Vznikají první povedené kryty pro CMF Phone 1. Vytisknete si pořadač na komponenty i LEGO podložku

Smartphone CMF Phone 1 přinesl na trh možnost přídavných krytů na záda telefonu, čehož se hned chytili designéři. Výsledkem je kryt se třemi posuvnými částmi, do nichž si můžete vložit různé příslušenství. Konkrétně např. microSD kartu s redukcí na SD nebo kompaktní propisku. Jedna z výsuvných částí dokonce může sloužit jako hřeben. Alternativně je možné do krytu dostat pivní otvírák nebo držák na několik málo mincí, třeba pro ty do nákupního košíku. Samotný kryt vznikl na 3D tiskárně.



Vytištěný kryt na 3D tiskárně pro CMF Phone 1 může posloužit jako pořadač na (nejen) mobilní doplňky

Uživatelé však přicházejí ještě s originálnějšími nápady. Jeden z dalších krytů obsahuje funkční mechanismus pro vystřelování pěnových šipek. A to hlavně z recese, protože kryt jako takový nemá jiný prakticky přínos. Jiní uživatelé se zase rozhodli, že chtějí mít unikátní kryt. Výsledkem je vytištěná „LEGO“ deska, na kterou si mohou přicvaknout jakékoliv kostičky legendární stavebnice. A je slušná šance, že to, co si na zádech CMF Phonu postavíte, nebude mít nikdo jiný na světě.

Speciálních krytů, tedy minimálně komunitních modelů, které si sami vytisknete, už pro CMF Phone existuje celá spousta. Jedná se např. o držák bankovek, kryt, k němuž připojíte pouzdro se sluchátky Buds Pro 2, nebo o kryt se slotem pro platební kartu či pro smotaný USB-C kabel. Různé, mnohdy hodně netradiční, modely pro 3D tisk můžete najít zde.

Zdroj: Yankodesign