazem na spolehlivost. Siemens byl často volbou těch, kdo chtěli něco jiného než „mainstream“. Na počátku nového tisíciletí však mobilní divize Siemensu začala ztrácet dech. Nedokázala efektivně konkurovat agresivní cenové politice a neuvěřitelné rychlosti inovací finské Nokie. Zatímco Nokia chrlila jeden úspěšný model za druhým pro všechny cenové kategorie, Siemens začal zaostávat a jeho tržní podíl klesal. Bylo to jako souboj precizního inženýra s efektivní továrnou. Mobilní divize se stala ztrátovou, její hospodaření bylo zatíženo náklady na nekonkurenceschopné produkty a těžkopádná korporátní struktura přestala stíhat rychle se měnící mobilní svět.

Siemens SL45 K problémům přispěly i neúspěšné designové experimenty, jako byla extravagantní módní řada Xelibri, která se stala drahým propadákem. Divize generovala obrovské finanční ztráty, které dosahovaly až milionu eur denně. V roce 2005 už byla situace kritická: Siemens klesl v tržním podílu na 5,6 %, mobilní divize generovala výrazné ztráty a firma byla nucena jednat. Nakonec svou ztrátovou divizi prodala tchajwanské společnosti BenQ, ale spojená značka přesto do roka zkrachovala. Příběh Siemensu je výmluvným mementem: ani technická dokonalost a skvělá inženýrská tradice nestačí, pokud firma nedokáže rychle inovovat a odvážně riskovat. Trh s mobily je extrémně dynamický – kdo zůstane stát, brzy končí. I giganti se silným jménem se mohou během pár let stát pouhou vzpomínkou, pokud neudrží krok s dobou a zákazníky.

Pokračování 7 / 7 Ericsson: zaspal nástup chytrých telefonů Švédský Ericsson už v 80. letech patřil mezi pionýry mobilních technologií, například s kapesními modely HotLine. V 90. letech byl po boku Nokie a Motoroly jedním ze tří největších výrobců mobilních telefonů na světě. Silnou stránkou Ericssonu byla nezlomná odhodlanost inovovat. Už v roce 1997 představil koncept „chytrého telefonu“ GS88, a v roce 2000 následoval model R380, první skutečně komerčně prodávaný smartphone s operačním systémem Symbian.

Logo Ericsson Na přelomu tisíciletí se však dostal do vážných potíží, které vyvrcholily katastrofálním požárem v továrně na čipy v roce 2000, což ochromilo výrobu. V roce 2001 se proto rozhodl spojit síly s japonským gigantem Sony a vytvořil společný podnik Sony Ericsson. Toto spojení bylo zpočátku úspěšné, protože kombinovalo technologické know-how Ericssonu se zkušenostmi Sony v oblasti spotřební elektroniky. Díky tomu vznikly ikonické produktové řady, které rezonovaly se zákazníky: telefony Walkman zaměřené na hudbu a modely Cyber-shot s kvalitními fotoaparáty. V roce 2007 byla firma čtvrtým největším výrobcem na světě. S příchodem iPhonu a Androidu však začal lesk značky rychle blednout. Sony Ericsson totiž zaspal nástup chytrých telefonů a příliš dlouho se držel svých vlastních, zastarávajících platforem, které byly zaměřené na jednu hlavní funkci. Chyběla ucelená vize a značka trochu tápala mezi jednotlivými segmenty. Neuvědomila si, že budoucnost nepatří telefonům s dobrým foťákem, ale platformám s tisíci aplikacemi.

Ericsson R380s Když firma konečně přešla na Android, bylo to pozdě a neohrabaně. Její první androidový telefon, Xperia X10, byl uveden na trh se starou verzí systému a aktualizace přicházely s obrovským zpožděním, což frustrovalo zákazníky. Společnost ztratila svou inovativní jiskru a nedokázala efektivně konkurovat masivnímu marketingu Applu a Samsungu. V roce 2012 Sony odkoupilo podíl Ericssonu a značka se rozpadla. Příběh Ericssonu nabízí nemilosrdné byznysové varování: i technická vyspělost a nadhled inovátorů narazí, když firma přestane vnímat zákaznické trendy a nezvládne pružně reagovat na radikální změnu paradigmatu. V mobilním světě, který je extrémně proměnlivý, nestačí být technologicky napřed – je třeba být i marketingově, designově a softwarově relevantní, a nebát se včas spojit síly nebo úplně změnit kurz.

