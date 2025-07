Vznikla petice za další oživení značky BlackBerry. Stojí za ní autor přídavné klávesnice Clicks pro iPhony a Androidy

Značka BlackBerry na trhu už dávno neexistuje, protože potřeba telefonů s klávesnicemi už dávno vymizela... nebo přece ne? Autor petice „Bring Back BlackBerry“, Kevin Michaluk (alias CrackBerry Kevin), hledá podporu u uživatelů, kterým tato zařízení v moderní době stále chybí. Sám sebe staví do role osoby, která by mohla zařízení ve stylu BlackBerry přinést zpět na trh. Jedná navíc z pozice prezidenta startupu Clicks, který pro běžné smartphony nabízí doplňkové kryty s klávesnicemi ve stylu „černé ostružiny".



Vznikla petice za návrat značky BlackBerry. Ta však není jen o klávesnici pod displejem, ale také o softwaru

Podle jeho optimistického vyjádření dokáže on sám to, co dříve firmy TCL a Onward Mobility nezvládly. I přesto, že si licencovaly značku BlackBerry, neuspěly. A zatímco BlackBerry už přestalo vyrábět hardware a prodalo některé své patenty, jméno ji zůstalo. CrackBerry Kevin vidí potenciál v případném dalším restartu značky, k licencování však potřebuje mít v zádech určité procento lidí, kteří by byli odhodlaní si koupit další zařízení BlackBerry, a právě k tomu je tato petice určena.

Jenže z jeho vyjádření vyplývá spíše jen nostalgie a snaha o návrat do starých časů, které se z mnoha různých důvodů prostě nikdy nevrátí. Navíc jsou podobné snahy o „BlackBerry" vidět na více frontách. Společnost Zinwa dokázala „vykuchat" staré modely BlackBerry Classic a Passport a dostat do nich modernější hardware. Unihertz zase nabízí vlastní telefon Titan 2, který je hojně inspirovaný právě BlackBerry. Jenže pokus o další oživení značky, která by měla expandovat v globálním měřítku, nám připadá jako hodně přitažený za vlasy.

Pokud si to nemyslíte, můžete se pod petici podepsat zde.