Vzpomínáme na zařízení PDA. Bez nich by nevznikly Pocket PC, komunikátory ani novodobé smartphony

Tzv. zařízení PDA (Personal Digital Assistant) jsou mnohými dávno zapomenutá zařízení, které však mobilnímu segmentu dala tolik, co dosud žádný jiný typ zařízení. Přesto, že si na ně dodnes vzpomene málokdo, jsou to právě legendární „PDAčka“, která pomohla formovat chytré telefony do novodobé podoby. Jeden z YouTuberů začal před časem tato zařízení sbírat, a svou kolekci ukázal na videu. Je navíc možné, že některé ze zařízení jste v minulosti používali i

PDAčka byly ve své podstatě malé „počítače“ do kapsy, které se postupně přetransformovaly z kalkulaček do podoby zařízení s LCD displejem, klávesnicí a uživatelským rozhraním, které podporovalo multitasking. Z roku 1991 můžeme vzpomenou na Psion 3a, a protože se jednalo o doby, kdy ještě neexistovalo Bluetooth ani Wi-Fi, veškeré komunikace probíhala jen při připojení PDAčka sériovým kabelem k počítači. Ovšem i za to jste výrobci museli zaplatit, propojovací software byl nabízen zvlášť.



Psion 3a byl v roce 1991 doslova jako zjevení. Zařízení s LCD displejem a klávesnicí položila základy pro budoucí chytrá zařízení do kapsy

Baterie v prvních modelech byly tužkové či knoflíkové, jindy však jen v záložní podobě, abyste při výměně hlavního akumulátoru nepřišli o data. V roce 1993 se objevil v prodeji MessagePad od Applu a Newtonu, k němuž bylo možné připojit spoustu periferií, např. aktivní stylus pro dotykový displej, klávesnici, telefon nebo rozhraní pro bezdrátovou konektivitu. Jenže, největším problémem těchto zařízení byla vysoká pořizovací cena, která převyšovala metu 1 000 dolarů.

PDA - Pocket PC - komunikátor - smartphone

Zařízení se začala postupně zlevňovat, což zvýšilo jejich popularitu. I nadále se však zachovala koncepce s otevíracím displejem, který už mnozí z nás nepamatují. Jako typického zástupce světa PDA většina z nás pamatuje až značku Palm, která přivedla na svět zařízení, která se už rámcově podobala dnešním smartphonům. Klávesnice se přesunula do dotykové podoby na displej, který se roztáhl přes větší část přední strany. A doplnilo jej pouze několik tlačítek. U vysouvací konstrukce displeje však zůstala např. značka Psion.

Kapesní počítač Psion 3a předběhl svou dobu:

A zatímco Palm byl věrný svému vlastnímu systému, Psion u některých svých modelů rovnou nabídl „plnohodnotnou“ verzi Windows. Tato odnož ultramobilních PC se však neprosadila a záhy zanikla, zatímco PDA s dotykovými displeji se pomalu přetransformovaly ve smartphony.

Do vývoje na trhu se postupně zapojil i nový hráč, HP iPAQ měl svým vzhledem hodně blízko smartphonu. V té době se mu však říkalo Pocket PC (tj. „kapesní počítač“). Dostal mobilní Windows a QWERTY klávesnici pod displejem. PDA průběžně dostávala rychlejší procesory, větší paměti a displeje s vyšším rozlišením, které se postupně naučily zobrazovat i v barvě.

Stručná historie PDA a zařízení Pocket PC:

Vývoj technologií byl neúprosný, požadavky na multimédia, konektivitu a mobilní data vývoj PDA výrazně omezil. Veškeré technologie se však postupně začaly nasazovat u smartphonů. QWERTY klávesnici převzala Nokia do svých komunikátorů a vzpomenout můžeme i legendární BlackBerry, které však už dnes neexistuje. Úplný konec PDA pak znamenalo představení první generace iPhonu.