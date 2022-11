Vznikne nová konkurence pro Android a iOS? Elon Musk zvažuje vývoj a výrobu vlastního telefonu

Létá na měsíc, byl průkopníkem elektromobility, tak to by mohl hravě zvládnout vývoj a výrobu smartphonu s novým systémem, který by konkuroval platformám Android a iOS. Tedy za předpokladu, že by Twitter zmizel z obou aplikačních obchodů. Tento dotaz položila americké politická komentátorka, a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Elon Musk, aktuální vlastník Twitteru, ji odpověděl: „Doufám, že k tomu nedojde, ale pokud snad ano, nebudu mít na výběr a budu muset vyrobit alternativní telefon“.

Slovenský telefon se zhmotnil v realitu. Simple Phone je absolutně nezávislý na službách a aplikacích od Googlu

Na pozadí všeho stojí kontroverzní praktiky Muska na sociální síti Twitter, které detailně mapují naši kolegové ze Živě. Vymazání Twitteru z Google Play či App Storu sice aktuálně není na pořadí dne, nikdo však neví, co si Musk vymyslí zítra. Nový šéf Twitteru již propustil velkou část zaměstnanců, kteří nechtěli akceptovat jeho „vizi Twitteru 2.0“. Současně ale Musk zpřístupňuje některé zablokované účty, a prakticky nikdo neví, co bude se sociální sítí dále. Dopady Muskových změn jsou vidět i na prudkém nárustu uživatelů konkurenční sociální sítě Mastodon.

Výroba telefonu je velké sousto

Možná to tak na první pohled nevypadá, ale výroba vlastního telefonu může být větší sousto, než vyslat raketu do vesmíru. Alternativa ke světovým mobilním gigantům Google a Apple vypadá velmi lákavě, jenže Musk tento nápad nedostal první. O „nezávislý" či alternativní smartphone se už pokoušelo spousta firem, a vždy to skončilo neúspěchem.

Amazon to zkoušel se svým telefonem Fire Phone, ale pohořel. Facebook měl před lety také „vlastní“ smartphone, ale nedopadlo to podle představ. Pak tu máme ještě izolované pokusy o tvorbu blockchainových či „bezpečných“ smartphonů, ale nejedná se o nic, co by mohlo zavedeným gigantům nijak ublížit. Tyto případy jsou něco jako kapka v moři. Musk by musel přijít se zcela novou platformou, která by to měla v aktuálním světě zavedených mobilních systémů velmi těžké.

Navíc, pokud by skutečně došlo k nejhoršímu, a klient Twitteru zmizel z Google Play a App Storu, uživatelé by mohli sociální síť stále používat přes webové rozhraní. Navíc je tu i stále možnost alternativních aplikačních obchodů, instalátor Twitteru byste si tak mohli stáhnout z Galaxy Storu či Amazon Storu.

Ať už to bude jakkoliv, na Elona Muska reagoval i Carl Pei, šéf společnosti OnePlus. Podle jeho slov je „Natěšený na to, co by s tím mohl Musk udělat“. Kdo ví, možná jen toto popíchnutí bude stačit k tomu, že už za pár let naroste Androidu a iOS další konkurence, která je třeba jako sůl...

Zdroj Androidcentral